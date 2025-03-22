Üniversiteler tarafından verile .edu uzantılı e-posta hesapları sayesinde pek çok yazılımı ücretsiz olarak kullanabileceğiniz biliyor muydunuz? Ofis programlarından not alma programlarına, grafik tasarım uygulamalarından çizim programlarına kadar pek çok yazılıma ücretsiz olarak erişmeniz mümkün.

Bu yazımızda sizler için .edu uzantılı e-posta hesabınız ile ücretsiz olarak kullanabileceğiniz yazılımları derledik. İşte üniversite öğrencileri için en iyi ücretsiz yazılımlar listesi...

Üniversite Öğrencileri İçin En İyi Ücretsiz Yazılımlar

Microsoft Office 365

Google Workspace for Education

Notion Personal Pro

GitHub Student Developer Pack

Amazon Web Services (AWS) Educate

Canva Pro

Autodesk yazılımları (AutoCAD, Revit, Maya vb.)

JetBrains IDE'leri (IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm vb.)

MATLAB

Unity Student Plan

Unreal Engine eğitim lisansı

Dropbox Education

Evernote Premium

Wolfram Alpha Pro

Grammarly Premium (eğitim için)

Overleaf (LaTeX editörü, Pro planı ücretsiz)

LinkedIn Learning

Coursera öğrenci planı

IBM SkillsBuild

Adobe Creative Cloud (bazı üniversiteler)

Slack (öğrenciler için ücretsiz premium plan)

Trello Education

Asana Premium (öğrenciler için ücretsiz)

Miro Education Plan

Figma Education (tasarımcılar için)

Sketch (öğrenci indirimi ve ücretsiz deneme)

Tableau for Students

SolidWorks Student Edition

Ansys Student

Siemens NX Student Edition

Fusion 360 (Autodesk)

Google Cloud for Students

Microsoft Azure for Students

IBM SPSS Statistics (bazı üniversitelerde ücretsiz)

EndNote (bazı üniversitelerde ücretsiz)

Zotero (akademik kaynak yönetimi)

Scrivener (yazı yazma aracı, öğrenci indirimi)

ProWritingAid (Grammarly alternatifi)

QuillBot Premium (yazı geliştirme aracı)

Listemizdeki tüm uygulamalar öğrenciler için ücretsiz şekilde hizmet vermektedir. Bu uygulamaları veya yazılımları ücretsiz olarak kullanabilmeniz için ilk olarak sisteme okulunuz tarafından verilen öğrenci e-posta hesabınız ile kayıt olmalısınız.

Devamında premium veya yükseltilmiş planları kullanmak için uygulama içerisinden satın alma teklifleri ekranına gelin. Burada "öğrenciler için ücretsiz / free for students" ifadeler göreceksiniz. Bahsi geçen planlara tıklayın.

Uygulamaların birçoğu öğrenci e-postanız ile giriş yapmanız takdirinde ücretsiz sürümleri sizinle paylaşacaktır. Ancak Autodesk gibi kurumlar öğrenci belgesi veya öğrenci kimliği fotoğrafını sizden isteyebilir. Bu noktada her programın sistemi farklı çalışmaktadır.

Mail hesabınıza ilgili uygulamadan gelecek e-postalara göre hareket etmenizi öneririz. Ayrıca burada yer alan uygulamaların dışında bazı üniversitelerin özel anlaşmaları da bulunmaktadır.

Üniversitenizin yazılım ve donanım noktasında hangi programları ücretsiz olarak sizinle paylaştığını öğrenmek için bölüm internet sitenize veya öğrenci işlerine başvurabilirsiniz.

Peki sizin üniversite öğrencileri için en iyi ücretsiz yazılımlar listesi içerisinde en çok kullandığınız uygulama hangisi? Yorumlarda buluşalım...