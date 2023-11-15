Tax Free Nedir? Vergi İadesi Nasıl Alınır?

Tax Free, vergiden muaf ve vergisiz alışveriş anlamına geliyor. Bu yöntem, başka ülkeleri ziyaretlerde alışveriş yapıldığında vergiden avantaj elde edilmesini sağlıyor.

Tax Free uygulaması, turistleri alışverişe yönlendirmeyi amaçlıyor. Böylelikle ülkenin turizm gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Bahsettiğimiz bu uygulama, turistlere yaptıkları alışverişlerde ödedikleri vergiyi geri alma imkanı tanıyor.

Uygulama sayesinde turist olarak gidilen ülkelerde yapılan alışverişlerde ödenen “satış vergisi” ve “katma değer vergisi” (KDV) geri alınabilir. Uygulama, belirli tutardaki alışverişler için geçerlidir. Fakat verginin geri alınabilmesi için özel Tax Free mağazalarından alışveriş yapılması gerekiyor.

Satın alınan ürünler satıcı tarafından verilen özel formlarla gümrükten geçerken kontrole tabii tutulur. Bu kontrol esnasında ödenen vergilerin iadesi de alınabilir. Vergi iadeleri, bazı geri ödeme noktaları ve havalimanlarında yer alan özel ofislerden alınabilir.

Tax Free, her ülkede farklı şekillerde uygulanmaktadır. Çünkü ülkelerin her birinin kendine göre kuralları var. Bu kurallar doğrultusunda ülkeler Tax Free’i uygulamaktadır. Bundan dolayı hangi ülkeye gidilecekse öncesinde hem vergi hem de gümrük iadesi politikaları araştırılmalıdır.

Vergi İadesi Nasıl Alınır?

Vergi iadesi almak için bazı adımların takip edilmesi gerekiyor. Bu adımları şöyle sıralayabiliriz;

Vergi iadesi gerçekleştirilen “Tax Free” mağazalarından alışveriş yapılmalıdır.

Bahsettiğimiz uygulama mağazaları logo ve çeşitli özel işaretlerle belirtilir.

Alışverişin gerçekleştirildiği mağazadan Tax Free formu ve özel alışveriş belgesi alınmalıdır. Alınan form ve belgeyle vergi iadesi başvurusu yapılır.

Form ve belgelerin içerisinde satın alınan ürünlere dair bilgiler yer alır. Belge ve formlar vergi iadesini desteklemektedir.

Mağazada alışveriş sonrasında ödeme yapılmadan evvel sözünü ettiğimiz uygulamadan yararlanmak istenildiği belirtilmelidir.

Uygulamanın belgeleri ve ürün fişiyle beraber havaalanında yer alan vergi iadesi ofislerine müracaatta bulunularak işlem tamamlanmalıdır.

Vergi İadesi Hangi Ürünlere Yapılır?

Her ülkenin kendine göre vergi iade politikası bulunuyor. Ülkelerin bazılarında vergi iadesi yalnızca kategorilerdeki ürünlerle sınırlı tutulmuştur. Bazı ülkelerdeyse minimum harcama tutarı vb. şartlara bağlı olarak vergi iadesi yapılır. Vergi iadesi genellikle şu kategori içerisindeki ürünler için yapılır:

1. Elektronik Eşyalar

Dijital kamera, telefon, laptop gibi elektronik eşyaları kapsıyor.

2. Hediyelik Eşyalar

Turist olarak gidilen ülkeye ait el sanatlarından oluşan ürünleri içermektedir.

3. Lüks Ürünler

Lüks markalara ait ürünlerde de vergi iadesi yapılmaktadır. Pahalı saatler, markalı giysiler, aksesuarlar, çantalar vb. birçok örnek verilebilir.

4. Genel Tüketim Malları

Kozmetik, giyim, elektronik eşyalar vb. günlük hayatta tüketilen mallara ödenen vergilerde geri alınabilir.

Tax Free Vergi Miktarı Ne Kadar?

Vergi iade miktarı ve süreçleri sabit değildir. Ülkeler, vergi iade politikalarını farklı zaman ve nedenlere bağlı olarak güncelleyebiliyor. Bu sebeple vergi miktarının hesaplanabilmesi için güncel vergi iade politikalarıyla oranları belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Ülkemizde çoğunlukla KDV oranı yüzde 18 olarak gösteriliyor. Türkiye’deki bahsettiğimiz uygulama mağazalarındaki KDV oranıysa %5 ile %10 arasında değişiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Tax Free ile ilgili merak edilen soru ve cevaplarını şöyle ifade edebiliriz:

1. Tax Free’den Kimler Yararlanabilir?

Turist vizesiyle ülkeye giriş yapılmalıdır. Satın alınan ürünler, aynı ülkede kullanılmalıdır. Online alışverişlerde bu uygulamadan yararlanılmaz.

2. Tax Free Limiti Ne Kadar?

Satın alınan ürünlerin değeri KDV hariç 100 TL’nin üzerinde olmalıdır. Ayrıca satın alınan ürünler 3 ay içerisinde başka ülkelere götürülmelidir.

3. Türkiye’de Tax Free Var mı?

Ülkemizde tüm ürünlerden Tax Free iadesi alınabilir.