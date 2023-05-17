Suzuki Fiyat Listesi - 2023

Suzuki fiyat listesi, yeni bir araba almak isteyen kişilerin bir kısmı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda Japonya merkezli üretici tarafından satışa sunulan otomobillerin ne kadar fiyata satıldığına ilişkin merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

2023 Yılına Ait Suzuki Fiyat Listesi

Türkiye'de satışa sunulan arabalar arasında Swift Hibrit, Vitara Hibrit, S-Cross Hibrit ve Jimny isimli modeller yer alıyor. Suzuki marka sıfır araba fiyatları, donanımdan donanıma ve modelden modele değişiklik gösteriyor.

Not: Rehberde yer alan Suzuki marka otomobil fiyatları zaman içerisinde artabilir veya azabilir.

Suzuki Swift Hibrit Fiyatları

1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) : 744.000 TL

: 744.000 TL 1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) : 752.000 TL

: 752.000 TL 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) : 794.000 TL

: 794.000 TL 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk): 802.000 TL

Suzuki Vitara Hibrit Fiyatları

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) : 919.000 TL

: 919.000 TL 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) : 931.000 TL

: 931.000 TL 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) : 1.004.000 TL

: 1.004.000 TL 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) : 1.016.000 TL

: 1.016.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) : 1.029.000 TL

: 1.029.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) : 1.041.000 TL

: 1.041.000 TL 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) : 1.119.000 TL

: 1.119.000 TL 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk): 1.131.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyatları

1.4 MHEV 6AT GL Elegance Select : 999.000 TL

: 999.000 TL 1.4 MHEV 6AT GL Elegance : 1.004.000 TL

: 1.004.000 TL 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance : 1.099.000 TL

: 1.099.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Select : 1.069.000 TL

: 1.069.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX Premium : 1.079.000 TL

: 1.079.000 TL 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium: 1.169.000 TL

Suzuki Jimny Fiyatları

1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) : 1.199.000 TL

: 1.199.000 TL 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk): 1.209.000 TL

Bu yazıda Suzuki marka otomobil fiyatları ne kadar sorusunu yanıtladık. Peki, sizce en iyi Suzuki araba modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.