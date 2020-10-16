SSD mi HDD mi? Hangisi Daha İyi?

SSD mi HDD mi? - Son zamanlarda gelişen depolama teknolojileri ile birlikte hem Hard Disk Drive (HDD) hem de Solid State Disk (SSD) oldukça başarılı hızlar sunar oldu. Yine de ikisi arasında bir tercih yapmanız gerekirse bu seçimin kazananı kim olmalı?

Aynı bütçe üzerinden bir karar vermeniz gerektiğinde SSD daha pahalı bir yapıya sahiptir ve HDD'e kıyasla, aynı bütçede, daha düşük depolama alanı ancak daha hızlı veri aktarım imkanı sunar. Bu yazıda her iki teknolojinin avantajlarını ve dezavantajlarını daha yakından inceleyeceğiz.

SSD mi HDD mi?

Peki ama SSD mi yoksa HDD mi tercih etmelisiniz?

SSD Nedir?

SSD ya da uzun hali ile Solid State Disk, dilimizde Katı Hal Sürücüsü olarak adlandırılıyor. Herhangi bir Flash Bellek ile benzer bir mimariye sahip olan bu sistem, birkaç tane NAND Flash Bellek Yonga Seti ile çalışıyor. Tabii yazma ve okuma işlemleri bu yongalar üzerinde gerçekleştiği için SSD'ler HDD'lerden çok daha hızlı yazma hızı ve okuma hızı sunuyor.

Avantajları

- Yüksek Okuma Hızı

- Yüksek Yazma Hızı

- Daha Düşük Isı

- Daha Düşük Ses

- Daha Düşük Enerji Tüketimi

HDD Nedir?

HDD yada uzun hali ile Hard Disk Drive, dilimizde Sabit Disk olarak adlandırılıyor. Bu diskler hangi markaya ya da hangi kapasiteye olduğu fark etmeksizin aynı mimariye sahipler. Standart bir sabit diskte bilgilerin manyetik olarak depolandığı platler, okuma ve yazma kafaları, plakalarla okuma ve yazma hareketini sağlayan motorlar, diskin kontrolünden sorumlu devreleri üzerinde barındıran konrtol kartı, güç kondansatörleri ve baskılı devreler yer alır.

HDD'de yer alan bu plakalar, bilgileri sektör (sector) ve izler (track) halinde saklarlar. Her bir sektör 256, 512 ve 1024 gibi belirli bir sayıda byte içerir ve plaka boyunca yan yana duran bütün bu sektörlerin oluşturduğu yapılara da izler denir.

Avantajları

- Daha Ucuz

- Elektrik Dalgalanmalarına Karşı Daha Dayanıklı

- Daha Uzun Ömürlü

SSD vs HDD: Farkları Neler?

HDD'lerin sahip olduğu karışık mekanik yapı, doğal bir şekilde daha yavaş olmalarına neden oluyor. Öte taraftan SSD'ler sadece baskılı devre üzerinde bulunan yongalardan oluştuğu için daha hızlı, daha hafif ve daha sessiz bir yapıya sahipler ve mekanik aksam barındırmadıkları için darbelere karşı daha dayanıklılar.

Öte taraftan SSD'lerin bu yüksek teknoloji yapıları neredeyse birkaç kata varan fiyat farkını ortaya çıkarıyor. Ayrıca SSD'ler bu basit yapılarından ötürü fiziksel darbeye karşı daha dayanıklı olsa da manyetik alan ve elektronik dalgalanmalara karşı son derece zayıf bir sisteme sahipler.

Son olarak ortalama bir SSD genellikle 15,000 okuma ve yazma ömrü sunarken, söz konusu durum HDD'lerde çok daha uzun.

Sonuç

Yukarıda SSD ve HDD teknolojilerini sizler için kısa bir şekilde özetledik. Bu noktada her iki teknoloji de birbirine nazaran avantajlara ve dezavantajlara sahip. Yani seçim, sizin ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak şekillenecektir. Peki sizin tercihiniz hangisi?