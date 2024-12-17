Yeni Superman Filmi Konusu, Oyuncuları ve Vizyon Tarihi

DC Comics evreninde geçen yeni Superman filmi konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Yeni filmde Clark Kent karakterini yeniden Henry Cavill'in canlandırması bekleniyordu ancak bir sürpriz yapılarak farklı bir oyuncu tercih edildi.

Beyazperdede izleyiciler ile buluşmaya hazırlanan filmde Clark'ı David Corenswet canlandıracak. Yönetmenliği James Gunn'ın yaptığı filmin senaristleri arasında Jerry Siegel, Joe Shuster ve James Gunn yer alıyor. Peki, yeni Superman filmi ne anlatıyor?

Yeni Superman Filmi Konusu

DC evreninde geçen yeni film, Clark Kent'in gençliğine odaklanacak. Clark, merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel inançla hareket edecek. Süper kahramanın az bilinen ve keşfedilmemiş yönlerine de tanık olacağımız söyleniyor.

Yeni Superman Filmi Oyuncuları ve Karakterleri

David Corenswet (Clark Kent / Superman)

(Clark Kent / Superman) Nicholas Hoult (Lex Luthor)

(Lex Luthor) Isabela Merced (Kendra Saunders)

(Kendra Saunders) Frank Grillo (Rick Flag Sr.)

(Rick Flag Sr.) Nathan Fillion (Guy Gardner)

(Guy Gardner) Rachel Brosnahan (Lois Lane)

(Lois Lane) Skyler Gisondo (Jimmy Olsen)

(Jimmy Olsen) Milly Alcock (Supergirl)

(Supergirl) Wendell Pierce (Perry White)

(Perry White) Sean Gunn (Maxwell Lord)

(Maxwell Lord) Mikaela Hoover (Cat Grant)

(Cat Grant) Anthony Carrigan (Rex Mason)

(Rex Mason) Edi Gathegi (Michael Holt)

(Michael Holt) Beck Bennett (Steve Lombard)

Filmin başyapımcılığını Nikolas Korda, Chantal Nong Vo ve Lars Winther üstlendi. Görüntü yönetmenliğini Henry Braham'ın yer aldığı projede yapım tasarımcısı Beth Mickle, kostüm tasarımcısı Judianna Makovsky ve besteci John Murphy de bulunuyor.

Superman karakterini canlandıran David Corenswet daha önce 2204 yılında vizyona giren Twisters, 2022 yapımı Pearl, 2024 yılında izleyiciler ile buluşan The Greatest Hits, 2020 yapımı mini dizi Hollywood dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.

Nicholas Hoult bu zamana kadar 2024 yapımı Juror #2, 2023 yılında izleyiciler ile buluşan Renfield, 2013 yılında vizyona giren Warm Bodies, 2022 yapımı About a Boy ve daha pek çok yapımda yer aldı.

Yeni Superman Filmi Vizyon Tarihi

Uzun süredir büyük bir merak içerisinde beklenen yeni Superman filmi, 11 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek.

Yeni Superman filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Clark'ı Henry Cavill mi canlandırmalı mıydı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.