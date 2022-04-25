Spotify Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Spotify kullanıcı adınız eğlenceli ve kullanışlı bir şey olabilir. Diğer kullanıcıların profillerini bulmak ve takip etmek ve kullanıcıların sizi takip etmesine ve çalma listelerinize abone olmasına izin vermek için kullanılabilir. Spotify hesabı oluşturan her kullanıcı, esasen Spotify kimliği haline gelen benzersiz bir sayı ve harf dizisi alır. Peki Spotify kullanıcı adınızı nasıl değiştirirsiniz? Bu mümkün mü? Bu makalede, Spotify kullanıcı adınızı değiştirip değiştiremeyeceğinizi öğreneceksiniz. İşte detaylar! Fark etmiş olabileceğiniz gibi, bir uygulama cihazlar arasında farklı görünebilir.

Örneğin, Android cihazlardaki Facebook uygulaması, iOS cihazlardakiyle aynı görünmüyor. Bununla birlikte, teknoloji dünyasındaki mevcut eğilim, bu uygulamaların çeşitli cihazlarda mümkün olduğunca benzer görünmesini sağlamaktır. Spotify bunun harika bir örneğidir. Uygulama/web uygulaması genel olarak aynı olmasa da, işler tüm platformlarda hemen hemen aynı şekilde çalışır. Bu nedenle, hangi cihazı kullanırsanız kullanın, aşağıdaki çözümlerin işe yarayacağından emin olabilirsiniz.

Spotify kullanıcı adınızı nasıl değiştireceğimize geçmeden önce bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Kullanıcı adınız görünen adınızla aynı şey değildir. Spotify görünen adınız, Spotify masaüstüne, tablete/mobil cihaza veya web uygulamasına eriştiğinizde göreceğiniz addır. Kullanıcı adının aksine, Spotify görünen adınızı değiştirmek çok basit ve basittir. Ancak görünen ad yalnızca mobil cihaz/tablet Spotify uygulaması aracılığıyla değiştirilebilir. Hemen aşağıdan bunu da nasıl değiştireceğinizi öğrenebilirsiniz.

Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Maalesef Spotify, kullanıcı adınızı değiştirmenize izin vermiyor. Her kullanıcı adı her hesaba özel olsa da özelleştiremezsiniz. Spotify tarafından atanır kullanıcı adları ve bir dizi rastgele sayı ve harften oluşabilir. Bu nedenle, bir kullanıcı adı değiştirilemez. Ancak Spotify'da daha tutarlı ve akılda kalıcı bir kullanıcı adına sahip olmak istiyorsanız, yarı özelleştirilmiş bir kullanıcı adıyla yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Facebook/Apple/Google hesabınızla Spotify'da oturum açarak Spotify için yepyeni bir hesap oluşturabiliyorsunuz.

Kullanıcı adınızı kısmen özel kılmak için Facebook, Apple veya Google hesabınızla Spotify üyeliği açmanız gerekmektedir. Kullandığınız hesap kullanıcı adıyla aynı olacaktır. Facebook'u kullanarak Spotify'da oturum açmaya karar verirseniz, eski Spotify kullanıcı adınız geçersiz kılınacak ve Facebook profili kullanıcı adınız ile değiştirilecektir. Ancak görünen adınızı değiştirmek, Spotify profilinizin Facebook'ta nasıl göründüğünü de değiştirecektir. Spotify görünen adınızı değiştirirseniz, Facebook profilinizde Spotify içeriğini her paylaştığınızda Facebook bu adı kullanır.

Ancak yukarıda bahsedilen üç hizmetten biri aracılığıyla Spotify'da oturum açmak, eski hesabınızı etkin durumda bırakmaya devam edecektir. Spotify'da ücretli bir üyeliğiniz varsa bunu hatırlamanız özellikle önemlidir. Bu işin sonunda iki Spotify hesabı için ödeme yapabilirsiniz. Bu nedenle, yukarıda belirtilen hizmetlerden birinde oturum açmadan önce Spotify aboneliğinizi iptal etmenizi veya hesabınızı tamamen silmenizi öneririz. Bir Spotify uygulaması kullanarak aboneliğinizi iptal edemeyeceğinizi unutmayın.

