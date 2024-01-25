Uzay Asansörü Nedir? Uzay Asansörü İnşa Edilebilir mi?

Uzay asansörü, önerilen bir gezegen üzerinden uzaya taşınma sistemidir. Bu uzaya taşınma sistemi, ilk olarak 1895 yılında Konstantin Tsiolkovsky isimli bilim insanı tarafından ortaya atıldı.

Tsiolkovsky’nin önerdiği uzay asansörü, Dünya yüzeyinden sabit konumlu yörünge yüksekliğine kadar ulaşan bağımsız bir kule şeklindedir.

Yazımızda Konstantin Tsiolkovsky tarafından düşünülen uzay asansörünün tahmini şeklinden ve ilerleyen süreçte gelişen teknolojiyle inşa edilip edilemeyeceğinden bahsedeceğiz.

Uzay Asansörü İnşa Edilebilir mi?

Uzay asansörü, gerekli teknik ve ekonomik şartlar sağlandığı takdirde inşa edilebilir. Yakın vadede zor gibi görünse de gelişen teknolojiyle bu alandaki çalışmaların da hızlanabileceğini düşünüyoruz.

Şu an roket teknolojisine bağımlı olan halihazırdaki uzay gemileri, yeryüzü çekimini aşabilmek için çok büyük çaba gösteriyor. Yerçekiminden dolayı Mars, Ay ve tüm Güneş Sistemi’ni keşfetme çabaları yarıda kalıyor.

Eğer bahsettiğimiz yerçekimi olayı ortadan kalkarsa uzay boşluğunu keşfetmek de kolaylaşacak.

İnşa edilmek istenen uzay asansörü, Dünya’ya 100 bin kilometrelik kablolarla bağlı olacak. Güneş Sistemi’nin keşfedilmesini sağlayacak olan bu yapı sayesinde hem Mars hem de Ay’a da yaklaşılmış olacak.

Aynı zamanda kalıcı üsler kurma gibi birçok eylemin de gerçekleşmesi mümkün olabilir.

Uzay Asansörü Şekli Nasıl Olacak?

Rus roket bilimci Konstantin Tsiolkovsky, uzay asansörünü Eyfel Kulesi’nden ilham alıp ortaya attı. Bilim kurgu yazarlarından Arthur C.Clarke da 1979 yılında yayınladığı Cennetin Çeşmeleri isimli romanında uzay asansöründen bahsetti.

Cennetin Çeşmeleri isimli romanda uzay asansörünün 36 bin kilometre boyunca yükseldiğinden bahsedildi. 36 bin kilometre boyunca yükselen yapı, Dünya döndükçe senkronize olup Jeostatik Yörünge’ye ulaşıyor.

Uzay asansörü fikri daha sonra fizikçi Bradley Edwards tarafından da dile getirildi. Edwards, 90’lı yıllarda tasarlanan karbon nanotüpler tarafından asansörün çok rahat taşınabileceği iddia etti.

Karbon nanotüplerin asansörü dikey şekilde ayakta tutulacağı öne sürüldü. Bilim insanları tarafından uzay asansörünün ana bileşeninin yüzeye sabitlenmesi planlanıyor. Ayrıca kablolarının da uzaya kadar uzanacağı belirtiliyor.

Düşünülen tasarıma göre araçlar, inşa edilen kablo boyunca Dünya’nınkine benzer gezegensel yüzey üzerinden roketsiz şekilde direkt yörünge ya da uzaya gönderilecek.

Asansörün merkezi Dünya olacak. Asansörün kablosunun bir ucu ekvatorun yakınındaki yüzeye diğer ucuysa jeostatik yörünge ötesinde konumlanan uzayda yer alacak.

Asansörün alt kısmı yerçekimine karşı çok güçlü olacak. Üst kısımdaysa dışa/yukarı merkezkaç kuvveti olması planlanıyor. Asansörün kablosu açılarak yükler yörüngeye bırakılarak kablo mekanik tekniklerle uzaya gönderilebilecek.

Aynı zamanda kargoların yörünge üzerinden yüzeye kablolar aracılığıyla geri gönderilmesi düşünülüyor.

Peki siz 2050 senesine kadar gerekli taşıyıcı, kablo vb. hususların karşılanması sonucunda inşa edilmesi mümkün olabilecek uzay asansörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.