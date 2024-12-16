44W Hızlı Şarj Sunan Ucuz Android Telefon: vivo Y27 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde vivo Y27'nin özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte bütçe dostu akıllı telefonun detayları!
"Deniz mavisi" ve "koyu bordo" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo Y27 özellikleri ile öne çıkıyor. Peki, 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefonda hangi donanım parçaları tercih edildi?
Bu rehberde 2023 yılının temmuz ayında tanıtılan vivo Y27'nin fiyatı ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte ucuz Android telefon modeline dair detaylar!
vivo Y27 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,64 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2388 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik kamerası
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Ağırlık: 190 gram
- Kalınlık: 8,07 mm
6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan Telefonda MediaTek Helio G85 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, 2 adet 2,0 GHz ve 6 adet 1,8 GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut.
6,64 inç ekran büyüklüğüne sahip Y27, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2388 piksel çözünürlük, yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu ve yaklaşık yüzde 85,4 ekran gövde oranı sunuyor.
5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 164,06 x 76,17 x 8,07 mm boyutlarında. Peki, 190 gram ağırlığındaki vivo Y27 ne kadar fiyata satılıyor?
vivo Y27 Fiyatı
vivo Y27 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.
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