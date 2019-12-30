Tesla'yı Yeneceğiz Derken Yok Olan Arabalar

Tesla bir anda hayatımıza girerek, elektrikli arabaları pazarın vazgeçilmezleri arasına sokmuştu. Tesla'nın başarısının ardından birçok farklı şirket Tesla'yı yenme umuduyla piyasaya yeni modeller sürmüşler ancak bir türlü başarılı olamamışlardı. Bu yazımızda da geçtiğimiz on yıl içerisinde Tesla'yı yeneceğim derken yok olan markaları listeledik.

Yaklaşık 10 yıl önce Tesla, ilk modelini piyasaya sürdüğünde çok ciddiye alınmamıştı. Buna rağmen Tesla çok çalışarak, ünlü markalarla yarışabilecek modellerini ardı ardına piyasaya sürmüş ve elektrikli araba pazarının neredeyse tamamını ele geçirmişti. ABD merkezli şirketin ardından birçok yeni girişim elektrikli arabalara yönelirken, içten yanmalı arabalar üreten Porsche, General Motors, Volkswagen gibi şirketler de pazara adım atmışlardı.

Faraday Future

Faraday Future, CES 2017 sırasında FF91 modelini tanıttığında, konuyla ilgili birçok kişi Tesla'ya ciddi bir rakip geldiğine hemfikirdiler. 2018 yılında üretime geçeceklerini dile getiren Faraday Future, birçok ön sipariş almasına karşın planladıklarını bir türlü gerçeğe dönüştüremedi ve seri üretime geçemedi.

Seri üretim için milyarlarca dolar harcayan ve binbir zorlukla karşılaşan Faraday Future'un CEO'su en sonunda şirketin iflas ettiğini duyurmuştu.

Şirketin yeni CEO'su ise FF91 modelinin 2020 yılında yollarda olması için tekrar çalışmalara başladıklarını ve bu sefer hayallerini gerçekleştireceklerini aktarmıştı.

Jaguar E-Type

Elektrikli arabalar arasında en az Tesla kadar ilgi çeken ve nostaljik bir tasarımı günümüze taşıyan Jaguar E-Type, ilk duyurulduğunda uzun süre gündemde kalmıştı. Buna rağmen Jaugar 1960'ların spor arabalarını elektrik ile buluşturma fikrini bir süre askıya aldığını duyurmuş ve "bir gün" E-Type'a geri döneceklerini açıklamıştı.

E-Type bir türlü piyasaya sürülemeyen elektrikli arabalar arasındaki yerini alırken, Jaguar bir başka elektrikli araba modeli I-Pace'i tanıtmış ve I-Pace modelini yollara çıkarmayı başarmıştı.

Fisker Karma

Fisker, lüks elektrikli araba sektörünü tamamen ele geçirme ve Tesla'ya rakip olma amacıyla yola çıkmıştı. 2011 yılında duyurulan ilk modelin ardından yeni modellerin geleceği açıklanırken, planlar bir türlü çarşıya uymamıştı. 2011'den sonra sadece 2,435 adet araç üretebilen şirket, seri üretim hattında istediğini alamamıştı.

Üretilen 2,435 aracında bataryasında kronik sorunlar olması ve araçların birçoğunun geri çağırılmak durumunda kalması sonrasında finansal sıkıntılar yaşamaya başlayan Fisker, üretime ara verme kararıyla herkesi şaşırtmıştı.

Kısa süre önce elektrikli SUV modeli Fisker Ocean ve bir diğer modeli EMotion'u tanıtan şirket, 2021 yılında yollara geri döneceğini söylemişti.

Nio

Nio markası, tanıtılmasının hemen ardından Çin pazarını domine edebilecek hamlelerden bir tanesi olarak gösterilmişti. Hızlıca pazarlama çalışmalarına giren şirket, rakiplerine göre daha avantajlı olarak gösterilse de 2019'un başında gelen haberler iç açıcı değildi. San Fransico'daki ofisinden 20 işçi çıkaran ve ciddi bir küçülmeye giden Nio, kısa süre önce piyasaya sürdüğü SUV modeli ES8 SUV'da yaşanan batarya sorunları sebebiyle sıkıntıya girmişti.

Chevy Volt

Chevy Bolt ile karıştırılmaması gereken bu model, hibrit modeller arasında bir adım öne çıkmasına rağmen bir türlü gerçek potansiyelini yakalayamamıştı. Bugüne kadar 155,000 kadar Checy Volt satmayı başaran General Motors, buna rağmen milyonluk satış rakamları hedeflediği dile getirmişti.

İçten yanmalı motorla elektriği bir araya getiren ve elektrikli arabaların sunamadığı menzilleri sunmayı amaçlayan Volt, herkesin SUV ya da Sedan modellere yöneldiği bu yıllarda istediğini yapamamıştı. Buna rağmen 210 kilometre menzil sunan kardeşi, tamamen elektrikli Chevy Bolt, General Motors'un beklediğinden daha çok rağbet görmüştü.