Bu sadece tarayıcı aracılığıyla yapılabilir. Bu nedenle, ister Windows PC, Mac, Chromebook kullanıyor olun, ister mobil cihazınız aracılığıyla Spotify'ın masaüstü tarayıcı sürümüne erişiyor olun, bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Spotify.com'a gidin.

Mevcut hesabınızda oturum açın.

Sayfanın sağ üst köşesindeki profil fotoğrafınızı tıklayın.

"Planınız" bölümüne gidin.

"Planı Değiştir"i tıklayın.

Tamamen aşağı kaydırın ve "Premium'u İptal Et"i seçin.

Aboneliğiniz için iTunes üzerinden ödeme yapıyorsanız, aboneliği iOS uygulamasını veya bir masaüstü (Mac veya Windows) uygulamasını kullanarak iptal edebilirsiniz.

Masaüstü

iTunes uygulamasını açın.

Menüden “Hesap”ı seçin.

"Hesabımı Görüntüle"yi tıklayın.

"Ayarlar" bölümüne ilerleyin.

"Abonelikler"in yanındaki "Yönet"i seçin.

Spotify aboneliğinizi bulun.

"Düzenle"yi tıklayın.

Aboneliği iptal edin.

iOS

Uygulamada "Ayarlar"a gidin.

Apple Kimliğinizi seçin (“Ayarlar”daki ilk giriş).

“Abonelikler”e dokunun.

Spotify aboneliğinizi seçin.

Aboneliği iptal edin.

Aboneliğinizi iptal etmeyi bitirdikten sonra, doğrudan Facebook/Apple/Google hesabınızla oturum açmaya geçebilirsiniz. Ancak, eski hesabınızın internette dolaşmasını ve buna bağlı can sıkıcı e-postalar almasını istemiyorsanız, hesabınızı tamamen silmeyi düşünebilirsiniz. Hesabın silinmesi yalnızca bir tarayıcı aracılığıyla yapılabilir. Eski Spotify hesabınızı nasıl sileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Spotify'ın müşteri destek sayfasına gidin.

"Hesap" ı tıklayın.

"Hesabımı kapatmak istiyorum"u seçin.

Bir sonraki sayfada "Hesabı kapat" ı tıklayın. Söz konusu hesabın sizin hesabınız olup olmadığını onaylamanız istenecektir.

Hesabınızı kalıcı olarak kapatacağınızı anladığınızı onaylamak için "Devam"ı tıklamaya devam edin.

Size bir e-posta gönderilecektir. Mailine giderek gelen kutusunu kontrol edin.

Spotify'ın size gönderdiği postadaki "Hesabımı Kapat" bağlantısını seçin.

İşiniz bittiğinde, isterseniz eski Spotify hesabınızı yeniden etkinleştirmek için yedi gününüz olacak. Bundan sonra hesap kalıcı olarak silinir.

Spotify Görünen Ad Nasıl Değiştirilir?

Spotify uygulamasını mobil cihazınızda/tabletinizde açın.

“Kütüphaneniz”e dokunun.

Ekranın sağ üst köşesindeki dişli çark simgesini tıklayın.

Profilinizi seçin (“Profili Görüntüle”).

“Profili Düzenle”ye dokunun.

Mevcut görünen adınıza dokunun.

Yeni görünen adınızı girin.

“Kaydet”e dokunun.

Görünen adınız, Spotify'daki diğer kişilere nasıl görüneceğinizdir. Ancak Spotify kullanıcı adını değiştirmek tamamen farklı bir hikaye. Hemen yukarıdan bunun için sunduğumuz çözüme ulaşabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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