Tecno markası tarafından orta segmentte satışa sunulan Spark 10 Pro modeli avantajlı özellikleri ve ekonomik fiyatı ile ilgi çekiyor. Türkiye piyasasına geçtiğimiz aylarda sürülen Tecno Spark 10 Pro, kullanışlı ekran özelliklerine sahip. Tasarım olarak ise hem iPhone 14 Pro’yu hem de Android telefonları anımsatıyor.

Son zamanlarda akıllı telefon ve tablet seçimlerinde ekran, batarya ve kamera özelliklerinin yanı sıra telefonların su geçirgenliği de önemli bir kriter olma özelliği taşıyor. Tecno Spark 10 Pro modellerinin su geçirgenliği ile birlikte diğer özelliklerini de sizin için bir araya getirdik.

İşte, Tecno Spark 10 Pro hakkındaki detaylar!

Tecno Spark 10 Pro Temel Özellikleri

Boyut: 168,41 x 76,21 x 8.46 mm

Ağırlık: 208 gram

MediaTek Helio G88 Yonga Seti

Ekran: 1080 x 2460 px 395 ppi 6.8 inç IPS Ekran 16 milyon renk, 90 Hz yenileme hızı

1080p Full HD Video, 8 Çekirdek CPU 2 GHz

5000 mAh pil

3’lü arka kamera, Ana kamera: 50 MP

32 MP ön kamera 1080p Full HD

8 GB RAM, 128 – 256 GB dahili hafıza

Renk seçenekleri: Siyah, beyaz

Parmak izi sensörü

Kablosuz şarj yok

Tecno Spark 10 Pro Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Tecno Spark 10 Pro, teknik özelliklerine bakıldığında benzer işlevlere sahip, prestijli akıllı telefon modellerine göre çok daha uygun bir fiyat aralığında yer alıyor. Ancak, bu özellikleri taşıyan bazı akıllı telefonlarda su geçirmeme özelliği bulunuyor.

IP sertifikası ile derecelendirilerek ölçülen suya ve toza dayanıklılık, akıllı telefonlarda IP68, IP54 gibi değerler ile ifade ediliyor. Tecno Spark 10 Pro’ya baktığımızda ise herhangi bir IP sertifikalandırması bulunmuyor.

Bu cihazda toza ve suya dayanıklılığın söz konusu olmadığını anlayabiliriz. Dolayısıyla Tecno Spark 10 Pro’nun suyu geçiren bir yapıya sahip olduğunu göz önünde bulundurarak seçim yapmanızda fayda var.

IP sertifikalandırması olduğu halde IP68 haricindeki derecelendirmelerde de suya karşı tam koruma olduğunu söyleyemeyiz. Hatta IP68 sertifikasına sahip olsa bile cihazların suya dayanıklılığının etkili olabilmesi için su ile temasında bazı kriterlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Aksi hâlde IP68 sertifikalı cihazlar bile uygun olmayan koşullarda suya maruz kaldığında hasar alabiliyor.

Bu kriterleri göz önünde bulundurarak Tecno Spark 10 Pro’nun özellikleri ve bulunduğu fiyat aralığını değerlendirip beklentilerinize uygun bir cihaz olup olmadığına karar verebilirsiniz.