Vankyo Leisure 495W Özellikleri ve Fiyatı

Evde sinema keyfi yaparken ya da kalabalık toplantılarda herkese hitap ederken onların hazırladığınız sunumları görebilmeleri için projeksiyon cihazından yararlanabilirsiniz.

Tam da bu noktada sinema keyfinizi ve sunumlarınızı mükemmel hale getirebileceğiniz bir projeksiyon cihazı, Vankyo Leisure 495W’i önerebiliriz. İşte tüm detaylarıyla Vankyo Leisure 495W özellikleri!

Vankyo Leisure 495W Özellikleri

Vankyo Leisure 495W, kolay kullanılabilir ve taşınabilirlik gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Projeksiyon, dahili HiFi Dolby Premium ses sistemine sahip. Aynı zamanda bu ses sisteminde iki adet 5W hoparlör yer alıyor. Bu ses sistemi ve hoparlörler sayesinde sesler, güçlü ve net şekilde dışarıya aktarılıyor.

Projeksiyon cihazı; Bluetooth 5.1, HDMI, Wi-Fi 5 ve USB bağlantı seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Tüm bu bağlantı seçenekleri sayesinde çeşitli kaynaklardan kolayca içerikler aktarılabilir. Projeksiyon sunduğu görüntü kalitesiyle de kullanıcılarından tam not alıyor. 4K UHD yüksek çözünürlük desteği sunan projeksiyon cihazı, 1920 x 1080 çözünürlükte 60 fps görüntü kalitesine sahip.

Ayrıca yüksek kalitede, keskin ve detaylı görüntüler sunan 220 inç dev ekrandan oluşuyor. Bu dev ekran, 10.000:1 kontrast oranıyla görüntüleri yansıtıyor. Leisure 495W, LED teknolojisiyle tasarlanmıştır. LED teknolojisi de 100.000 saatlik lamba ömrü sunuyor. Böylelikle cihazı çok uzun süre kullanmak mümkün.

Projeksiyonun kullanışlılığını ifade eden özelliklerden birisi de fanının sessiz çalışmasıdır. Fan yalnızca 28 desibel ses seviyesinde çalışıyor. Dolayısıyla bu özellik sayesinde sunumlar, rahat ve sakin şekilde yapılır. Ayrıca sessiz şekilde sinema keyfi yaşama imkanı da sunuyor.

Vankyo Leisure 495W Fiyatı

Birçok kullanışlı özelliğe sahip olan Vankyo Leisure 495W projeksiyon cihazının konumu değiştirilmeden görüntü boyutu kolayca ayarlanabiliyor. Tavan askısı ya da tripodla kullanma imkanı sunduğu için mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyor. Kolayca dış mekanlara da taşınarak kullanılabilir.

Bahsettiğimiz projeksiyon cihazı, piyasaya hem Android tabanlı işletim sistemi hem de uygulama desteğiyle sunuldu. Bu durum sayesinde kullanıcılar direkt olarak projeksiyon üzerinden Amazon Prime, Netflix, Disney+, YouTube vb. platformlarda yer alan içerikleri izleyebilir.

Aynı zamanda otomatik kenar düzeltme özelliğiyle eğik yüzeyleri dahi mükemmel şekilde gösteriyor. Kutusundan AV kablosu, lens kapağı, kullanım kılavuzu, HDMI kablosu, güç kablosu, uzaktan kumanda ve temizleme beziyle çıkan Vankyo Leisure 495W fiyatı, 6.299,00 TL’dir.