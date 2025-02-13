Microsoft Word aslında beyaz bir arka plana sahiptir. Metin rengi ise standart olarak siyah gelmektedir. Ancak bazı durumlardan kaynaklı olarak Word belgeniz siyah bir arka plan üzerinde beyaz renge sahip metinler ile açılabilir. Bu tarz durumlarda "Word belgem siyah oldu, Word belgesi beyaz yapma, Microsoft Word karanlık mod kapatma veya Microsoft Word karanlık mod nasıl kapatılır?" gibi farklı sorgular ile arka planı eski haline yani beyaz renge çevirmek isteyebilirsiniz.

Bu rehberde sizlere "Microsoft Word'de karanlık mod nasıl kapatılır?" sorusunun cevabını vereceğiz. İşte detaylar...

Microsoft Word'de Karanlık Mod Nasıl Kapatılır?

İlk olarak Microsoft Word açılarak “Dosya” butonuna gidilir.

Ekranın sol alt köşesinde konumlanan “Hesap” alanına tıklanır.

Bir sonraki ekrana yansıyan Office Teması’nın altında konumlanan açılır kutu üzerine tıklanır.

Ekrana “Sistem Ayarını Kullan”, beyaz, siyah, renkli ve koyu gri şeklinde 5 tane farklı seçenek yansıyacak. Belirtilen bu seçeneklerin arasından siyah dışındakilerden herhangi birini seçerek Karanlık Mod’dan çıkış yapabilirsiniz.

Mac kullanıcıları Karanlık Mod’dan çıkmak için menü çubuğunun yer aldığı sol üst köşede konumlanan Word belgesine tıklamalı. Açılır menü üzerinden “Tercihler” seçilip hemen ardından “Yazma ve Yazım Denetleme Araçları” altındaki “Genel” butonuna tıklanır. Karanlık Modu Kapat butonunun yanında yer alan onay kutusu seçilerek işlem tamamlanır.

Bunun dışında farklı sorunlar sebebiyle de arka planınız siyah olmuş olabilir. Eğer karanlık modu devredışı bırakmak sorununuzu çözmediyse aşağıda belirteceğimiz adımları takip etmelisiniz;

Ekranda Görüntü Sorunu Olup Olmadığı Kontrol Edilmeli Grafik Sürücülerinin Güncellenmesi

Ekranda Görüntü Sorunu Olup Olmadığı Kontrol Edilmeli

Eğer Microsoft Word’de karanlık mod devre dışı olduğu halde belge arka planı siyah görünüyorsa, ekranla ilgili bir görüntüleme sorunu olup olmadığını kontrol etmek gerekir. İlk olarak, ekran parlaklığı ayarlarını değiştirerek görüntüde bir iyileşme olup olmadığı test edilmelidir.

Windows işletim sisteminde ekran parlaklığını değiştirmek için "Ayarlar > Sistem > Ekran" yolunu izleyin. Burada "Parlaklık ve Renk" bölümü altında bir kaydırıcı bulunur. Bu kaydırıcıyı sağa sürüklediğinizde ekran daha karanlık hale gelirken, sola çektiğinizde ekran daha aydınlık olacaktır. Eğer ekranın yeterince parlak olmadığını düşünüyorsanız, bu ayarı artırarak Word belgesindeki görünürlüğü artırabilirsiniz.

macOS kullanıcıları için parlaklık ayarı şu şekilde yapılabilir: Ekranın sol üst köşesinde yer alan Apple simgesine tıklayın, ardından "Sistem Ayarları" seçeneğini açın. Açılan pencerede "Ekranlar" sekmesini bularak buradaki parlaklık kaydırıcısını ayarlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, Windows 11’de yüksek kontrastlı temalar aktif hale getirildiğinde, Word belgesinin arka planı farklı bir renkte görünebilir. Bu özelliği kontrol etmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başlat menüsüne sağ tıklayın ve "Ayarlar" seçeneğini açın. "Erişilebilirlik" sekmesine gidin. "Kontrast Temaları" bölümünü bulun ve açılan menüden "Yok" seçeneğini seçin. Ayarları kaydetmek için "Uygula" butonuna tıklayın.

Alternatif olarak, yüksek kontrast modunu klavye kısayolu ile açıp kapatabilirsiniz. Bunun için "Sol Alt + Sol Shift + Print Screen" tuşlarına aynı anda basmanız yeterlidir. Eğer bu işlem sonrasında belgenizin arka planı normale dönerse, sorun kontrast temasından kaynaklanıyor olabilir.

Grafik Sürücülerinin Güncellenmesi

Microsoft Word’de koyu tema değişimi yaparken, cihazınızın grafik sürücülerinin güncel olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Eğer Word belgesi siyah veya farklı bir renk tonunda görüntüleniyorsa, bu durum eski veya hatalı grafik sürücülerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, sürücülerinizin güncelliğini kontrol etmek ve gerektiğinde güncellemek sorunu çözebilir.

Windows işletim sisteminde grafik sürücülerini güncellemek için manuel yükleme veya otomatik güncelleme yöntemlerinden biri kullanılabilir. Manuel güncelleme yapmak için, öncelikle grafik kartı üreticinizin resmi web sitesine giderek en güncel sürücüleri indirmeniz gerekir. NVIDIA, AMD veya Intel gibi markaların kendi destek sayfalarından doğru sürücüyü seçerek indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Alternatif olarak, Windows’un kendi Aygıt Yöneticisi aracıyla sürücüleri güncellemek mümkündür. Bunun için:

Başlat menüsüne sağ tıklayın ve "Aygıt Yöneticisi" seçeneğini açın. "Görüntü Bağdaştırıcıları" sekmesini genişletin. Kullandığınız grafik kartını bulun ve üzerine sağ tıklayarak "Sürücüyü Güncelle" seçeneğini seçin. Açılan pencerede "Güncellenmiş sürücüleri otomatik ara" seçeneğini seçerek sistemin en güncel sürücüyü bulmasını sağlayın. İşlem tamamlandığında cihazınızı yeniden başlatarak değişikliklerin uygulanmasını sağlayın.

Bu adımları uygulayarak grafik sürücülerinizin güncel olup olmadığını kontrol edebilir ve Word belgesinde yaşanan siyah ekran sorununu giderebilirsiniz. Eğer sorun devam ederse, farklı bir sürücü sürümünü yüklemeyi veya önceki bir sürüme geri dönmeyi deneyebilirsiniz.