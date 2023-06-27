Spotify Ödeme Yöntemi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Spotify ödeme yöntemi değiştirme işleminin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar istediği zaman ödeme bilgilerini değiştirebiliyor. Bu rehberde popüler dijital müzik platformunda yeni ödeme yönteminin nasıl ekleneceğini açıkladık.

Müzik uygulamaları denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Spotify'a abone olurken eklediğiniz ödeme yöntemini değiştirmek istiyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz. Peki, Spotify'da ödeme yöntemi nasıl değiştirilir?

Spotify Ödeme Yöntemi Değiştirme Adımları

Spotify'ın web sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki kullanıcı isminin üzerine tıklayın.

Hesap kategorisine girin.

Ödeme bilgilerinin altındaki "Güncelle" butonuna basın.

Yeni ödeme bilgilerini ekleyin.

İşlemi onaylayın.

Popüler dijital müzik platformunda ödeme yöntemini değiştirebilmek için ilk olarak Spotify'ın resmî web sitesini ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Oturum aç" butonuna basın. Üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza girdikten sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan kullanıcı isminin üzerine tıklayın. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencerede çeşitli kategoriler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından Hesap kategorisini görüntüleyin.

Hesap kategorisinde mevcut ödeme bilgilerini göreceksiniz. Bu bilgilerin altında bulunan "Güncelle" butonuna tıklayın. Açılan sayfadan yeni ödeme bilgilerini ekleyin ve işlemi onaylayın. Bunu yaptığınızda ödeme yöntemi değişecektir. Değişikliklerin sonraki fatura tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtmek gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Dijital yayın platformu Spotify ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız.

Spotify Ücretsiz Deneme Bitince Ne Olur?

Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde otomatik olarak Premium abonelik başlatılır. Hesapta ekli olan kredi kartından her ay otomatik Premium plan ücreti alınır. Bu, abonelik iptal edilene kadar devam eder.

Spotify Premium Ödeme Nasıl Yapılır?

Spotify'ın Premium aboneliği için ödeme yöntemleri arasında kredi/banka kartı, ön ödemeli kartlar, hediye kartları dahil olmak üzere çeşitli seçenekler bulunuyor. Bunlardan birini kullanarak Premium abonesi olabilirsiniz.

Spotify Artık Ücretsiz mi?

Spotify yalnızca belirli bir süre boyunca ücretsiz olarak kullanılabilir. Ücretsiz deneme süresi sona erdikten sonra otomatik olarak Premium isimli ücretli aboneliğe geçiş yapılır.

Bu yazıda Spotify ödeme yöntemi güncelleme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak ödeme bilgilerini kolayca değiştirebilirsiniz.