TECNO SPARK 20 İncelemesi: 32 MP Ön Kameralı Bütçe Dostu Telefon!

Çift hoparlör, 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, Sosyal Turbo ve daha birçok özelliğiyle öne çıkan TECNO SPARK 20, özellikle öğrenciler için uygun fiyatlı ve güçlü bir alternatif sunuyor. TECNO SPARK 20 incelemesi ile akıllı telefonun neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

TECNO SPARK 20 İncelemesi

Gençlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler ile donatılan telefonun çok şık bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. "Yerçekimi Siyahı", "Neon Sarı" ve "Siber Beyaz" olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Her renk seçeneği büyüleyici görünüyor.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın canlı ve net görüntü kalitesine sahip olduğunu belirtelim. %90 ekran gövde oranı sayesinde daha ince çerçevelerle daha geniş bir görsel deneyim elde ediliyor.

Akıllı Yenileme 3.0 teknolojisi, farklı durumlara sorunsuz şekilde uyum sağlıyor. Performanstan ödün vermeden güç tüketimini %3 ile %5 arasında azaltıyor. Böylelikle dengeli güç tüketimi sağlanıyor.

HiOS arayüzü hem görüntülü görüşmeleri çok keyifli hâle getiren hem de telefon kullanımını üst düzeye çıkaran özellikler sunuyor. Sosyal Turbo olarak isimlendirilen özellik, üçüncü taraf sosyal medya uygulamaları için özel olarak tasarlandı.

Sosyal Turbo sayesinde görüntülü arama esnasında güzellik ve makyaj filtreleri, ön flaş ışığı, artırılmış gerçeklik (AR) avatarları, ses değiştirme işlevlerini kullanabilirsiniz. Bu özellik, görüntülü görüşmeleri oldukça eğlenceli hâle getiriyor.

Farklı hesaplar için iki telefon kullanmaktan yorulduysanız SPARK 20'nın "İkili Uygulama" özelliği tam size göre. Bu özellik, uygulamaları klonlayarak farklı hesaplara aynı anda giriş yapabilmenize olanak tanıyor. Böylece kişisel ve iş profillerini aynı anda sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

"İkili Uygulama" isimli özelliğini WhatsApp, Messenger, Snapchat, Instagram ve daha pek çok uygulama için kullanabilmeniz mümkün.

Öğrencilere dersleri ve sosyal yaşamlarını bir arada yürütme fırsatı sunan telefonda profesyonel akıllı asistan bulunuyor. Bu asistan programları yönetebiliyor, çeşitli öneriler sunuyor, hatırlatıcılar sağlıyor ve hatta birden fazla görevin yerine getirilmesi gerektiğinde ihtiyaçlarınızı tahmin edebiliyor.

Elbette telefonun sunduğu kullanışlı özellikler bunlarla sınırlı değil. Akıllı Çift Panel Wi-Fi ve hücresel veriyi paralel olarak çalıştıran telefon, uygulama yükleme gecikmesini %25 oranında azaltırken indirme hızını ise %25 oranında artırıyor.

TECNO tarafından geliştirilen Dinamik Ada özelliği, daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. Ekranın üst kısmında konumlanan Dinamik Ada, başarılı şekilde tasarlanmış animasyonlar eşliğinde çeşitli bilgileri görüntüleyebilmenize imkân tanıyor.

Telefonun arka tarafında yer alan 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, f/1.6 diyafram değeri sunuyor. HDR algoritması sayesinde ışık ve gölgeler dengeli hâle getirilerek harika fotoğraflar elde edilmesi sağlanıyor.

Süper Gece modunda %400 oranında daha yüksek ışık hassasiyeti elde ediliyor. Böylece telefon düşük ışıkta bile başarılı sonuçların altına imza atabiliyor.

32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera f/2,2 diyafram aralığına sahip. Çift tonlu flaş içeren ön kamerada üç farklı mod arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Hafif ışıltı için Sıcak Ton, canlı görünüm için Soğuk Ton, doğallık için Doğal Ton modunu seçebilirsiniz.

SPARK 20 ile düşük ışıkta bile kaliteli selfie'ler çekebilirsiniz. Çift tonlu flaş parlaklığı artırırken Süper Flaş algoritması ise doğru spot ışığını oluşturmak için 8 pozlama karesini hassas şekilde katmanlandırıyor.

TECNO marka telefon, 2K çözünürlüğünde video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. Video kaydı sırasında arka planı doğal şekilde bulanıklaştırabilir ve böylece kişiyi ön plana çıkarabilirsiniz.

Çift hoparlöre ve DTS özelliğine sahip olan telefon oldukça başarılı bir ses performansı sergileyerek dizi, film veya video izlemeyi çok keyifli hâle getiriyor. Kanal uyarlama teknolojisi, telefonun yönüne göre yön ayarlaması yapıyor.

Volume Plus teknolojisi sayesinde gürültülü ortamlarda arama esnasında ses netliği %400 oranında artıyor. Telefonda Type-C portu mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Aurora Engine 2.0 teknolojisi oyunların açılış hızını %85, popüler uygulamaların açılış hızını ise %95 oranında artırıyor. Kare hızlarını 8 kat artıran Darwin Engine 2.0 teknolojisi gecikmesiz ve sorunsuz bir oyun deneyimi sunuyor.

Gücünü Mediatek Helio G85 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM + 8 GB genişletilmiş RAM mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor.

IP53 sertifikasına sahip olan telefon su sıçramasına ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Bu dayanıklılık, konforlu bir telefon kullanımı deneyimi elde edilmesine olanak tanıyor.

TECNO SPARK 20 İçin Kaçırılmayacak Kampanya Fırsatı

TECNO SPARK 20 için okula dönüş dönemine özel olarak 2000 TL’ye varan indirim sunuluyor. Kampanyadan yararlanarak telefonu çok daha ucuza satın alabilirsiniz.

TECNO SPARK 20 Özellikleri