Yapay Zeka Destekli Projeksiyon Cihazı Nebula Mars 3 Özellikleri ve Fiyatı

Gelişmiş teknolojik özelliklerle tasarlanan Nebula Mars 3, kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Açık havada rahat şekilde kullanılabilecek şekilde tasarlanan Nebula Mars 3 projeksiyon cihazı, yapay zeka tabanlıdır. Yüksek görüntü kalitesi ve rahat taşınabilir özelliğiyle kullanıcılarından tam not alıyor.

Nebula Mars 3 Özellikleri

Nebula Mars 3, 1.000 ANSI lümen parlaklıktan oluşuyor. Bu özelliğinden dolayı en parlak taşınabilir projektörler arasında yer aldığı söylenebilir. Cihaz, ışıklı ortamlarda da görüntüyü net olarak iletiyor. 1080p çözünürlüğe sahip olan cihaz, çevrimiçi videoların kesintisiz tam 5 saat izlenmesini sağlıyor.

Nebula Mars 3, akıllı Al sisteminden oluşmuştur. Akıllı Al sistemi, cihazın çevresindeki ışık koşullarını dikkate alarak ekran parlaklığını otomatik ayarlıyor. Böylelikle çevresel ışık koşulları değişse dahi görüntü kalitesinde asla değişiklik olmuyor.

Anker tarafından geliştirilen yeni projeksiyon cihazında yerleşik akıllı sensörde yer alıyor. Akıllı sensör, projektörü yüzey eğimine göre otomatik odaklıyor. Diğer bir ifadeyle görüntüyü doğru şekilde ayarlıyor. Belirttiğimiz tüm bu özellikler sayesinde projeksiyon cihazı kullanıcılarına keyifli bir izleme deneyimi sunuyor.

Nebula Mars 3, 80- 150 inç aralığındaki bir ekranda en iyi görüntü kalitesini sunmaktadır. Ayrıca bu projeksiyon, 200 inç’e kadar da ekrandan görüntü yansıtabiliyor. Birçok farklı yüzeye hemen uyum sağlayabiliyor. Bundan dolayı açık havada film izlemek isteyenler için çok iyi bir alternatif olduğu söylenebilir.

Yapay zeka destekli projeksiyon cihazı, yağmura karşı dayanıklı tasarlanmıştır. Aynı zamanda yarım metreye kadar ki düşmelere karşıda dayanıklıdır. Cihazı kullanışlı kılan diğer bir özellikse akıllı lens kapağından oluşmasıdır.

Taşımasını kolaylaştıran sağlam bir kolu vardır. Telefon ve diğer elektronik cihazları şarj etmeyi sağlayan bir özelliğe de sahiptir. Nebula Mars 3, IPX3 geçirmez özellikli olarak tasarlanmıştır. 40W Dolby ses sistemli olarak geliştirilmiştir.

HDMI üzerinden kaynak cihaza direkt bağlanılabiliyor. USB Type-A ile USB-C bağlantı noktaları da bulunuyor. Harici hoparlör ve kulaklıklar için kablo bağlantısı sunan 3,5 mm aux çıkış jakı yer alıyor.

Nebula Mars 3 Fiyatı

Taşınabilir yapay zeka destekli Nebula Mars 3;

Google Asistan entegrasyonu,

Android TV 11,

Chromecast uyumluluğu gibi özelliklere sahiptir.

Özellikleriyle dikkat çeken projeksiyon cihazı, Anker’in resmi web sitesi “seenebula.com” adresinde ön siparişe sunuldu. Yalnız cihaz, şu an yurt dışındaki tüketiciler için ön siparişe açıldı. Fiyatı ise 1.099 dolardır.

Sizce Nebula Mars 3, fiyat performans açısından nasıl bir cihaz? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.