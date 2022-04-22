Transformers Serisi Hangi Sıra ile İzlenir?

Transformers filmlerinin zaman çizelgesinin diğer genişleyen film serileri kadar kafa karıştırıcı olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Şaşırtıcı film kronolojilerini düşündüğümüzde, Terminatör kesinlikle akla gelenlerden biridir. Ya da sırf boyutları için Marvel ve Star Wars filmleri... Ancak 2018'de vizyona giren Bumblebee ve gelecekteki birkaç filmle birlikte, Transformers zaman çizelgesi aslında bir zamanlar düşündüğümüzden daha belirsiz hale gelebilir. Biraz kafa karıştırıcı bir zaman çizelgesini daha az kafa karıştırıcı hale getirmek için, tüm Transformers filmlerini kronolojik sırayla (çıkış tarihi sırasının aksine) nasıl izleyeceğinizi bu yazımızda açıklıyoruz. İşte Transformers serisi hangi sıra ile izlenir? sorusunun yanıtı!

Transformers Filmleri İzleme Sırası Nedir?

Bumblebee (2018)

Transformers (2007)

Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: Age of Extinction (2014)

Transformers: The Last Knight (2017)

Bumblebee (2018)

Bumblebee vizyona giren en son film ancak kronolojik olarak ilk film. Film, ilk filmden 20 yıl önce, 1987'de geçiyor ve bir prequel olmasına rağmen, franchise'ın yumuşak bir yeniden başlatması değil. Bununla birlikte, hikaye (deyim yerindeyse) 'gelecek' olan bazı konuları alt üst ediyor. 1987 yılını elen filmde sevimli karakterimiz Bumblebee kaçaktır. Kaliforniya’daki küçük bir sahil kasabasında bir hurdalığa sığınan Bumblebee, 18 yaşına girmek üzere olan ve dünyadaki yerini keşfetmeye çalışan Charlie (Hailee Steinfeld) ile tanışır. Savaştan yaralanmış ve zarar görmüş olan Bumblebee ile Charlie'nin macerası böylelikle başlamış olur.

Transformers (2007)

Görünen o ki... serinin başlangıcı değil! İlk Transformers filmi, Bumblebee tarafından orta derecede kesintiye uğrayan ana zaman çizelgesini kurdu. Ancak, serideki her filmin, Autobot'ların Dünya'da ne kadar süredir bulunduğunun tarihini, hatta onları Kral Arthur'un mitolojisine bile (evet!) yeniden yazdığını belirtmekte fayda var. Çok uzun zaman önce, çok uzaklardaki Cybertron gezegeninde bir savas baslamak üzeredir. Burası baska yapılara bürünebilen robotlarin dünyasıdır. Her yerde oldugu üzere bu gezegende de robotlar da iyiler ve kötüler olarak ayrılmaktadırlar.

Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Bu Transformers filmi, MÖ 17.000'e kadar uzanan ve filmlerin ne kadar cılız bir şekilde bir arada tutulduğu düşünülürse, ne burada ne de orada olan mitolojiyi kurar. Film bir önceki filmdeki olaylardan iki yıl sonrasını ele alıyor ancak hikaye hala, AllSpark adı verilen ve onun vizyon sahibi olmasına neden olan bu şeyden bir parça alan Sam Witwicky (Shia LaBeouf) etrafında dönüyor. Sam Witwicky, Transformers'ın tarihçesini arastırırken bu tuhaf makinelerin kökenleri ve dünya üzerindeki bulgularının tarihi konusunda yeni detaylar keşfeder. Derlediği bilgileri ele geçirmek isteyen iblis ruhlu Deceptionlar Sam'i rehin alır ve olaylar gelişir.

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: Ayın Karanlık Yüzü (Transformers: Dark of the Moon), serisinin üçüncü filmidir. Filmin yönetmenliğini Michael Bay, yapımcılığını ise Steven Spielberg üstlenmiştir. Ay’ın Karanlık Yüzü filminin konusu Cybertrone gezegeninde yaşanan Autobot ve Decepticon savaşında gezegenden ayrılıp dünya'ya doğru yola çıkan Autobot'ların eski lideri Sentinel Prime üstünden geçmektedir. Sentinel Prime'ın uzay aracı ayın karanlık yüzüne düşer ve insanoğlu aya ulaştığı anda Sentinel'in gemisini keşfeder.

Yıllar sonra Autobot ekibi ayın karanlık yüzüne iner ve Sentinel Prime ile birlikte kalan 5 kolonu dünyaya getirir ve Optimus Matrix ile Sentinel'i yeniden hayata döndürür. İnsanoğlu Decepticon saldırısından Sentinel'i korumaya çalışırken Sentinel'i Decepticon'lar ile anlaşma yaptığını anlatır ve Ironhide'ı öldürüp kaçar. Decepticonların elinde olan kolonlar sayesinde Cybertrone'u dünyaya getirmeye çalışır.İnsanoğlu bütün bu yıkımın suçlusu olarak Autobot'ları suçlar ve onları uzaya gönderir ancak roketin içinde saklanan Autobot'lar planladıkları gibi tekrar dünyaya döner ve Chicago savaşında Decepticon'lar karşı savaşırlar.

Transformers: Age of Extinction (2014)

Autobot ve Decepticon'lar arasında yaşanan son savaşın ardından dört yıl geçer. Savaşta Chicago şehri yerle bir edilmiş ve binlerce insan öldürülmüş olsa da dünya ve insanlık büyük bir tehditten kurtulmuş olur. İnsanlık yaralarını sarmaya çalışırken Amerikan Hükûmeti de Autobotlar ile arasındaki ilişkiye iyice koparmış, hatta hayatta kalanları yok etmeleri için CIA'de Mezar Rüzgarı adlı özel bir birim dahi kurulmuştur. Teksas'ta kendi halinde bir tamirci olan Cade Yeager, eline geçen hasarlı bir kamyoneti, parçalarını satma umuduyla kabul eder.

Ne var ki bu kamyonetin yaralı bir Optimus Prime'dan başkası olmadığını anlaması uzun sürmez. Optimus Prime'dan aldıkları sinyallerle yola çıkan CIA ajanlarıyla başının derde girmesi de çok yakındır. Cade Yeager bir şekilde Optimus Prime'ı Chicago'ya ulaştırmak ve diğer Autobotlar ile iletişime geçmesini sağlamak zorundadır. Zira dünyayı tehdit eden güçlü bir düşman yola çıkmak üzeredir. Optimus Prime ve Autobotlar, Cade Yeager başta olmak üzere kendilerine destek olan insan topluluğunun yardımıyla başlarına gelen en korkutucu düşmanla yüzleşmek zorundadır...

Transformers: The Last Knight (2017)

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; bir İngiliz lordu (Sör Anthony Hopkins) ve bir Oxford profesöründen (Laura Haddock) oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye’de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki...

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