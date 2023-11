Her Yerde İzleme Deneyimi Yaşatan En İyi Taşınabilir Projeksiyon Cihazları

Taşınabilir projektör modelleri ile istediğiniz her an / her yerde sinema keyfi yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Evinizin farklı odalarında, dışarıdaki romantik ve size özel bir mekânda, açık havada, teknede, kısacası projeksiyon cihazını alıp yanınızda götürdüğünüz her yerde bu cihazları tercih edebiliyorsunuz.

Sevdiğiniz bir filmi, TV show'unu, diziyi veya izlemek istediğiniz farklı medya içeriklerini boş bir duvar yüzeyine ya da beyaz bir perdeye yansıtın. İster sevdiklerinizle ister tek başınıza, taşınabilir projeksiyon cihazları sayesinde seyir keyfinizin tadını zirveye taşıyın.

İşte, 2023’te satın almak için göz atabileceğiniz en iyi 11 taşınabilir projeksiyon cihazı!

En Popüler 11 Farklı Taşınabilir Projeksiyon Cihazı

Samsung The Freestyle DLP Projeksiyon

Xiaomi M055MGN Mijia

Anker Nebula Cosmos Laser 4k

Philips PicoPix Micro 2 DLP LED

ASUS ZenBeam E1 Portable LED Projector

Anker Nebula Capsule II

Anker Nebula Mars 2 Pro

ViewSonic M1+ Portable Projector

BenQ HT2050A Home Theater Projector

Xiaomi Mi Smart Projector 2

EPSON EF-12

1. Samsung The Freestyle DLP Projeksiyon

Full HD çözünürlük sunan DLP sistemli bir taşınır projeksiyon modeli ‘The Freestyle’. Akıllı projeksiyon özelliği taşıyor. Tizen Smart TV işletim sistemine sahip olan cihazın gürültü seviyesi 30 dB.

Güç tüketimine baktığımızda ise 50 W’luk bir değer karşımıza çıkıyor. Dolby Audio ses desteği olan cihazda otomatik kapanma ve odaklanma, WEB tarayıcısı, hızlı açılma, Bluetooth kablosuz ses akışı ve alt yazı desteği bulunuyor.

Wi-Fi 5 bağlantısı mevcut. Bluetooth versiyonu ise 5.2. USB Type-C girişi sayesinde de ekran yansıtma ve şarj olma fonksiyonlarını gerçekleştiriyor. LED ışık kaynağının ömrü 20000 saat.

1920 x 1080 çözünürlük desteği bulunuyor. Beyaz renkli cihazın ağırlığı ise 0.83 kg. Güncel fiyatının ise yaklaşık 23.000 TL civarında olduğunu görüyoruz.

2. Xiaomi M055MGN Mijia

HDR 10 destekli mini projeksiyon ev sineması için öneriliyor. Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 p olup dört kanallı LED RGB + BP ve Bluetooth giriş çıkışları yer alıyor.

Dağınık yansıma görüntüleme özelliği mevcut. Ekran boyutu 200 inç ve görüntü parlaklığı ise 500 lumen. Watt değeri 50 W olarak tanımlanıyor. Güncel fiyatı ürün stoklarda olmadığı için şimdilik görüntülenemiyor.

3. Anker Nebula Cosmos Laser 4K

Anker’in üstün lazer teknolojisine sahip olan projeksiyon cihazında ışıklar açıkken bile seyir keyfine devam edebilirsiniz. 1840 ANSI lümen yoğunluğu sayesinde ultra parlak bir deneyim vadeden cihazla tüm piksel patlamalarını 4K UHD olarak görüntüleyebilirsiniz.

IEA teknolojisine sahip olan cihazı hızlı bir şekilde istediğiniz alana kurabilirsiniz. Perde seçimi için cihazın otomatik analiz özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Ergonomik bir tasarıma sahip olduğu için bu aygıtı istediğiniz her yere kolayca taşıyabilirsiniz. 5W tweeter’lar ve 10 W’luk hoparlörü ile ses performansı sizi izlediğiniz videonun içine çekmeyi başarıyor.

Toplam güç değeri 30 2 olarak belirtilirken cihazın hem kablolu hem de kablosuz bağlantı seçenekleri mevcut. HDMI, Bluetooth ve Wi-Fi ile bağlantı olanakları bulunuyor.

Cihaz ağırlığı 4.85 kg olarak belirtiliyor. Bu ağırlık taşınabilirlik konusunda bazı kullanıcılar için uzun vadede sorun oluşturabilir. 16 x 23 26 cm ebatlarına sahip olan ürünün güncel fiyatı ise 71.000 TL civarında.

