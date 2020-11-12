TN vs IPS vs VA Kıyaslaması: Hangisi Daha İyi?

TN vs IPS vs VA Kıyaslaması - Eğer bir bilgisayar monitörü arıyorsanız, çeşitli paneller arasında seçim yapmanız gerekecektir. Hangisinin sizin için en iyisi olduğunu bulmak, onu ne için kullanacağınızı bilmekten geçiyor. Ayrıca bir oyuncu iseniz, bazı panel teknolojilerinin belirli oyun türleri için dahi öne çıktığını vurgulamak gerekiyor.

Monitörlerdeki Panel Türleri

Az önce de bahsettiğimiz gibi bir monitör satın alacaksanız, karar vermeniz gereken bir detay da panel türüdür.

- TN ya da Bükümlü Nematik, en eski LCD panel türüdür.

- IPS ya da Düzlem İçi Geçiş, nispeten yeni bir teknolojidir.

- VA ya da Dikey Hizalama da karşınıza çıkacak bir başka panel teknolojisidir.

Bu panel teknolojilerindeki isimlendirmeler, moleküllerin hizalanması ve voltaj uygulandığı zaman nasıl değiştikleri ile ilgilidir. Tüm LCD monitörler moleküllerin hizalanmasını değiştirir ancak bunu yapma biçimleri görüntüyü ve yanıt süresini büyük ölçüde etkileyebilir.

Tabii ki hepsi kendi içerisinde çeşitli avantajlar ve dezavantajlar ile birlikte gelir ve aralarından seçim yapmanın en kolay yolu, hangisinin sizin için en uygun olduğunu bilmekten geçer.

Bu, büyük ölçüde bilgisayarı ne için kullanacağınıza ve ne kadar para harcayabileceğinize bağlıdır.

TN (Bükümlü Nematik) Paneller

Bu paneller monitörlerde seri üretime giren ilk düz ekran panellerdi. Hacimli katot ışın tüplerinin geçmişte kalmasına yardımcı oldular ve bugün hala çok sayıda üretiliyorlar.

Bu panellerin en büyük dezavantajı, dikey eksende sınırlı görüş açısı sunmasıdır. Bu panele sahip bir cihaza aşırı uç aşılardan baktığınızda renklerin tamamen tersine döndüğünü görürsünüz. Bu nedenle sadece dik bakışlar için uygundurlar.

Ayrıca renk üretimi de o kadar güçlü değil. Çoğu TN Panel 24 bit gerçek renk görüntüleme yeteneğinden yoksun ve tonları doğru simüle edebilmek adına enterpolasyona güveniyor. Sonuçta daha düşük renk doğruluğundan ve daha düşük kontrast oranlarından söz ediyoruz.

Renk gamı, yani bir monitörün görüntüleyebileceği renk aralığı, TN panellerin düştüğü bir başka alandır. Yalnızca üst düzey TN paneller geniş gam olarak kabul edilir. Yani büyük bir kısmı sRGB spektrumunu görüntüleyemez. Bu da onları fotoğraf düzenleme, renk düzeltme gibi çeşitli uygulamaları kullanacak kişiler için uygunsuz kılıyor.

İyi ama, bu kadar olumsuzluktan bahsetmişken neden hala insanlar bu panelleri tercih ediyor?

Kısaca söylemek gerekirse ucuzlar. Üretim maliyetleri düşük ve bu nedenle en bütçe dostu monitörlerde yer alıyorlar. Renklerin doğruluğuna önem vermezseniz ya da mükemmel görüş açılarına ihtiyacınız yoksa TN panel sizin için uygun bir çalışma arkadaşı olabilir.

Ayrıca TN Paneller en düşük gecikme süresine sahiptir. Tipik olarak 1 ms kadar. Yine ayrıca 240 Hz'e kadar yüksek yenileme hızlarını da kaldırabiliyorlar. Bu da onları rekabetçi çok oyunculu oyunlar için mükemmel bir seçenek haline getirir.

Avantajları

- Uygun Fiyatlı

- Düşük Gecikme Süresi

- Yüksek Ekran Yenileme Hızı Desteği

Dezavantajları

- Uç Açılarda Renk Kaybı

- Güçsüz Renk Üretimi

- Düşük Renk Gamı

Kime / Neye Uygun?

- Ofis Kullanımı

- Çevrim içi Rekabetçi Oyuncular

IPS (Düzlem İçi Geçiş) Paneller

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse IPS teknolojisi, TN panellerin sınırlamalarını iyileştirmek için geliştirildi. En önemlisi, zayıf renk üretimi ve sınırlı görüş açıları.

Sonuç olarak IPS'ler bu iki alanda TN'lerden çok daha iyidir.

Bu, IPS panellere aşırı uç açılardan baktığınızda dahi renk doğruluğunun korunacağı anlamına geliyor. Bu panelleri ayrıca TN panellerde gördüğümüz soluk görünümü ortadan kaldırmaya yardımcı olan nispeten iyi siyah reprodüksiyonları ile de tanıyoruz.

Kısa bir süre öncesine kadar TN paneller diğer panellere göre daha düşük gecikme süresi sunuyordu ancak IPS, TN'i yakalamayı başardı.

Aradaki boşluğa karşın benzer özelliklere sahip bir IPS monitör almak, TN monitöre nazaran daha pahalıya mal olacaktır. Eğer bütçeniz kısıtlı ise 4 ms gecikme süresine sahip bir IPS panel tercih edebilirsiniz.

Avantajları

- Uç Açılarda Renk Kaybı Yok

- Daha Doğru Renk Üretimi

- Daha İyi Siyah Reprodüksiyonu

Dezavantajları

- Gecikme Süreleri Halen 'Nispeten' Yüksek

- Fiyatlar Daha Yüksek

Kime / Neye Uygun?

- Geniş Açılarda Kullanım

- Fotoğraf / Video Düzenleme

VA (Dikey Hizalama) Paneller

VA Paneller, TN ile IPS arasında bir uzlaşmadır.

Bu paneller en iyi kontrast oranlarını sunarlar ve bu nedenle televizyon üreticileri tarafından yoğun şekilde tercih edilirler. Eğer görüş açısına değinirsek VA'lar halen IPS kadar başarılı değil. Özellikle ekran parlaklığı, görüş açısına bağlı olarak çokça değişebilir.

VA panellerde yüksek yenileme hızları bulabilirsiniz ancak gecikme süresi TN'dekinin aksine çok da düşük değildir. Gecikme, fazla gölgelenmeye ve hatta bulanıklaşmaya neden olabileceği için rekabetçi çevrim içi oyunlar için pek de uygun değildirler.

TN'lere kıyasla çok daha iyi renk üretimi sunarlar ve tipik olarak en alt modellerde dahi sRGB spektrumuna ulaşırlar.

Tüm bu yönleri ile birlikte VA paneller gerçekten bir uzlaşmacı gibi gözükebilir. Genel kullanım adına idealdir ancak kontrast oranları dışında ya eşit özellikler sunarlar ya da daha altta yer alırlar. Ayrıca tek oyunculu ve sıradan deneyimlerden hoşlananlar için iyi bir seçim olabilirler.

Avantajları

- Yüksek Kontrast Oranları

Dezavantajları

- Nispeten Yüksek Gecikme Süresi

Kime / Neye Uygun?

- Gündelik Kullanım

- Tek Oyunculu Oyunlar

Bu rehberimizde günümüzde kullanılan üç farklı panel teknolojisini daha detaylı olarak inceledik. Peki sizin bu üç teknoloji arasından tercihiniz hangisi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.