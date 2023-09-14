Tecno Phantom V Fold Özellikleri ve Fiyatı

Tecno Phantom V Fold özellikleri, katlanmış telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, şık tasarımı ve donanım bileşenleriyle dikkat çeken yeni katlanabilir akıllı telefon modeli neler sunuyor?

Bu rehberde katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Tecno Phantom V Fold fiyat etiketi ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Tecno Phantom V Fold Özellikleri

Ekran Boyutu : 7,85 inç

: 7,85 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 2000 x 2296 piksel

: 2000 x 2296 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 388 PPI

: Yaklaşık 388 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Katlanmış Ekran Boyutu : 6,42 inç

: 6,42 inç Katlanmış Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2550 piksel

: 1080 x 2550 piksel İşlemci : MediaTek Dimensity 9000+

: MediaTek Dimensity 9000+ İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 13 MP

: 50 MP + 50 MP + 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 16 MP + 32 MP kapak ekran

: 16 MP + 32 MP kapak ekran Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 60 FPS

: 1080p 60 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 45W

: 45W Yazılım : Android 13 tabanlı HiOS 13 Fold

: Android 13 tabanlı HiOS 13 Fold Ağırlık: 299 gram

7,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Tecno Phantom V Fold, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2000 x 2296 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 388 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefonun katlanmış hâli 6,42 inç ekran büyüklüğünde.

Gücünü MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisinden alan telefon 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. 12 GB RAM'in yer aldığı cihazda Mali-G710 MC10 GPU mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kameralar 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Tecno Phantom V Fold Fiyatı

Şık bir görünüme sahip olan Tecno Phantom V Fold, 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Bu rehberde Tecno Phantom V Fold fiyat etiketleri ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.