4. Philips PicoPix Micro 2 DLP LED

USB-Type C ve HDMI ile bağlantı kurup istediğiniz içerikleri yansıtmanızı sağlayan bu cihazda dahili hoparlör sistemi bulunuyor. Stereo hoparlörlerle birlikte 5 saate kadar dayanıklı, uzun pil ömrü cihazın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Yüksek parlaklıkta görüntü kalitesi sunan üründe CEC sayesinde uzaktan kumanda ile kontrol imkânı mevcut.

Phillips’in popüler projeksiyon cihazını istediğiniz şekilde konumlandırdıktan sonra cihazın kendisinde bulunan otomatik dikey eğim ve dönüş düzeltme özellikleri devreye giriyor. Odak teknolojisi eşliğinde ideal yerleşim ve ince ayarların yapılması sağlanıyor.

Desteklenen çözünürlük değeri 1920 x 1080 px olarak belirtilen cihazın ekran mesafesi 80 - 200 cm aralığında.

Karanlık odada maksimum 80 inç’e kadar kullanılması öneriliyor. Bataryanın ise 5 saate kadar dayanıklı olduğunu görüyoruz. Güncel satış fiyatı 5.000 TL civarında.

5. ASUS ZenBeam E1 Portable LED Projector

FullHD 1080p görüntü kalitesi sunan 150 lümen çıkışlı cihaz ile 120 inç’e kadar görselleri kaliteli biçimde yansıtabilirsiniz. Dahili 6000 mAh kapasitedeki pili sayesinde 5 saate kadar yansıtma olanağı sunan cihaz 10 saatlik bir süre boyunca powerbank olarak da kullanılabiliyor.

HDMI / MHL ile görüntü aktarmak mümkün. İstediğiniz anda açıp kapatabileceğiniz cihazda otomatik düzeltme özelliği bulunuyor. Hoparlör olarak ASUS SonicMaster kullanılıyor.

En kullanışlı yanı, küçük ebatları diyebiliriz. Avuç içinize sığacak şekilde tasarlanan bu projektörü istediğiniz her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Ağırlığı ise 307 gram olarak belirtiliyor. Bu da yine taşınabilirlik açısından oldukça önemli.

Şık ve metalik tasarımı ile dikkat çeken cihazın hem Ürün Tasarım hem de Red Dot Tasarım Ödülleri bulunuyor. 30 bin saat ömürlü cihaz 15 - 20 inç aralığındaki tüm içerikleri kaliteli bir şekilde yansıtmanızı sağlıyor.

DLP IntelliBright teknolojisiyle parlaklık ve kontrastın %30 daha fazla olamsını sağlıyor. Güç tüketimini ise yarıya düşürüyor. Ekran mesafesi yaklaşık 3.7 metre olup güncel fiyatı ise yaklaşık 180 $.

6. Anker Nebula Capsule II

Silindir formatındaki Anker Nebula Capsule II toplam 8 W güç ile çalışıyor. Wi-Fi, Bluetooth, USB, AUX ve HDMI bağlantı seçenekleri olan cihaz 3 saatlik batarya ömrüne sahip.

Batarya kapasitesi ise 9700 mAh olarak belirtiliyor. Sadece 680 gram ağırlığındaki cihazı taşımak oldukça basit. Boyutları ise 6.17 x 11.9 x 6.17 cm şeklinde.

200 lümen çıkışlı üründe 1280 x 720 pc çözünürlük sunuluyor. Akıllı mini projektörler sınıfında yer alan cihazda dahili 8 W hopparlör ve Scan-Speak dönüştürücüleri kullanılıyor.

Evde kullanırken prize takabileceğiniz bu cihaz, bataryası dolu olduğu durumda 2.5 saatlik bir izleme süresi sunuyor. Loş ortamda 2.200 ANSI lümende görüntüleme yapabiliyor.

Ortalama ömrü 30.000 saat. Cihaz ile sık karşılaştırılan bir diğer model ise Anker Nebula Mars 2 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Nebula Capsule II’nin güncel fiyatı 12.150 TL.

7. Anker Nebula Mars 2 Pro

500 ANSI lümen çıkışlı cihazda HD görüntü kalitesine sahip olabilirsiniz. Çift taraflı 10W’luk hoparlörle etkileyici ve sinematik bir ses deneyimi sunuluyor.

Yatay ve diken ekran yerleşim özelliği sayesinde farklı türdeki yüzeylere kare bir şekilde görüntü yansıtma imkânınız oluyor. Android 7.1 desteğiyle çok sayıda film izlemeniz mümkün.

