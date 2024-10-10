Grok 2 Beta Özellikleri ve FiyatI

Elon Musk’ın şirketi xAl’ın geliştirdiği Grok 2 Beta, geçtiğimiz aylarda resmi olarak kullanıma sunuldu. Bu yapay zeka modelinden ülkemizdeki X Premium kullanıcıları yararlanabilecek.

Biz de bu rehberde Grok 2 Beta özellikleri ve fiyatına dair bilgileri derledik.

Grok 2 Beta Özellikleri

Grok 2 Beta’nın test sürümünün en yeni versiyonu 2024 yılının ağustos ayında kullanıma açıldı. Yeni yapay zeka modeli, büyük dil modeli (LLM) kategorisinde yer alıyor. Gelişmiş özelliklere sahip olan bu yapay zeka modeli, X Premium kullanıcılarına özel yayınlandı. X Premium aboneliği almayanlar Grok 2 Beta’i kullanamayacaklar.

Grok 2 Beta, yeni resim oluşturma özellikleriyle görseller oluşturuluyor. Model, günlük görevleri yerine getiriyor. ChatGPT’a benzer temasıyla üst kısımda Grok 2 (beta) ve Grok 2 mini (beta) sürümleri arasında da değişim yapılabiliyor. Kullanıcılar dilerse “Eğlence Modu’na” geçiş yapılabilir.

Grok 2 Beta, Grok 1’e kıyasla anlama derinliği ve dil işleme yetenekleriyle ilgili iyileştirmeler yapıldı. Böylelikle daha bağlamsal, doğal ve akıcı şekilde doğru yanıtlar veriliyor. Yeni model daha esnek ve samimi yanıtlar veriyor. Aynı zamanda Grok 2 Beta’nın bilgi tabanı çok genişletilmiştir. Güncellik noktasında da Grok 1’den daha çok gelişmiştir. Yeni konular hakkında bilgi veren yeni model hem derin hem de detaylı analizler sunuyor.

Grok 2 Beta, çok karmaşık sorguları anlayıp sonrasında yanıtlayabiliyor. Görsellerin iyi şekilde tanınmasını ve daha gelişmiş programlama dilleri desteği de var. Kullanıcılarıyla samimi ve eğlenceli sohbetler de ediyor. Ayrıca kod yazma yeteneğine de sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Grok 2 Beta Fiyatı

Grok 2 Beta fiyatı seçenekleri şu şekilde sıralanabilir;