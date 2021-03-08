Bugün kullanmakta olduğumuz pek çok kritik teknolojinin kadınlar tarafından geliştirildiğini biliyor muydunuz? İşte tarih boyunca teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında gösterdikleri olağanüstü başarılar ile teknoloji dünyasını değiştiren kadınlar ve onların takdire şayan hikayeleri.

Teknoloji Dünyasını Değiştiren 5 Kadın

Ada Lovelace

Hedy Lamarr

Radia Perlman

Adele Goldberg

Katherine Johnson

1- Ada Lovelace: İlk Bilgisayar Programcısı

Küçük yaşlarından itibaren matematik alanındaki üstün başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Ada, gerçeğe dönüşmemiş ancak modern bir bilgisayarın temel unsurlarını kapsayan karmaşık bir cihaz olan Analytical Engine'in mucidi idi. Proje üzerindeki çalışmalarının bir sonucu olarak Ada, 'Dünyanın İlk Bilgisayar Programcısı' olarak tanımlanıyor.

Nitekim Alan Turing'in 1940'lı yıllarda ilk modern bilgisayarlar üzerine yaptığı çalışmalarda ilham kaynağı, Lovelace'in Analytical Engine üzerindeki notları ve çalışmaları idi. Yani günümüzde kullandığımız bilgisayarları ve hatta akıllı telefonları Lovelace'e borçlu olabiliriz.

2- Hedy Lamarr: Wi-Fi'nin Mucidi

Avustralyalı oyuncu ve mucit Hedy, bugün adeta can damarımız olan Wi-Fi teknolojisinin mucidi. İlk evliliği sırasında uygulamalı bilimlere artan ilgisinden sonra savaş döneminde frekans atlamalı yayılma spektrumunu icat etti. Bu teknolojinin çalışma prensipleri daha sonrasında Wi-Fi, CDMA ve Bluetooth teknolojilerinin geliştirilmesini sağladı.

Aslında bu büyük buluşun öncesinde Hedy'nin trafik ışıklarını senkronize etmek ve karbonatlı içecek oluşturmak için suda çözünen tabletler formüle etmek gibi uğraşları vardı. İşin daha da ilginç tarafı Hedy herhangi bir teknoloji eğitimi almadı ve kendi kendisini geliştirerek bunları başardı.

3- Radia Perlman: İnternetin Annesi

Amerikalı bilgisayar programcısı Radia Perlman, Spanning Tree Protokolü'nün geliştiricisidir. Genellikle bu icatı ile tanınıyor olsa da Link-State Routing Protocols gibi pek çok alanda da önemli keşifleri ve destekleri vardı. Tüm bu buluşlar onu 'İnternetin Annesi' olarak dünyaya tanıttı.

4- Adele Goldberg: Kullanıcı Arayüzünün İlk Örnekleri ve Apple

Adele, Apple'ın ilk bilgisayarlarına ilham veren Smalltalk-80 programlama dilinin geliştirilmesinde etkili oldu. Başlangıçta çalışmalarını paylaşmakta isteksizdi ancak sonrasında Apple, tabii ki anlaşarak, bu programlama dilini Apple Macintosh'un masaüstü ortamının temeli olarak kullandı.

5- Katherine Johnson: Uzay Yolculuğunun Mimarı

NASA'nın ilk uzay uçuşları sırasında görev alan Katherine, oldukça başarılı bir matematikçiydi. Öyle ki karmaşık manuel hesaplamalarda ve gelecekteki uzay görevlerinde kritik bir role sahipti. Johnson, 97 yaşında Amerika'nın en yüksek sivil onur ödülü olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi.