Spotify Blend Nedir? Nasıl Yapılır?

Spotify Blend nasıl yapılır sorusunun yanıtı, popüler dijital müzik platformunu tercih eden çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda dijital müzik hizmetinin kullanışlı özelliğinin tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl oluşturulacağını açıkladık.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Spotify isimli dijital müzik platformunun kütüphanesinde klasik müzik, slow müzik, rock, caz, blues ve metal dahil olmak üzere çeşitli türlerde çok fazla sayıda şarkı yer alıyor.

Popüler dijital müzik platformunda şarkıların yanı sıra kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan özellikler mevcut. Bu özellikler arasında Blend de bulunuyor. Peki, Spotify Blend nedir, ne işe yarar?

Spotify Blend Nedir?

Spotify Blend, iki kullanıcının müzik zevkleri göz önünde bulundurularak ortak çalma listesinin oluşturulmasını sağlayan bir özelliktir. Örneğin benzer müzik zevkine sahip olduğunuz bir arkadaşınız ile ortak çalma listesi oluşturabilirsiniz.

Oluşturulan ortak çalma listesi, dinlenen şarkılara göre günlük olarak güncellenir. Böylelikle hem sürekli olarak aynı şarkıları dinlemek zorunda kalmazsınız hem de beğenebileceğiniz yeni şarkılar keşfedebilirsiniz.

Çalma listesinde yer alan kullanıcılar, profil resmini ve kullanıcı adını görüntüleyebilir. Blend özelliği ile oluşturulan ortak çalma listesine katılan kişiler, diğer kullanıcıları da çağırabilir. Ortak çalma listesine en fazla 10 kişi davet edebilme imkânı bulunuyor.

Spotify Blend Nasıl Yapılır?

Spotify uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Ara butonuna basın.

"Senin için Hazırlandı" kutucuğuna dokunun.

"Blend Oluştur" butonuna basın.

"Davet Et" butonuna dokunun.

Arkadaşınızı davet edin.

Arkadaşınız isteği kabul ettikten sonra liste oluşturulacaktır.

Popüler dijital müzik platformunda arkadaşınızla beraber ortak bir liste oluşturmak için ilk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan Spotify uygulamasını açın. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra dijital müzik hizmetinin ana sayfası açılacaktır. Blend özelliğine erişebilmek için ekranın alt kısmında konumlanan Ara butonunun üzerine dokunun. İster arama kutucuğuna dokunup Blend yazabilir isterseniz "Senin İçin Hazırlandı" kutucuğunu seçebilirsiniz. Her iki yöntemde de Blend özelliğine ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki adımda "Blend Oluştur" yazısının yer aldığı butona basın. Bu adımı uyguladıktan sonra en fazla 10 arkadaşınızı davet edebileceğinize, çalma listesine eklenecek kişilerin müzik zevkine göre öneriler sunulacağına dair bazı bilgilendirmeler ile karşılaşacaksınız.

Ekranda yer alan "Davet Et" butonuna basın ve hemen ardından çalma listesine eklemek istediğiniz kişilere istek gönderin. Arkadaşlarınız isteği kabul ettikten sonra liste oluşturulacaktır. Çalma listesinde yer alan kişiler, profil resmini ve kullanıcı adını görüntüleyebilir.

Ortak çalma listesi oluşturulduktan sonra Spotify Blend nerede sorusunun yanıtını merak edebilirsiniz. Popüler dijital müzik platformunda Blend özelliğini kullanarak oluşturduğunuz ortak çalma listesine "Blend Oluştur" butonunun yer aldığı sayfadan ulaşabilirsiniz.

Spotify Blend oluşturma işleminin ardından farklı çalma listeleri de oluşturabilmeniz mümkün. Spotify Blend listesinden ayrılma işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Spotify Blend Listesinden Ayrılma Adımları

Uygulamaya girin.

Blend sayfasını görüntüleyin.

Ortak çalma listesini açın.

Üç nokta simgesine basın.

"Blend'den ayrıl" yazısına dokunun.

Katıldığınız Blend listesinden bir süre sonra ayrılmak isterseniz çalma listesinin üst kısmında yer alan üç nokta simgesine basın. Açılan pencere üzerinden "Blend'den ayrıl" seçeneğini seçin. Bu adımı uygulamanız hâlinde listeden ayrılacaksınız.

Bu yazıda Spotify Blend oluşturma nasıl yapılır sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Rehberimizde adımları uygulayarak ortak çalma listesi hazırlayabilir veya listeden ayrılabilirsiniz. Ayrıca Spotify kod okutma ve kod oluşturma nasıl yapılır sorularını cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.