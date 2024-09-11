Telefon Mikrofonunu Bilgisayarda Kullanma! Adım Adım Kılavuz

Bilgisayara özel mikrofon yoksa akıllı telefonların mikrofonlarından yararlanılabilir. Windows’ta akıllı telefonların mikrofon olarak kullanılmasını sağlayan yerel özellik yok. Ancak çeşitli üçüncü taraf uygulamalar ve yöntemlerle telefon mikrofonu bilgisayarda kullanılabilir. Bizde bu rehberde telefon mikrofonunu bilgisayarda kullanma tekniklerinden bahsedeceğiz.

Telefon Mikrofonunu Bilgisayarda Kullanma Yöntemleri

Telefonu bilgisayarda mikrofon olarak kullanmak için şu yöntemlerden yararlanabilirsiniz:

1. Üçüncü Taraf Uygulamalar

Telefonun bilgisayarda mikrofon olarak kullanılması için WO Mic ve AudiRelay uygulamalarından yararlanabilirsiniz.

WO Mic uygulaması şu şekilde kullanılır;

İlk olarak uygulama hem telefona hem de bilgisayara indirilir.

Bilgisayardan resmi WO Mic uygulamasının web sitesine gidilerek Windows için kurulum dosyası indirilir.

WO Mic, otomatik olarak gerekli sürücüleri indirir. Böylelikle manuel kurulum ihtiyacı ortadan kalkar.

WO Mic istemcisinin doğru çalışması için VC çalışma zamanı bilgisayara yüklenmelidir. Yükleme yapılmadığı takdirde DDL hatası verir.

bilgisayara yüklenmelidir. Yükleme yapılmadığı takdirde DDL hatası verir. Akabinde WO Mic istemcisi ve sürücüsünün kurulması için kurulum programı indirilip çalıştırılır. Kurulum link üzerinden yapılır.

Telefon uygulama üzerinden mikrofon olarak Wi-Fi Direct, Wi-Fi, USB tethering ve Bluetooth aracılığıyla kullanılır. Yalnız Android cihazlarda bu 4 yöntem kullanılırken iOS’ta sadece Wi-Fi kullanılıyor.

AudioRelay uygulaması ise şöyle kullanılır;

Telefon ve bilgisayara AudioRelay uygulaması indirilir.

Uygulamadan “Sunucu” sekmesine gidilir.

Mikrofona tıklanarak mikrofonun başka cihaza aktarılması sağlanır.

Masaüstü istemcisinden “Player” sekmesine gidilerek “Mode” sekmesinin altındaki “Radyo” butonuna basılır.

“Sunucular” sekmesi altında görüntülenen telefon adına tıklanarak bağlantı kurulur.

Bağlantı kurulduktan sonra şu adımlar takip edilmeli;

Windows görev çubuğu üzerindeki “Ses” butonuna sağ tıklanır. “Ses Ayarları” seçilerek diğer adıma geçilir.

“Giriş” kısmından AudioRelay uygulaması için “Sanal Mikrofon” seçilir. Windows 10’da “Kayıt” sekmesine gidilerek “Sanal Mikrofon” için sağ tıklanır. Akabinde “Varsayılan Aygıt Olarak Ayarla” seçeneğine basılır.

Yukarıdaki adımlardan sonra konuşmaya başlayabilirsiniz. Telefonun bilgisayarda mikrofon olarak kullanılıp kullanılmadığına Zoom vb. uygulamalardan görüşme yaparak deneyebilirsiniz.

iPhone cihazları PC’de mikrofon olarak kullanmak için AirDroid uygulaması da kullanılabilir. AirDroid Cast uygulaması hem iPhone hem de PC’e yüklendikten sonra şu adımlar takip edilmeli;

AirDroid Cast, Windows’ta ilk başlatıldığı zaman “Windows Güvenlik Duvarı” açıldığında “İzin Ver” butonuna basılır.

Masaüstü istemcisi üzerinden “Kablosuz” butonuna tıklanarak QR ve sayısal kodlara ulaşılır.

AirDroid’ten “Ekranı Yayınla” seçeneğine gidilir.

Sayısal kod ilgili alana yazılır.

QR kod için “Tarama seçeneğini kullanın ve Yayını Başlat” butonuna basılır.

Masaüstünde açılır pencere üzerinden “İzin Ver” sekmesine tıklanır.

