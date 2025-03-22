Üniversite Öğrencileri İçin En İyi Ücretsiz Yazılımlar
Üniversitenin verdiği e-posta hesabı sayesinde pek çok yazılımı ücretsiz kullanabilirsiniz. İşte üniversite öğrencileri için en iyi ücretsiz yazılımlar listesi
Üniversiteler tarafından verile .edu uzantılı e-posta hesapları sayesinde pek çok yazılımı ücretsiz olarak kullanabileceğiniz biliyor muydunuz? Ofis programlarından not alma programlarına, grafik tasarım uygulamalarından çizim programlarına kadar pek çok yazılıma ücretsiz olarak erişmeniz mümkün.
Bu yazımızda sizler için .edu uzantılı e-posta hesabınız ile ücretsiz olarak kullanabileceğiniz yazılımları derledik. İşte üniversite öğrencileri için en iyi ücretsiz yazılımlar listesi...
Üniversite Öğrencileri İçin En İyi Ücretsiz Yazılımlar
- Microsoft Office 365
- Google Workspace for Education
- Notion Personal Pro
- GitHub Student Developer Pack
- Amazon Web Services (AWS) Educate
- Canva Pro
- Autodesk yazılımları (AutoCAD, Revit, Maya vb.)
- JetBrains IDE'leri (IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm vb.)
- MATLAB
- Unity Student Plan
- Unreal Engine eğitim lisansı
- Dropbox Education
- Evernote Premium
- Wolfram Alpha Pro
- Grammarly Premium (eğitim için)
- Overleaf (LaTeX editörü, Pro planı ücretsiz)
- LinkedIn Learning
- Coursera öğrenci planı
- IBM SkillsBuild
- Adobe Creative Cloud (bazı üniversiteler)
- Slack (öğrenciler için ücretsiz premium plan)
- Trello Education
- Asana Premium (öğrenciler için ücretsiz)
- Miro Education Plan
- Figma Education (tasarımcılar için)
- Sketch (öğrenci indirimi ve ücretsiz deneme)
- Tableau for Students
- SolidWorks Student Edition
- Ansys Student
- Siemens NX Student Edition
- Fusion 360 (Autodesk)
- Google Cloud for Students
- Microsoft Azure for Students
- IBM SPSS Statistics (bazı üniversitelerde ücretsiz)
- EndNote (bazı üniversitelerde ücretsiz)
- Zotero (akademik kaynak yönetimi)
- Scrivener (yazı yazma aracı, öğrenci indirimi)
- ProWritingAid (Grammarly alternatifi)
- QuillBot Premium (yazı geliştirme aracı)
Listemizdeki tüm uygulamalar öğrenciler için ücretsiz şekilde hizmet vermektedir. Bu uygulamaları veya yazılımları ücretsiz olarak kullanabilmeniz için ilk olarak sisteme okulunuz tarafından verilen öğrenci e-posta hesabınız ile kayıt olmalısınız.
Devamında premium veya yükseltilmiş planları kullanmak için uygulama içerisinden satın alma teklifleri ekranına gelin. Burada "öğrenciler için ücretsiz / free for students" ifadeler göreceksiniz. Bahsi geçen planlara tıklayın.
Uygulamaların birçoğu öğrenci e-postanız ile giriş yapmanız takdirinde ücretsiz sürümleri sizinle paylaşacaktır. Ancak Autodesk gibi kurumlar öğrenci belgesi veya öğrenci kimliği fotoğrafını sizden isteyebilir. Bu noktada her programın sistemi farklı çalışmaktadır.
Mail hesabınıza ilgili uygulamadan gelecek e-postalara göre hareket etmenizi öneririz. Ayrıca burada yer alan uygulamaların dışında bazı üniversitelerin özel anlaşmaları da bulunmaktadır.
Üniversitenizin yazılım ve donanım noktasında hangi programları ücretsiz olarak sizinle paylaştığını öğrenmek için bölüm internet sitenize veya öğrenci işlerine başvurabilirsiniz.
Microsoft Word'de Karanlık Mod Nasıl Kapatılır?
Word belgemin arka planı siyah bunu nasıl düzeltebilirim? İşte çok sorulan "Microsoft Word'de Karanlık Mod Nasıl Kapatılır?" sorusunun cevabı ve detaylar...
Peki sizin üniversite öğrencileri için en iyi ücretsiz yazılımlar listesi içerisinde en çok kullandığınız uygulama hangisi? Yorumlarda buluşalım...