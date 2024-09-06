Tabii Premium Üyelik İptali Nasıl Yapılır? Hızlı ve Kolay Çözüm!

Tabii Premium üyelik iptali işleminin çok kolay ve pratik şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Böylece TRT tarafından sunulan dijital yayın platformunu kullanmaya devam etmek istemeyen kişiler aboneliklerini kolayca sonlandırabiliyor.

Bu rehberde Tabii abonelik iptal etme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Eğer siz de popüler dijital yayın hizmetindeki Premium üyeliği iptal etmek istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Tabii Premium Abonelik İptal Etme Adımları

Tabii hizmetinin web sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine tıklayın.

"Hesap Ayarları" kategorisine girin.

"Aboneliğini Yönet" seçeneğine basın.

"Aboneliği İptal Et" seçeneğine tıklayın.

"Aboneliğimi Yine de İptal Et" seçeneğini seçin.

"Üyeliğin İptal Edildi" şeklinde bir mesaj ile karşılaşacaksınız.

Tabii Premium iptal etme süreci yalnızca birkaç adım ile tamamlanabiliyor. Bunun için ilk olarak web tarayıcısı üzerinden Tabii'nin resmî web sitesini ziyaret edin ve oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza girdikten sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan profil simgesine tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Hesap Ayarları" kategorisine girin.

Açılan sayfada hesabınız ile ilgili çeşitli bilgiler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Aboneliğini Yönet" seçeneğine basın.

"Paket Değiştir" sayfası görüntülenecek. Sayfanın alt kısmında bulunan "Aboneliği İptal Et" seçeneğine tıklayın.

"Üyeliğini iptal etmek istediğinden emin misin?" sorusunun yer aldığı bir pencere görüntülenecek. Tabii Premium iptali işlemi için "Aboneliğimi Yine de İptal Et" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Eğer aboneliği iptal etmekten vazgeçerseniz "Vazgeç" butonuna tıklayabilirsiniz.

"Aboneliğimi Yine de İptal Et" seçeneğini seçtikten sonra "Üyeliğin İptal Edildi" şeklinde bir mesaj ile karşılaşacaksınız.

Tabii Premium Avantajları

Premium paket ile UEFA Kulüp maçlarını, tabii orijinal yapımlarını ve diğer tüm içeriklere erişme

İçerikleri reklamsız izleme imkânı

Çevrim dışı izleme olanağı

Canlı yayınları 24 saat geri sarabilme özelliği

Aynı anda iki farklı cihazdan izleme imkânı

Tabii ücretli üyelik ile beraber gelen avantajlar arasında içerikleri reklamsız ve çevrim dışı izleme imkânı, canlı yayınları 24 saat geri sarabilme işlevi dahil olmak üzere birçok avantaj bulunuyor.

Bu rehberde Tabii Premium üyelik nasıl iptal edilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak dijital yayın platformundaki ücretli aboneliği iptal ettirebilirsiniz.