AirDroid’ten “Yayını Başlat” seçilir. “Yayını Başlat” seçeneğine bir kez daha tıklandıktan sonra mobil ekran, Windows istemcisine yansıtılır.

Yukarıdaki adımların ardından telefonun mikrofon olarak bilgisayarda kullanılması için aşağıdaki adımlar izlenmeli;

AirDroid uygulamasındayken ekranın herhangi bir yerine tıklanılır.

Bağlantı süresinin gösterildiği ilgili alan ekranda yer alır.

“Mikrofon” simgesi “Açık” konuma getirilerek adımlar tamamlanır.

2. Wi-Fi Direct

Telefonun Wi-Fi Direct aracılığıyla mikrofon olarak kullanılması için ilk olarak Wi-Fi etkin noktası yapılandırılıp aktifleştirilir. Daha sonra laptop telefona bağlanır. Laptoptan Wi-Fi simgesine tıklanır. Wi-Fi menüsü genişletilerek etkin nokta bağlantısı bulunur. “Bağlan” butonuna tıklanıp etkin nokta parolası girildikten sonra “İleri” butonuna basılır.

Laptop, akıllı telefonun erişim noktasına bağlandıktan sonra telefondan WO Mic uygulaması başlatılır. Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “Ayarlar” sekmesine giriş yapılarak “Taşıma” butonuna basılır. Mevcut seçenekler üzerinden “Wi-Fi Direct seçilerek masaüstünde WO Mic uygulaması açılır.

“Bağlantı > Bağlan” adımları izlenerek Wi-Fi Direct seçilerek “Bağlan” butonuna basılır. Bu işlemin ardından bilgisayarda telefon ses girişi olarak kullanılmaya başlanır.

3. Wi-Fi

Telefon mikrofonunu bilgisayarda kullanma işlemi için her iki cihazında aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. Telefondan WO Mic uygulaması açılarak sonrasında IP adresi bulunur. Android telefondan IP adresine ulaşmak için uygulama ayarları üzerinden bağlantı türü Wi-Fi manuel olarak seçilir.

Ekranın sağ üst köşesinden “Ayarlar” alanına giriş yapılarak “Ulaşım” butonuna basılır. Mevcut seçenekler içerisinden “Wi-Fi” seçilip WO Mic’in ana sayfasına dönülür. Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Oynat” butonuna basılır. WO Mic’in ana sayfasında görüntülenen IP adresi görüntülenir.

iPhone cihazlarda, WO Mic uygulaması Wi-Fi’den otomatik algılanır. İlk olarak bilgisayardan “Başlat’a” girilir. Akabinde üst kısımda IP adresi görüntülenir. Telefonun IP adresi bulunduktan sonra PC’den de WO Mic açılır. Bağlantı sekmesine gidilerek “Bağlan” seçilir.

“Mevcut Taşıma Türü” seçenekleri içerisinden “Wi-Fi” seçilerek sonrasında “Telefon IP Adresi” etiketli kısma telefona ait IP adresi girilip “Bağlan” butonuna basılır. Bağlantı kurulduktan sonra telefon bilgisayarda mikrofon olarak kullanılır.

4. Bluetooth

Telefon mikrofonunu bilgisayarda kullanmak için Bluetooth’da kullanılabilir. Telefondan Ayarlar’a girilerek “Bağlı Cihazlar > Bağlantı Tercihleri > Bluetooth” adımları takip edilir. Bilgisayarın adı bulunarak üzerine tıklanır.

Yukarıdaki adımların ardından bilgisayar ve telefona bildirim gelecek. Gelen bildirim üzerine tıklanarak telefonda “Eşleştir”, bilgisayardaysa “Evet” seçenekleri seçilir. Böylelikle cihazlar arasında Bluetooth bağlantısı kurulmuş olacak.

İki cihaz Bluetooth aracılığıyla birbirine bağlandıktan sonra telefondan WO Mic açılır. Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan Ayarlar’a giriş yapılır. Ayarlar kısmından “Taşıma” butonuna basılıp mevcut seçeneklerden de Bluetooth seçilir.

Bilgisayardan WO Mic açılarak “Bağlantı” sekmesine basılır. “Bağlan” butonu seçilip “Mevcut Taşıma Türü” seçenekleri üzerinden Bluetooth seçeneği seçilir. Hemen akabinde “Target Bluetooth device” yani “Hedef Bluetooth Aygıtı” menüsü altındaki cihaz seçilip “Bağlan” butonuna basılır.