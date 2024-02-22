vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro Modellerinin Özellikleri Ortaya Çıktı!

vivo'nun yeni amiral gemisi olarak gösterilen katlanabilir telefonları X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun yakında tanıtılması bekleniyor. Tanıtılmasına az bir süre kalan telefon modellerinin özellikleri de gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde OPPO ile katlanabilir telefon pazarından çekileceğine dair iddialar dolaşan vivo'nun yeni katlanabilir telefon serisi, bu iddiayı çürütür nitelikte. Amiral gemisi katlanabilir telefonlar, geçen sene çıkan X Fold 2'nin bir üst modeli olacak.

vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro Özellikleri

Telefon modellerinin Çin'de sertifikasyon sitelerinde yer alması cihazların çok yakında tanıtılacağına işaret etti. Mart ayında tanıtılması beklenen modeller, özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Batarya, kamera ve işlemci özellikleri Digital Chat Station tarafından sızdırıldı. Sızdırılan özelliklere bakıldığında cihazların güçlü yapısı öne çıkıyor. Böylece pazarda ses getirecek olan bir seri olabileceğini de söyleyebiliriz.

120 W hızlı şarj

5700 mAh pil

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti

50 MP OmniVision OV50H ana kamera

50 MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP telefoto kamera

279 gram ağırlık

Özelliklerine dair gelen bilgilerin aksine henüz yeni katlanabilir vivo modellerinin fiyatına dair bir bilgi paylaşılmadı.