Dilerseniz Nebula Connect uygulamasını indirip bu cihazı telefondan da kontrol edebilirsiniz. Cihazın güncel satış fiyatı yaklaşık 10.000 TL

8. ViewSonic M1+ Portable Projector

Harman Kardon teknolojisiyle kusursuz bir ses performansı sunan bu cihaz 300 ANSI lümen çıkışlı ve HD çözünürlüğe sahip. 30000 saatlik ampul ömrü olan üründe LED ışık kaynağı yer alıyor. Cihaz ağırlığı sadece 750 gram olup, fan sesi için 25 dB’lik bir değere sahip olduğu belirtiliyor.

360 derece yansıtma imkanı sunan akıllı stand özelliği bulunuyor. iF ödüllü tasarıma sahip olan cihazda lensi korumak için bir adet kapak, tripoda gerek kalmadan kurulum yapmanızı sağlayan bir metal stand ve Wi-Fi bağlantısı sayesinde akıllı cihazlardan kolayca ekran yansıtma özellikleri mevcut.

Çarpık görüntüleri orantılayan otomatik keystone özelliği daha gerçekçi ve kusursuz görüntüler sağlıyor. USB Type-C bağlantısı sayesinde farklı cihazlara kolaylıkla bağlanabiliyor.

2.6 metre ekran mesafesi olan üründe 100 inç’e kadar görüntüler yansıtılabiliyor. Özellikle dar alanlarda büyük görselleri yansıtmak için oldukça işlevsel.

6 saatlik kullanım süresine sahip. Bu sayede dış mekân aktivitelerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor. 16 GB dahili hafızası sayesinde istediğiniz içerikleri doğrudan projeksyion aletine kaydetmenize yardımcı oluyor. ViewSonic SuperColor ile destekleniyor. Güncel fiyatı ise 36.000 TL civarında.

9. BenQ HT2050A Home Theater Projector

1920 x 1080 px FHD çözünürlük sunan cihazın parlaklık değeri 2200 ANSI lümen olarak belirtiliyor. 353 W’luk enerji tüketimine sahip. Oyun ve spor modları mevcut.

300 inç’e kadar ekran yansıtma yapılabiliyor. Ekonomik kullanımda 7000 saatlik bir kullanım ömrü var. 1.3 Optik Zoom özelliği, 3D desteği, lens kaydırma cihazın dikkat çeken özellikleri arasında sıralanıyor.

2 adet HDMI girişi bulunan ürünün ağırlığı 3.3 kg. Ayrıca USB-Type A ve USB-Mini B girişleri de mevcut. Bluetooth ve ağ bağlantısı bulunmuyor. Boyutları 380 x 277 x 122 mm.

Tam anlamıyla cep boy bir projeksiyon cihazı değil ancak kolay taşınabilen projektörler arasında sıralanıyor. Güncel fiyatı 700 $ civarında.

10. Xiaomi Mi Smart Projector 2

120 inç ebatıdaki geniş ve kullanışlı ekranda çok açıılı yamu kenar düzeltme özelliği ve 1080p görüntü imkânı sunuluyor. Sertifikalı Android TV desteği ile birlikte otomatik odaklanma özelliği de dikkat çekiyor. Dolby Audio sayesinde etkileyici bir ses deneyimi sunan cihazda IoT özellikli evleri kontrol etme kabiliyeti mevcut.

Standart 3 kanallı LED modeller ile kıyaslandığında 4 kanallı LED performansı fark yaratıyor. 28 dB ses seviyesine sahip olan cihaz huzurlu bir seyir deneyimi vadediyor.

Göz konforunu korumak amacıyla ışığı yansıtan cihaz LCD TV modelleri ile kıyaslandığında gözlerinizi daha az yoran bir yapıda. 1,2:1 yansıtma açısı ise daha küçük odalarda bile büyük bir ekrana sahip olmanızı sağlıyor.

Masada, yerde ve daha birçok farklı yüzeyde kullanabilirsiniz. Bluetooth ile bağlanarak hem evde sinema keyfi için hem de masaüstü ses sitemi olarak kullanabilirsiniz. 1.3 kg ağırlığında olduğu için kolay taşınabilir nitelikte. Güncel fiyatı yaklaşık 25.000 TL.

11. EPSON EF-12

Ev sinemasında aktif olarak kullanabileceğiniz akıllı lazer teknolojisine sahip bir diğer projeksiyon cihazı da Epson’dan geliyor. YAMAHA ses sistemine sahip olan cihazda 3CLD teknolojisi ile daha canlı ve yüksek parlaklıklı görüntüler elde etmek mümkün oluyor.

150 inç’e kadar yansıtılabilen ürün için 10 yıllık bir kullanım ömrü öngörülüyor. Eco modda 73 W’kuk güç tüketimi olan ürün 10 W’luk hoparlöre sahip. Güncel fiyatı 33.000 TL.