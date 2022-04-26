Spotify Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan dijital müzik platformu Spotify, çıktığı günden bu yana oldukça ilgi görüyor. İçerisinde binlerce sanatçının şarkılarını, podcastlerini ve çeşitli yayınlarının yer aldığı Spotify, her ne kadar büyük bir ilgi görse de bu platformu kullanmaktan vazgeçenlerin sayısı da oldukça fazla. Spotify’dan vazgeçerek farklı dijital müzik platformlarını kullanmak isteyen kişiler, Spotify üyeliklerini iptal ederek çıkış yapıyor. Peki, aylık abonelik sistemi ile çalışan Spotify üyelik iptali nasıl yapılır?

Spotify Üyelik Ücreti Ne Kadar?

Spotify, şu an için hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde kullanıcılara hizmet veriyor. Platformun ücretsiz versiyonu reklamlı olarak sunuluyor. Öte yandan dinlediğiniz müzikleri herhangi bir liste oluşturarak daha çevrimdışı bir şekilde dinleyemiyorsunuz. Ücretsiz üyelik, aynı zamanda dinlediğiniz şarkıları da belirli sayıda değiştirebilmenize imkan tanıyor. Örneğin; bir şarkıcının belirli bir şarkısını dinlemek için tüm albümü rastgele dinlemeniz gerekebilir.

Bunun yanında Spotify platformu, kullanıcıların platformu daha iyi tanıyabilmesi için belirli süreyle platformu ücretsiz bir şekilde Premium olarak da kullanmaya imkan tanıyor.

Bu şekilde platformun ücretli hizmetlerine belirli bir süreyle ücret ödemeden ulaşabiliyor ve Spotify’ın özelliklerini keşfedebiliyorsunuz. Sürenin sonunda dilerseniz ücret ödeyerek aylık aboneliğe geçiş yapabilir veya üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

Öte yandan Spotify’ın Premium versiyonu ise kullanıcılara birçok kolaylık sağlıyor. Premium’a geçerseniz, aylık belirli bir ücret karşılığında dinlediğiniz müzikleri cihazınıza indirebilir ve çevrimdışı olarak dinleyebilirsiniz. Reklamsız bir şekilde müzik dinleme keyfine ulaşırken, istediğiniz şarkıyı da istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ücretsiz üyelikte sınırlı olan şarkı atlama hakkı ise Spotify Premium’da sınırsız olarak sunuluyor.

Spotüfy üyelik ücretleri bu yazının yazıldığı tarihte güncel olarak 4 paketten oluşuyor. Bunlar;

Bireysel üyelik

Duo üyelik

Aile üyeliği

Öğrenci üyeliği

Bireysel abonelik: İlk üyelikler için ilk 3 ay ücretsiz olarak sunuluyor. Ücretsiz üyeliğin bitiminin ardından ise aylık olarak 17,99 TL’den fiyatlandırılıyor ve yalnızca bir cihazda kullanılabiliyor.

Duo üyelik: Duo üyelik kullanıcılara ilk bir ay ücretsiz üyelik sağlıyor. Ardından ise aylık olarak 23,99 TL’den fiyatlandırılıyor. Bu üyelik ile iki farklı cihazdan Spotify kullanılabiliyor.

Aile üyeliği: Aile üyeliği de Duo üyelik gibi ilk bir ay ücretsiz olarak sunuluyor. Ardından ise aylık olarak 29,99 TL’den ücretlendiriliyor. Bu paket kapsamında müzikleri sansürlü/sansürsüz olarak engelleyebiliyorsunuz. Aile paketi, aynı anda 6 hesaba kadar da kullanım imkanı sunuyor.

Öğrenci üyeliği: Eğer öğrenciyseniz, Spotify daha uygun fiyatlarla platformu kullanmanıza imkan tanıyor. İlk bir ay ücretsiz olarak sunulan üyelik daha sonrasında aylık 8,99 TL’den ücretlendiriliyor ve yalnızca bir hesaba kullanım imkanı veriyor.

Spotify Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

spotify.com/account sayfasında oturum açın.

Planın altındaki PLANI DEĞİŞTİR seçeneğine tıklayın.

‘Spotify'ı İptal Et’ bölümüne inin ve ‘PREMIUM'U İPTAL ET’ seçeneğine tıklayın.

Spotify Premium üyeliğinizi dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Bunun yanında eğer paketinizin yenilenmesine henüz daha varsa, paket bitimine kadar Premium hizmetlerden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Not: Spotify üyeliği, mobil cihaz üzerinden yapılamamaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmek için masaüstü bir cihazdan Spotify resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir.

Üyeliğinizi iptal etmenizin ardından plan bitiminde platform direkt olarak ücretsiz hesaba geçiş yapar. Ücretsiz hesaba geçildiğinde çalma listeleriniz ve kaydettiğiniz müzikler cihazda kalmaya devam eder. Ancak bunlardan yine ücretsiz planda olduğu şekilde yararlanabilirsiniz.

Dilerseniz, Spotify üyeliğinizi hemen iptal etmek yerine size daha uygun olan başka paketlere de geçiş yapabilirsiniz.