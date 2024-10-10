Grok 2 Beta Özellikleri ve FiyatI
Elon Musk’a ait xAl şirketi tarafından geliştirilen Grok 2 Beta özellikleri ve fiyatı nedir? İşte Grok 2 Beta yapay zeka modeliyle ilgili detaylar!
Elon Musk’ın şirketi xAl’ın geliştirdiği Grok 2 Beta, geçtiğimiz aylarda resmi olarak kullanıma sunuldu. Bu yapay zeka modelinden ülkemizdeki X Premium kullanıcıları yararlanabilecek.
Biz de bu rehberde Grok 2 Beta özellikleri ve fiyatına dair bilgileri derledik.
OpenAl GPT-4o mini Nedir ve Özellikleri Neler?
Yapay zekada öncü şirket OpenAl tarafından yakın bir zamanda GPT-4o mini tanıtıldı. Peki, OpenAl GPT-4o mini özellikleri neler? İşte detaylarıyla OpenAl GPT-4o!
Grok 2 Beta Özellikleri
Grok 2 Beta’nın test sürümünün en yeni versiyonu 2024 yılının ağustos ayında kullanıma açıldı. Yeni yapay zeka modeli, büyük dil modeli (LLM) kategorisinde yer alıyor. Gelişmiş özelliklere sahip olan bu yapay zeka modeli, X Premium kullanıcılarına özel yayınlandı. X Premium aboneliği almayanlar Grok 2 Beta’i kullanamayacaklar.
Grok 2 Beta, yeni resim oluşturma özellikleriyle görseller oluşturuluyor. Model, günlük görevleri yerine getiriyor. ChatGPT’a benzer temasıyla üst kısımda Grok 2 (beta) ve Grok 2 mini (beta) sürümleri arasında da değişim yapılabiliyor. Kullanıcılar dilerse “Eğlence Modu’na” geçiş yapılabilir.
Grok 2 Beta, Grok 1’e kıyasla anlama derinliği ve dil işleme yetenekleriyle ilgili iyileştirmeler yapıldı. Böylelikle daha bağlamsal, doğal ve akıcı şekilde doğru yanıtlar veriliyor. Yeni model daha esnek ve samimi yanıtlar veriyor. Aynı zamanda Grok 2 Beta’nın bilgi tabanı çok genişletilmiştir. Güncellik noktasında da Grok 1’den daha çok gelişmiştir. Yeni konular hakkında bilgi veren yeni model hem derin hem de detaylı analizler sunuyor.
Grok 2 Beta, çok karmaşık sorguları anlayıp sonrasında yanıtlayabiliyor. Görsellerin iyi şekilde tanınmasını ve daha gelişmiş programlama dilleri desteği de var. Kullanıcılarıyla samimi ve eğlenceli sohbetler de ediyor. Ayrıca kod yazma yeteneğine de sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Grok 2 Beta Fiyatı
Grok 2 Beta fiyatı seçenekleri şu şekilde sıralanabilir;
- Premium+: 300 TL/ay ve 3 bin 139,98 TL/yıl
- X Premium: 150 TL/ay ve 1.569,99 TL/yıl