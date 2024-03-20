%80 İndirim Sunan Surfshark VPN: Gelişmiş Özellikler, Üst Düzey Güvenlik!

Halka açık Wi-Fi risklerini minimum düzeye indiren Surfshark, böylece dışarıda da güvenli bir internet deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Evdeyken erişebildiğiniz içeriklere seyahat esnasında da erişebilmenize imkân tanıyan VPN çözümü ayrıca oldukça önemli bir fırsat içeren kampanyaya da sahip.

Günümüzde çok sayıda VPN programı bulunuyor. Bu hizmetlerin bir kısmı gelişmiş özellikler sunarak kullanıcıların hem güvenlik hem de kullanım açısından üst düzey bir deneyim elde etmesini sağlıyor. Surfshark da bu hizmetler arasında yer alıyor.

Surfshark'ın Öne Çıkan Özellikleri

Çevrim içi gizlilik

Sınırsız bant genişliği

Sınırsız sayıda eş zamanlı bağlantı

100 ülkede 3200'den fazla sunucu

Halka açık Wi-Fi ağlarında riski minimuma indirme

Hedefli reklamlardan kaçınma

Oyunlarda DDoS saldırılarından korunma

Kısıtlanmış içeriklere erişme

CleanWeb (Adblocker)

Kill Switch

IP adresi rotasyonu

Dinamik MultiHop özelliği

Bypasser özelliği (bölünmüş tünelleme)

Surfshark'ta yer alan bir sunucuya bağlanabilir ve IP adresinizi gizleyerek internette anonim olarak gezinebilirsiniz. OpenVPN ve IKEv2 VPN protokollerini destekleyen hizmet, en güçlü şifreleme standardı olan AES-256-GCM teknolojisini kullanıyor.

AES-256 şifrelemesinin yanı sıra WireGuard protokolü için ChaCha20 şifrelemesini de kullanan yazılım, RSA şifreleme anahtarının 2048 bitlik bir versiyonunu destekliyor. Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyan VPN, halka açık kablosuz internet ağlarında da güvenli kullanım imkânı sunuyor.

Popüler yazılım, hedefli reklamlardan kaçınmanızı sağlayarak internette gezinme deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Hizmet ayrıca IP adresini gizleyerek oyunlarda DDoS saldırılarından korunmanıza yardımcı oluyor.

CleanWeb (Adblocker) özelliği, reklamları ve kötü amaçlı web sitelerini engelliyor. Dolayısıyla bu özelliği etkinleştirdiğinizde web tarayıcısı artık daha az reklam gösterecektir ve daha az çevrim içi izleyici çalışacaktır.

Popüler VPN çözümündeki Kill Switch özelliği, VPN bağlantınızın kopması hâlinde internet bağlantınızı anında devre dışı bırakarak hassas verilerinizi güvende tutar. Bu işlev, güvenliği üst düzeye çıkaran önemli özellikler arasında yer alıyor.

IP adresi rotasyonu özelliği, konumu aynı tutarken IP adresinin düzenli aralıklarda otomatik olarak değişmesine imkân tanıyor. Böylece internette güvenli şekilde gezinilmesi sağlanıyor. Programın sahip olduğu özellikler bunlarla sınırlı değil.

Güvenliği üst düzeye çıkaran özellikler arasında Dinamik MultiHop da bulunuyor. Bu işlev, aynı anda iki farklı VPN sunucusu üzerinden bağlanmanıza olanak tanıyor.

Surfshark hizmetinde Bypasser olarak da adlandırılan bölünmüş tünelleme, kullanıcıların hangi verilerin VPN şifrelemesiyle korunacağını ve hangilerinin şifrelenmeden iletileceğini seçmelerine olanak tanıyan bir özelliktir.

Güvenliğin yanı sıra hız konusunda da oldukça başarılı bir performans gösteren yazılım kayıt tutmama politikasına sahip. 7/24 destek sunan hizmet 100 ülkede 3 bin 200'den fazla sunucu içeriyor.

Surfshark, sınırsız sayıda eş zamanlı bağlantı sunarak çok önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede herhangi bir cihaz sayısı sınırına takılmadan tüm cihazlarınızı dijital dünyadaki tehlikelerden koruyabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Windows, Mac, Android, iOS ve daha birçok platformda kullanılabilen Surfshark, sahip olduğu gelişmiş özellikler ve üst düzey şifreleme teknolojileri sayesinde dijital dünyada güvende kalmanıza yardımcı oluyor. Hizmet, üst düzey güvenlik sağlarken hızdan da herhangi bir ödün vermiyor.

İnternette anonim olarak gezinebilmenize imkân tanıyan yazılımın kullanımı da oldukça kolay. Yalnızca birkaç adımda hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer güvenli ve hızlı bir internet deneyimi elde etmek istiyorsanız Surfshark hizmetini tercih edebilirsiniz.

%80 İndirim Sunan Kampanyayı Kaçırmayın!

Başlatılan bir kampanya kapsamında 24 aylık "Surfshark One" isimli abonelik planı, %80 indirim sayesinde 374,75 eurodan 76,50 euroya düştü. %77 oranında indirime giren "Surfshark Starter" ise 274,75 eurodan 59,75 euroya düştü. Bu planlar ücretsiz ekstra 1 ay da ekliyor.

"Surfshark One" planı gerçek zamanlı e-posta, kredi kartı ve kimlik sızıntısı uyarıları, kişisel veri güvenliği raporları, özel arama motoru, 7/24 antivirüs koruması ve web kamerası koruması dahil çeşitli avantajlar sunuyor.

Surfshark satın alma sayfası üzerinden kampanyadan yararlanabilirsiniz. Eğer yazılımı satın aldıktan sonra beğenmeyen kişiler için 30 gün para iadesi garantisi de bulunuyor.