vivo’nun Al Destekli İşletim Sistemi: OriginOS 5

Çinli tüketici elektroniği şirketi vivo, geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli işletim sistemi OriginOS 5’i “Doğal, akıcı, süper Al” sloganıyla resmi olarak tanıttı. Marka bu yeni gelişmeyle akıllı telefon kullanıcılarına sunmuş olduğu yenilikçi deneyimleri bir üst düzeye taşıyacağını açıkladı. Biz de bu rehberde vivo’nun Al destekli işletim sistemi, OriginOS 5 özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

OriginOS 5 Özellikleri

vivo’nun uzun süredir merakla beklenen yeni nesil işletim sistemi OriginOS 5, Android 15 tabanlı bir sürümdür. Bu yeni işletim sistemi performans ve görsel açıdan önemli yeniliklerden oluşuyor. Özellikle işletim sisteminin yapay zeka entegrasyonuna sahip olması çok dikkat çekicidir.

vivo tarafından aktarılan bilgilere göre bahsettiğimiz işletim sistemi, CPU güç tüketimini %26 azaltacak. Aynı zamanda Virtual Graphics Card 2.0 sayesinde %15 daha hızlı uygulama başlatma ve %30 daha hızlı uygulama geçişi özelliklerine sahip olacak.

Tüm bunların yanı sıra OriginOS 5, sistem kaynaklarını çok verimli kullanacak. Dolayısıyla RAM ve GPU gücünü en fazla ihtiyaç olan uygulamalara yönlendirip akıllı kaynak tahsisi gerçekleştirecek.

OriginOS 5’in “Blue Heart Little V Asistanı”, ekranda bir öğeyi daire içine alıp akabinde içerikle ilgili hem öneriler hem de arama sonuçları sunuyor. Bu özelliğin gelişmiş dil modeli, sesli komutlara doğal yanıtlar veriyor. Özellik telefonun alt tarafına uzun süre basıldığında aktifleştiriliyor.

Blue Heart V Asistanı, arama yapmanın yanı sıra kullanıcılarının sanal panolar oluşturmasını da sağlayacak. Oluşturulan panolarda bağlantı, fotoğraf, makale ve video gibi içeriklerde depolanacak.

Blue Heart V Asistanı’nın hem videolar hem de fotoğraflar için şarkı sözleri ve müzikle uyumlu videolarda oluşturulacağı da aktarıldı. Kullanıcılar istedikleri zaman yapay zeka asistanına mesajlarını yazdıracaklar. Kullanıcıların birden çok dilde aramaları yönetme imkanı da var.

Aramaların ardından özetleri sunacak olması yapay zeka asistanının önemli özellikleri arasında yer alıyor. Asistanın görme engelli kullanıcılara günlük yardımlar sunma ve işaret dili tercümesi yapabilme özellikleri de dikkat çekiyor.

Xiao V Telefon Asistanı; diller arası çeviri, aramaları yanıtlama not alma işlemlerini gerçekleştiriyor. OriginOS 5, dinam,k efektler ve derinlikli duvar kağıtları özellikleri de sunuyor. İşletim sistemi, merkezde konumlandırılmış arayüz tasarımından oluşuyor.

Kişiselleştirilmiş kilit ekranı widget’larda işletim sisteminin önemli özelliklerindendir. Atomic Animation 5.0 özelliğininse gölge efektleri daha gerçekçidir. Sayfa geçişleriyse daha hızlıdır.

OriginOS 5 Çıkış Tarihi

OriginOS 5 işletim sisteminin halka açık testleri, Kasım 2024 tarihinde başlanacak. Yeni işletim sistemi, akıcılığı ve performans iyileştirmeleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. OriginOS 5, iQOO ve vivo X serilerindeki son amiral gemisi modellerde yer alacak. İşletim sisteminin güncellemeleri 2025 yılına kadar eski modellerle devam edecek.