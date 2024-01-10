Uygun Fiyata Office 2021 ve Windows 11 Pro: Bu Fırsat Kaçmaz!

2024 yılında daha üretken olmanın yollarını mı arıyorsunuz? Keysfan'da üretkenliğin artmasına yardımcı olabilecek Microsoft Office 2021 ve Windows 11 Pro için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Bu kampanya sayesinde söz konusu ürünlere çok uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Office 2021 ve Windows 11 Pro Kampanyası Neler Sunuyor?

Keysfan'da başlatılan "Happy New Year" isimli kampanyadan yararlanarak Office 2021 yazılımını normal fiyatının çok altında bir ücrete satın alabilirsiniz. TA62 özel kupon kodu ile Microsoft Office Professional 2021'in ömür boyu lisansı 27,75 dolara (805 TL civarına) düştü.

Bu ömür boyu lisans ile Word, Excel, PowerPoint ve Outlook programların yanı sıra Teams, OneNote, Publisher ve Access gibi yeni hizmetlere de sahip olursunuz. Ayrıca, meslektaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla sorunsuz şekilde iletişim kurabilmenize imkân tanıyan Skype Kurumsal hesabı da elde edebilirsiniz.

Bilgisayarınızın en güncel işletim sistemine sahip olmasını istiyorsanız Windows 11 Professional harika bir seçenek olacaktır. Normalde 199 dolar fiyat etiketiyle bulunabilen Windows 11 Professional, TA50 özel kupon kodu ile beraber 13,63 dolara (410 TL civarına) düştü.

Windows 11 Pro, güvenlik ve iş birliği özelliklerine sahip gelişmiş bir işletim sistemidir. Ayrıca bu sürümde ayarları değiştirme, belgeleri özetleme ve daha pek çok işlemde size yardımcı olan Windows Copilot gibi yeni yapay zeka özelliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu kampanya, işletim sistemini yenileyerek performans ve güvenlik iyileştirmesi elde etmek için mükemmel bir fırsattır.

Windows için %50 indirim içeren TA50 kupon kodunun sağladığı avantajlar:

Windows 11 Pro : 13,63 dolar (410 TL civarında)

: 13,63 dolar (410 TL civarında) Windows 11 Pro (2 lisans anahtarı) : 25 dolar (750 TL civarında)

: 25 dolar (750 TL civarında) Windows 10 Pro : 8 dolar (240 TL civarında)

: 8 dolar (240 TL civarında) Windows 10 Pro (2 lisans anahtarı): 14 dolar (420 TL civarında)

Office ve Bundle için %62 indirim içeren TA62 kupon kodunun sağladığı avantajlar:

Microsoft Office 2021 Pro : 27,75 dolar (805 TL civarında)

: 27,75 dolar (805 TL civarında) Office 2021 Pro Pro (2 lisans anahtarı) : 48 dolar (1450 TL civarında)

: 48 dolar (1450 TL civarında) Windows 11 + Office 2021: 36,99 dolar (1110 TL civarında)

Keysfan Hakkında

Her alıcıya satın alma sürecinden kuruluma kadar rehberlik etmek için 7/24 teknik destek.

Tüm bilgisayarlar için çoklu dil desteğine sahip lisanslar

Para iadeleri ve müşteri hizmetleri desteği mevcut. Lisans geçersizse para iade edilebilir.

Keysfan, yazılım lisanslarını yasal olarak daha ucuz fiyatlarla satın almanızı sağlayan çevrim içi bir mağazadır. Yıllardır hizmet veren Keysfan, her zaman müşteri memnuniyetine önem verir. Ayrıca müşterilerine en iyi ürün ve hizmetleri sunar.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Keysfan'ın alışveriş süreci basit ve kullanımı kolaydır. Ödeme yaptıktan sonra, yazılım aktivasyon kodu ve ayrıntılı kurulum talimatları birkaç dakika içinde e-posta kutunuza gönderilecektir.

Kurulum ve kullanım sürecinde, kullanıcılar herhangi bir soruları olduğunda 7/24 çevrim içi olan Keysfan profesyonel müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçebilir (iletişim e-postası: [email protected]). Keysfan hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, yukarıdaki bağlantıdan Keysfan'ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.