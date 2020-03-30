UV Işığı ile Koronavirüsü Öldürebilir misiniz?

Son zamanlarda sosyal medyada gezinen söylentiler UV ışığı yardımıyla koronavirüs ile mücadele edebileceğinizi söylüyor. Peki bu doğru mu?

UV Işığı Koronavirüsü Öldürür mü?

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ile başa çıkabilmek için pek çok doğrulanmış yöntem var. Örneğin ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkayabilir, elinizi yüzünüze götürmekten vazgeçebilirsiniz. Peki UV Işığı bu yöntemlerden birisi mi?

UV Light Technology bünyesinde çalışan Dan Arnold için hayır.

"Gerçekten, tam anlamıyla insanları kızartabilirsiniz."

Şu sıralar UV ışığı yardımı ile cildinizi, kıyafetlerinizi ve diğer nesneleri dezenfekte edebileceğiniz söylentisi internette oldukça meşhur oldu. Nitekim Tayland'da yer alan bir üniversitede öğrencilerin kendilerini dezenfekte edebilmek için içerisinde yürüyebilecekleri bir UV tüneli yaptıkları da biliniyor.

Peki bu Covid-19'dan korunabilmek için iyi bir yol mu?

Kısaca söylemek gerekirse, hayır. İşte nedeni.

Güneş ışığı üç tip UV içerir.

Bunlardan ilki UVA. Bu, cildin derinlerine kadar ulaşabilir. Yaşlılığa dair kırışıklıklardan lekelere kadar pek çok etkide bulunur. Bir diğer ise UVB. Bu, DNA'ya zarar verebilir, güneş yanığı ve sonucunda cilt kanserine yol açabilir. Bazı araştırmalar bu etkilerin UVA için de geçerli olduğunu vurguluyor.

Ayrıca üçüncü bir tip olan UVC vardır. Kendisi, spekturumun nispeten belirsiz olan kısmı. Daha kısa ve daha enerjik bir ışık boyundan oluşur. Viral partiküllerde olduğu gibi insanlarda da genetik materyali yok etmek konusunda oldukça başarılıdır. Neyse ki bununla karşılaşmanız pek olası değil çünkü atmosfere girmeden önce ozon tabakasında filtrelenir.

Ya da en azından bilim adamları mikroorganizmaları öldürmek için UVC'den yararlanabileceklerini keşfedene kadar.

UVC'nin Covid-19 üzerinde nasıl bir etki yarattığı bilinmese de SARS gibi diğer koronavirüs tiplerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Radyasyon, genetik materyallerin yapısını çözer ve viral partiküllerin kendisini klonlamasını önler.

Ancak büyük bir uyarı var.

"UVC gerçekten kötü bir şey. Buna maruz kalmamalısınız. UVB ile güneş yanığı edinmeniz saatler sürer ancak UVC ile ise saniyeler."

Peki UVA ve UVB etkili olabilir mi?

SARS üzerinde yapılan araştırmalarda virüs 15 dakika boyunca UVA ışığına maruz bırakıldı. Ancak bu süreçte herhangi bir etkisinin bulunmadığı gözlemlendi. Buna karşın araştırmada UVB ışığına yer verilmedi.