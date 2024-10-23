vivo X Fold 4 Özellikleri ve Fiyatı

vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu ile ilgili yenilikler bir bir ortaya çıkıyor. vivo X Fold 4 isimli bu cihaz yenilikçi katlanabilir tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor. Sertifikasyon süreçlerinde çeşitli özellikleri sızdırılan cihaz TENAA’da V2429A model no ile listelendi.

Resmi olarak adı henüz açıklanmayan telefonun farklı varyasyonlarının piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor. Yüksek kapasiteli bataryası, şık tasarımı ve teknolojik özellikleri ile piyasada bahsi geçen vivo imzalı akıllı telefon ile ilgili açığa çıkan detayları bu içerikte sizinle paylaşıyoruz. İşte, vivo X Fold 4’ün özellikleri ve fiyatı!

vivo X Fold 4 Özellikleri

Cihazın şüphesiz en ses getiren özelliklerinden birisi batarya kapasitesi olacak. Bir önceki model olan X Fold 3’te 5.500 mAh olan batarya kapasitesi yeni modelde 6.500 mAh seviyesine ulaşabilir.

Katlanabilir özellikteki bu telefonun kalınlığı diğer katlanabilir akıllı telefonlar ile kıyaslandığında güçlü bataryası nedeniyle biraz daha fazla olabilir. Buna rağmen internette paylaşılan verilerin bir kısmı cihazın X Fold 3’ten daha hafif ve ince bir görünüme sahip olacağı yönünde.

Çift SIM desteği bulunan X Fold 4 aynı zamanda 5G desteği de sunacak.

İşletim sistemi olarak Android 15 ile gelecek olan modelde gelişmiş uydu navigasyon sistemine yer verilecek. GLONASS olarak adlandırılan bu sistemin yanı sıra cihazda kullanıcı deneyimini iyileştirecek farklı teknolojik özellikler de bulunacak.

İşlemci olarak Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin tercih edildiği belirtiliyor.

Kamera setinin yuvarlak bir tasarıma sahip olacağı konuşulan modelde üçlü arka kamera setinin yer alması bekleniyor.

Cihazda kablosuz şarj desteği de mevcut olacak.

vivo X Fold 4 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

vivo X Fold 4’ün henüz adı bile net olarak açıklanmadı. Bu nedenle fiyatına ilişkin kesin bir bilgiden söz etmek de mümkün değil. Çıkış tarihi olarak ise 2025 yılının ilk ayları hedef olarak gösteriliyor.

Fiyat tahmini yapmak için X Fold 3 serisini baz alacak olursak, cihazın başlangıç fiyatı 969 dolar olarak belirtilmişti. X Fold 4’te de bu civarda bir beklentiden söz etmek mümkün olabilir. Bu da cihazın vergisiz fiyatının minimum 35.000 TL bandında olacağı anlamına geliyor.

Bu tahminden yola çıkıldığında X Fold 4’ün Türkiye’de 70.000 TL civarında bir satış fiyatına sahip olması beklenebilir.

Bu cihaz hakkında siz ne düşünüyorsunuz? vivo X Fold 4 Türkiye’de satışa çıktığında almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.