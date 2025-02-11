Her uçak yolculuğu ayrı bir heyecan ve ayrı bir macera demektir. Ancak hiç düşündünüz mü? Alınan bagajlar, uçağın kendi kütlesi ve yolcuları da dahil ettiğimizde tonlarca ağırlığa sahip bir araç uçuyor. Bu aracın uçmasını sağlayan şeyler ise genelde 2 adet olan ve binlerce itki gücüne sahip olan motorlar. Peki bu motorlar ne kadar yakıt harcıyor? Otomobillerde olduğu gibi 100 kilometre de X litre yakıt yakıyor hesabı yapmak mümkün mü? İşte " Uçaklar Ne Kadar Yakıt Yakar?" içeriğimizin detayları...

Uçaklar Ne Kadar Yakıt Yakar?

Bu konuda aynı otomobillerde olduğu gibi 100 kilometre üzerinden hesap yapmak mümkündür. Ancak bu noktada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Onlar sırasıyla uçaklarda kullanılan yakıt türü, hangi tür uçağı ele alacağımız, hava muhalefeti vb.

Uçakların yaktıkları yakıt konusunda aynı otomobillerdeki gibi 100 kilometre üzerinden hesap yapmak mümkün. Bu noktada ilk olarak bir uçağın hangi yakıt türünü kullandığını ele alacağız. Devamında uçakların deposunun ortalama ne kadar yakıt aldığını konuşacağız ve en son maliyet hesabımızı yapacağız.

Uçaklar Hangi Tür Yakıt Kullanır?

Bugün dizel ve benzinli olmak üzere iki farklı otomobili ele aldığımızda motor teknolojileri gereğince farklı tür yakıtlar kullandıklarını görürüz. Uçaklarda kullanılan motor ise sınıflandırma olarak ne dıştan ne de içten yanmalı motor sınıfına tam olarak uyan jet motorlarıdır. Bu motorlarda kendi içlerinde turbofan, turboşaft, turboprob gibi sınıflara ayrılmaktadırlar. Jet motorlarında kullanılan yakıt ise Jet A-1 adı verilen ve eskiden gaz yağı olarak da kullanılan kerosen isimli yakıttır.

Uçakların Deposu Kaç Litredir?

Bu noktada otomobillerdeki gibi net bir ortalama değer söylemek bir hayli güç. Zira uçak dediğimiz kavram içerisinde 800'ü aşan yolcu kapasiteli jetleri de kapsarken özel amaçlarla kullanılan uçakları da kapsamaktadır. Ancak örnek vermek açısından 3 adet modeli belirledik. İlki dört motorlu, çift katlı ve 853 yolcu taşıyabilen dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 oldu. Bu uçak tek seferde toplamda 380 bin litre yakıt alabilmektedir. Buna keza göklerin diğer dev uçağı Boeing 747-400 ise tek seferde 217 bin litre yakıt alabilmektedir. Orta halli bir yolcu uçağı ise 30 bin ile 60 bin litre arasında yakıt alabilmektedir.

Uçaklar 100 Kilometrede Ne Kadar Yakıt Yakar?

Uçakların yakıt tüketimi, modeline ve uçuş koşullarına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Ortalama olarak, büyük bir yolcu uçağı, 100 kilometre başına 250-450 litre arasında yakıt tüketebilir. Örneğin, Airbus A320 tipi bir uçak, 100 kilometrede yaklaşık 427 litre yakıt harcayabilir. Ancak, bu miktar uçuş hızı, irtifa ve hava koşullarına göre değişebilir. Genel olarak uçaklar, uzun mesafeli uçuşlarda daha verimli çalışırken, kısa mesafeli uçuşlarda daha fazla yakıt tüketebilir.

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