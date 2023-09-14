Tecno Phantom V Fold Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Tecno Phantom V Fold özellikleri ve fiyatı ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Tecno marka yeni katlanabilir telefon!
Tecno Phantom V Fold özellikleri, katlanmış telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, şık tasarımı ve donanım bileşenleriyle dikkat çeken yeni katlanabilir akıllı telefon modeli neler sunuyor?
Bu rehberde katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Tecno Phantom V Fold fiyat etiketi ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Tecno Phantom V Fold Özellikleri
- Ekran Boyutu: 7,85 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 2296 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 388 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Katlanmış Ekran Boyutu: 6,42 inç
- Katlanmış Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2550 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 13 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 16 MP + 32 MP kapak ekran
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 60 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 45W
- Yazılım: Android 13 tabanlı HiOS 13 Fold
- Ağırlık: 299 gram
7,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Tecno Phantom V Fold, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2000 x 2296 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 388 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefonun katlanmış hâli 6,42 inç ekran büyüklüğünde.
Gücünü MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisinden alan telefon 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. 12 GB RAM'in yer aldığı cihazda Mali-G710 MC10 GPU mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kameralar 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS video kaydı yapabiliyor.
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Bu rehberde Tecno Phantom V Fold fiyat etiketleri ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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