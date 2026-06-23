Toyota Corolla vs Honda Civic! Hangisi Alınır?

Her ne kadar SUV modeller piyasayı ele geçirmiş olsa da sedan otomobil dendiğinde akla gelen ilk modellerden ikisi hiç kuşkusuz Toyota Corolla ve Honda Civic oluyor. Her ne kadar ek vergi nedeniyle artık ülkemizde sıfır kilometre olarak satılmıyor olsa da hâlâ Toyota Corolla ile en çok karşılaştırılan otomobillerden birisi yine Honda Civic oluyor. Bizler de bugün sizler için Honda Civic ve Toyota Corolla modellerini karşılaştırdık.

Toyota Corolla mı, Honda Civic mi?

Japon otomotiv dünyasının ülkemizdeki iki önemli temsilcisini karşılaştıracağız. Her iki modelin de avantajlı ve dezavantajlı olduğu alanlar bulunuyor. 2026 yılı itibarıyla maalesef ülkemizde sıfır kilometre Honda Civic satışları durmuş durumda. Ancak ikonik model hâlâ piyasadaki en önemli modellerden bir tanesi. Diğer yandan hibrit güç ünitesi ile Toyota Corolla en mantıklı tercihlerde bir tanesi olarak karşımı çıkıyor.

İki otomobili tasarım, iç mekan, genişlik, performans ve yakıt tüketimi başta olmak üzere çeşitli başlıklar altında karşılaştıracağız. Başlamadan önce, Honda Civic sıfır kilometre olarak sunulmadığı için 2025 model olarak arattığımızda kazasız, boyasız ve düşük kilometreli araçların fiyatları 2 milyon 300 bin TL civarında geziniyor. Toyota Corolla cephesinde ise fiyatlar 1 milyon 900 bin TL'den başlıyor.

Corolla'nın mı Yoksa Civic'in mi Tasarımı Daha İyi?

Bu sorunun net bir cevabını bulmak oldukça zor, çünkü tamamen zevk meselesi. Ancak Honda Civic’in daha sportif ve dinamik bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Toyota Corolla ise daha olgun ve sade bir görünüm sunuyor. Bu konuda seçim tamamen alıcıya kalıyor.

Kazanan: Bu başlıkta net bir kazanan yok. Sportif görünüm isteyenler için Civic, sade şıklık isteyenler için Corolla.

Hangi Modelin İç Mekanı Daha Kaliteli?

Her iki modelin de segment standartlarını karşılayan bir kalite sunduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak mevcut Honda Civic, Corolla’ya göre çok daha yeni bir model olması sayesinde daha modern bir iç mekana sahip. Ayrıca iç mekan kalitesinde de Civic bir adım öne çıkıyor. Corolla ise kullanım kolaylığına öncelik veren daha sade bir yapıya sahip.

Kazanan: Daha yeni bir otomobil olduğu için Honda Civic iç mekanda bir adım önde.

Hangi Modelin Yaşam Alanı Daha Geniş?

Honda Civic özellikle arka koltuk diz mesafesi konusunda oldukça başarılı. Uzun boylu yolcular için daha ferah bir yaşam alanı sunuyor. Corolla ise aile kullanımı için yeterli olsa da bu konuda Civic'in biraz gerisinde kalıyor.

Kazanan: Honda Civic.

Hangi Modelin Bagaj Hacmi Daha Fazla?

Bagaj hacmi konusunda da Civic bir adım önde. 512 litrelik oldukça büyük bir bagaj hacmine sahip olan model, 471 litre bagaj hacmine sahip olan Corolla’yı bu konuda geride bırakıyor. Bu noktada Honda Civic'in önemli bir üstünlüğü bulunuyor.

Kazanan: Honda Civic.

Hangi Model Daha Az Yakıt Tüketimine Sahip?

Burada avantaj açık şekilde Toyota Corolla'da. Özellikle makyaj ile birlikte gelen 140 beygirlik hibrit versiyonlar şehir kullanımda oldukça düşük tüketim değerleri sunuyor. En az yakıt tüketimine sahip modeller listemizde de yer verdiğimiz Toyota Corolla 4,7 litrelik ortalama tüketimi ile önde. Civic'in 100 kilometrede ortalama 6,7 litre tüketime sahip turbo benzinli motorları verimli olsa da hibrit Corolla kadar ekonomik değil.

Kazanan: Toyota Corolla.

Hangi Modelin Performansı Daha İyi

Sürüş keyfi ve performans denildiğinde Civic, sahip olduğu 182 beygirlik turbo beslemeli motorla öne çıkıyor. Direksiyon tepkileri, yol tutuş karakteri ve motor hissi ile Honda Civic daha sportif bir sürüş karakterine sahip. Toyota Corolla'nın 140 beygirlik hibrit ünitesi de geçmişe göre daha canlı hissetirse de özellikle otoyol sürüşlerinde Honda Civic'in gerisinde kalmaktan kurtulamıyor.

