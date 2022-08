Spotify Müzik Zevkine Göre Tatil Yeri Önerme Özelliğini Sundu

Spotify, müzik zevkine göre tatil yeri önerme özelliğini kullanıcıların kullanıma sundu. Popüler dijital müzik platformu, kullanıcılara müzik zevklerine göre seyahat önerisinde bulunabilecek. Peki, özelliği kullanabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Dijital müzik hizmeti denildiğinde akla ilk gelen platformlardan bir tanesi olan Spotify, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan hizmet, yeni bir özelliği daha kullanıma sundu.

Müzik Zevkine Göre Tatil Yeri Önerme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Listen and Book sitesini ziyaret edin.

"Let's Do It" butonuna basın.

Spotify üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Önerilere göz atın.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen dijital müzik hizmeti Spotify, havayolu şirketi easyJet ile iş birliği yaptı. İki şirket arasında gerçekleşen iş birliği sonucunda Listen and Book isimli bir özellik kullanıma sunuldu.

Seyahat etmekten hoşlanan kişiler için oldukça kullanışlı bir özellik olan Listen and Book, kullanıcılara dinledikleri müziklere göre tatil yeri önerisinde bulunuyor. Yakın zamanda tatil yapmak isteyen fakat nereye yolculuk yapacağı konusunda kararsız kalan kişiler, söz konusu özellik sayesinde şu sıralar ruh halleri için en uygun yerlerin nereler olduğunu görebilir.

Seyahat önerisinde bulunan özellik için yeni bir internet sitesi oluşturuldu. Bu nedenle özelliği kullanabilmek için Listen and Book isimli web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Tarayıcı aracılığı ile internet sitesini görüntüledikten sonra "Let's Do It" yazısının yer aldığı butona tıklayın.

Söz konusu butona tıkladıktan hemen sonra oturum açma sayfası açılacak. Spotify üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra size özel seyahat önerilerine göz atabilirsiniz. Ayrıca easyJet ile uçuş rezervasyonu da yapılabiliyor.

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından bir tanesi olan Spotify ve havayolu şirketi easyJet iş birliği sonucunda sunulan Listen and Book isimli özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.