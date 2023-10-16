Tecno Camon 20 Pro 5G Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Shenzhen merkezli Tecno Mobil isimli şirketin üretip piyasaya sunduğu Tecno Camon 20 Pro 5G, 9 Mayıs 2023 tarihinde tanıtıldı. Haziran ayında da piyasaya sunulan cihaz; beyaz, siyah ve mavi renklerinden oluşuyor.

Android 13 ve HIOS 13 yazılımıyla kullanıcılarına etkileyici özellikler sunan cihaz, gücünü 6nm Mediatek Dimensity 8050 yonga setinden alıyor. Yazımızda tasarım ve performans noktasında olumlu eleştiriler alan cihazın suya dayanıklılık IP derecesini sizler için araştırdık.

Tecno Camon 20 Pro 5G Su Geçirmez mi?

Tecno Camon 20 Pro 5G; işlemci, işletim sistemi ve tasarım noktasında teknoloji severlerin dikkatini çekti. IP53 sertifikasına sahip olan cihaz aynı zamanda toz ve su sıçramalarına karşı da dayanıklıdır.

Cihaz tamamen toz ve su geçirmez değildir. Fakat telefonun içine giren tozlar telefona zarar vermez. Aynı şekilde telefon tamamen suda geçirmez değildir.

Hafif yağmurda çok rahat kullanılabilir. Küçük su sıçramalarına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Yalnız belirttiğimiz bu noktalar doğrultusunda cihaz kesinlikle tamamen havuz suyuna daldırılmamalıdır.

Çünkü cihaz tamamen suya batırılmaya dayanıklı değil. Aynı zamanda havuzun klorlu suyu da cihaza zarar verir.

Tecno Camon 20 Pro 5G’nin IP53 Derecesi Nedir?

Tecno Camon 20 Pro 5G, IP53 koduna sahip bir telefondur. IEC standartlarına göre IP53 koduna sahip olan telefonlar; 5. seviye katı ve 3. seviye sıvı madde korumasından oluşuyorlar.

5. seviye katı madde korumasında toz tamamen geçirilemez gibi bir durum yoktur. Telefonun içine giren tozlar yalnızca cihaza zarar vermez.

Tecno Camon 20 Pro 5G, IP53 kodundaki 3 numarasıysa 3. seviye sıvı madde koruması anlamına geliyor. Telefonun hafif yağmurlu zamanlarda kullanılmasına olanak tanıyor. Tecno Camon 20 Pro 5G’nin IP53 sertifikasına sahip olması şu kullanım avantajlarını sunuyor:

Cihaz kum yığınına düşse dahi yine çalışır.

Cihazın üzerine su döküldüğünde hemen kapatılıp kurutulduğunda çalışmaya devam eder.

3. seviye sıvı koruması, cihazı 60 dereceye kadar ki eğimli sıvı akışlarına karşı da korur.

Telefon suya dayanıklı fakat uzun süre yağmur altında kullanılması tavsiye edilmiyor.