Gerçek zamanlı olarak gökyüzündeki uçakları görmek ister miydiniz? O halde tam üstüne bastınız. Flightradar24 sayesinde neredeyse gökyüzünde bulunan tüm uçakları görebiliyor ve daha fazla bilgi elde edebilirsiniz. Peki, kısa bir bilgilendirmenin ardından Flightradar24 nedir, nasıl kullanılır? İsterseniz gelin yakından bakalım.

Flightradar24 Nedir?

Flightradar24 2007 yılında hayatımıza girmiş olan ve birçok kişi tarafından kullanılan çevrim içi havaaraçlarını izleyebilmenizi sağlayan bir uygulamadır. Kendisi uzun zamandır havacılığa ilgi duyan kişiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Kendileri havada bulunan hemen hemen tüm araçları gösterebilmektedir. Örneğin; uçak, helikopter, insansız hava aracı gibi. Kendileri verileri üç farklı yerden çekmekte ve kullanıcılarına sunmaktadır. (ADS-B, MLAT ve FAA (Federal Aviation Administration - ABD Sivil Havacılık Yönetimi))

Eşinizin dostunuzun uçağı şu an nerede? Eğer merak ediyorsanız harita üzerinden uçağı bulabilir veya aratabilirsiniz. Üstelik birçok detayı da görebilirsiniz. Bu detaylar arasında; uçağın hangi havalimanından hangi havaalanına uçtuğunu öğrenebilir.

Kaç mil yüksekte olduğunu öğrenebilir. Hangi havayolu şirketine ait, kaç yaşında, hangi marka tarafından üretilmiş? gibi birçok detayı öğrenebilirsiniz. Üstelik bunların dışında uçağı 3 boyutlu modelleme ile anlık olarak gökyüzünde izleyebilirsiniz.

Havacılıkla meraklı olan birçok insan gökyüzünde bulunan koca demir yığınlarını merak ediyor. Öyle ki bu insanlar öğrendikleri bu bilgileri paylaşarak meslek ediniyor. Kısaca Flightradar24, havacılağa meraklı olan bir kişi için gökyüzünde bulunan tüm araçların bilgilerini anlık olarak size vermektedir.

Flightradar24 Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı açtıktan sonra direkt olarak gökyüzünde bulunan tüm uçakları ve diğer hava araçlarını görebileceksiniz. (Askeri araçlar her zaman gözükmeyebilir.) Uygulamayı kullanmak oldukça basittir. Öyle ki uygulama açılır açılmaz birkaç dokunuşta tüm verilere ulaşmanızı sağlar.

Fligtradar24 Ücretli mi?

Uygulamanın hem ücretsiz hem ücretli versiyonu bulunmaktadır. Eğer ücret ödemek istemiyorsanız ücretsiz versiyonunu kullanabilirsiniz. Endişe etmenize gerek yok çünkü ücretsiz versiyonu birçok bilgiyi anlık olarak sizlerle paylaşmaktadır.



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