Kazanan: Honda Civic.

Hangi Model Daha Konforlu?

Her iki model de arka tarafta sunduğu bağımsız süspansiyonlar ile oldukça konforlu. Ancak Corolla süspansiyon konforu ve sessizlik konusunda burada bir miktar daha önde. Civic de konforlu olsa da sürüş karakteri biraz daha dinamik tarafta kalıyor.

Kazanan: Toyota Corolla.

Şehir İçi Kullanımda Hangisi Daha Başarılı?

Hibrit motorun sunduğu düşük tüketim ve yumuşak sürüş karakteri sayesinde Corolla şehir içi kullanımda Civic’in oldukça önünde. Ayrıca yaklaşık 0.2 metrelik daha düşük dönüş çapına sahip olan Toyota Corolla, bu konuda da şehir içinde daha pratik bir sürüş sunuyor.

Kazanan: Toyota Corolla.

İkinci Elde Hangisi Daha Güçlü?

Türkiye'de her iki model de ikinci elde son derece güçlü bir konuma sahip. Özellikle son dönemde birçok yeni aracın kroniklerini düşündüğümüzde ibre Japon otomobillere kaymış durumda. Bu noktada çoğu kişi Toyota ve Honda modellerine yöneldi. Bu durum da göz önüne alındığında her iki modelin de satış hızı ve değer koruma açısından oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Kazanan: Berabere.

Hangi Model Daha Sorunsuz?

Japon otomobilleri denildiğinde akla gelen ilk iki modelden bahsediyoruz. Her iki otomobil de uzun ömürlülük ve sorunsuzluk konusunda yıllardır güçlü bir üne sahip. Her iki modelin de bakımlarını zamanında yaptırdığınız takdirde uzun yıllar sorunsuz olarak kullanacağınızı söyleyebiliriz.

Kazanan: Berabere.

Toyota Corolla vs Honda Civic Teknik Özellik Karşılaştırması

Honda Civic Toyota Corolla Motor 1.5L VTEC 1.8L Hybrid Güç 182 beygir 140 beygir Tork 240 Nm 185 Nm Şanzıman CVT e-CVT 0-100 km/s hızlanma 8,1 9,3 saniye Maksimum hız 200 km/s 180 km/s Yakıt tüketimi 6,7 L/100km 4,7 L/100km Uzunluk 4.677 mm 4.630 mm Genişlik 1.802 mm 1.780 mm Yükseklik 1.407 mm 1.435 mm Bagaj hacmi 512 litre 471 litre 2025 model ikinci el fiyat ortalaması

Sonuç

Tüm bu maddeleri sıraladığımızda net bir kazanan ortaya çıkmıyor. Bu konuda önceliklerinie göre karar vermeniz en doğru tercih olacaktır. Eğer önceliğiniz düşük yakıt tüketimi, konfor ve sorunsuz aile kullanımıysa Toyota Corolla daha mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor. Eğer daha sportif bir tasarım, daha dinamik sürüş karakteri ve daha güncel bir otomobil arıyorsanız Honda Civic sizi daha fazla mutlu edecektir. Kısaca;

Mantık ve ekonomi = Toyota Corolla

Sürüş keyfi ve sportiflik = Honda Civic

Editörün Yorumu

Özellikle günümüzdeki sıfır otomobilleri ve sahip oldukları kronik sorunları düşündüğümüzde Türkiye piyasasının en güvenilir iki sedan modeli ile karşı karşıyayız. Bu otomobillerin karşılaştırmasında bir kazanan belirlemek de oldukça zor. Her iki otomobil de kendi açısından oldukça başarılı, bu yüzden asıl önemli nokta kullanıcıların ihtiyaçları oluyor. Bu konuda Civic'in artık sıfır kilometre satılmıyor olması, Corolla'nın ise yüksek MTV'si araçların dezavantajları olarak sayılabilir.

Özellikle İstanbul gibi çok trafiğin olduğu bir şehirde yaşıyor ve sürekli araç kullanıyorsanız Toyota Corolla sizin için biçilmiş kaftan. Ayrıca sunduğu konfor özellikleriyle de Toyota Corolla, Honda Civic'in bir adım önünde yer alıyor. Diğer yandan daha performanslı bir sürüş ve daha iyi bir iç mekan kalitesi arıyorsanız bu konuda Honda Civic'i tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Tabi ki iki otomobil arasındaki yaklaşık 300 bin TL'lik fark de önemli bir etken olarak tercihinizi etkileyebilir.