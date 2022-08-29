Spotify Kullanıcı Adı (İsim) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Spotify kullanıcı adı değiştirme mümkün mü? “Spotify’da nasıl kullanıcı adı değiştirilir” gibi sorulara yazımızda yanıt vereceğiz. iOS ve Android işletim sistemlerine uyumlu uygulama kullanıcılarına müzik dinleme ve paylaşımı gibi olanaklar sunuyor. Sunduğu özellikler sayesinde Spotify; dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan dijital müzik platformu olarak biliniyor. Bu platformda kullanıcılar bazı durumlardan dolayı kullanıcı adını değiştirmek isteyebiliyor. Birkaç adımla Spotify kullanıcı isim değiştirme işlemi kolayca gerçekleşir.

Spotify Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Spotify isim değiştirme işlemleri hem telefondan hem de bilgisayar üzerinden yapılabilir. Adım adım telefon ve bilgisayardan kullanıcı adı değiştirme işlemlerini şöyle sıralayabiliriz:

Bilgisayardan Spotify Kullanıcı Adı Değiştirme

PC’den Spotify’e giriş sağlanır.

Ana sayfanın sağ üstünde bulunan profil ismine tıklanır.

Menü kısmından “Profil” butonuna basılır.

Profil sayfasına giriş yapılmasının ardından kullanıcı adı üzerine tuşlanır.

Ekrana gelecek görüntü üzerinden Spotify kullanıcı adını hesap sahibi dilediği gibi belirleyebilir.

Değişikliklerin yapılmasının hemen ardından kaydede basılır.

Telefondan Spotify Kullanıcı Adı Değiştirme

Telefondan Spotify kullanıcı adı değiştirme 2022 işlemleri için şu adımlar takip edilmelidir;

Telefon üzerinden Spotify uygulamasına giriş yapılır.

Ana sayfadan sağ üst köşede yer alan çark sembolüne tıklanır.

“Ayarlar” kısmına giriş yapılır.

Profil fotoğrafı ve kullanıcı adının görüntülendiği; “Profili Görüntüle” yazılı butona tıklanır.

Kullanıcı adı altında bulunan “Profili düzenle” kutucuğu üzerine tıklanır.

Ekrana gelen kısımdan kişi kullanıcı adını dilediği gibi değiştirebilir. Aynı yerden profil fotoğrafı da değiştirilebiliyor.

Değişikliğin yapılmasının ardından “Kaydet” tuşuna tıklanır.

Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Bulunur?

Spotify kullanıcı adı bulma ile kimlerin uygulamaya üye olduğu öğrenilebilir. Spotify kullanıcı adı bulunduktan sonra başkalarının hangi şarkıları paylaştığı ve oluşturduğu listelere ulaşılabilir. Spotify kullanıcı adı bilinen hesapların profili şöyle incelenebilir;

İlk olarak Spotify uygulaması açılır,

Arama kısmına “Kullanıcı Adı” yazılır,

Profil bölümüne yazılan kullanıcı adına ait tüm profiller görüntülenir.

Genellikle kullanıcı adı; isim ve soy isimden oluşur. Belirttiğimiz yöntemlerle kullanıcı adı bulunamadığında; Twitter, Instagram ve Facebook sosyal medya platformlarından yararlanılabilir. Bu sosyal medya platformlarından Spotify uygulamasına kolayca bağlanılabilir. Sosyal medya platformlarına bağlanıldıktan sonra paylaşım yapılabilir. Spotify hesabı sosyal medya platformlarına bağlandığında onların üzerinden paylaşım yapıldığında Spotify’deki bilgilere ulaşılabilir.

Spotify kullanıcı adı bulunan kişi müzik listelerini “Herkese Açık” şeklinde işaretlendiğinde onlarda detaylı incelenebilir. Yalnız liste gizliyse, kişinin dinlediği müziklerle ilgili bilgi sahibi olmak imkânsız olur. Spotify kullanıcı adı ayarlarına sağ üst köşede isminin yazıldığı kısımdaki ters üçgenden ulaşılabilir. Spotify genel olarak kullanıcı adını veri işlemleri için kullanıyor. Spotify, kullanıcılarını tanımlamak için kullanıcı adlarına bakıyor. Böylelikle Spotify’in verileri de karışmıyor. Bahsettiğimiz bu durum neticesinde, Spotify kullanıcı adının işlevinin çok olmadığını söyleyebiliriz. Spotify uygulamasında görünen ad çok önemlidir.

Spotify görünen ad; kullanıcıların çalma listelerinde profillerinde görünüyor. Tüm kullanıcılar, Spotify görünen adları görebilir. Bundan dolayı Spotify görünen adının önemi çok büyüktür. Kullanıcılar kendilerine uygun, beğendikleri isimleri Spotify Görünen Adda kullanmayı ister. Uygulamada kullanıcılarına Spotify Görünen Adını değiştirme imkânı sunmaktadır. Yalnız Spotify Görünen Ad üzerinden oturum açılamıyor. Spotify Görünen Adlar sadece çalma listeleri ile profillerde görüntülenebilir. “Spotify kullanıcı adı (isim) değiştirme nasıl yapılır” konusunda yazımızda bilgi vermeye çalıştık. Ayrıca “En İyi Ücretsiz Müzik Dinleme Servisi Spotify” yazımıza da göz atmanızı öneririz.