44W Hızlı Şarj Sunan Ucuz Android Telefon: vivo Y27 Özellikleri ve Fiyatı

"Deniz mavisi" ve "koyu bordo" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo Y27 özellikleri ile öne çıkıyor. Peki, 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefonda hangi donanım parçaları tercih edildi?

Bu rehberde 2023 yılının temmuz ayında tanıtılan vivo Y27'nin fiyatı ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte ucuz Android telefon modeline dair detaylar!

vivo Y27 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,64 inç

6,64 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2388 piksel

1080 x 2388 piksel Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI

Yaklaşık 395 PPI İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik kamerası

50 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik kamerası Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Ön Kamera: 8 MP geniş açılı kamera

8 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Ağırlık: 190 gram

190 gram Kalınlık: 8,07 mm

6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan Telefonda MediaTek Helio G85 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, 2 adet 2,0 GHz ve 6 adet 1,8 GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

6,64 inç ekran büyüklüğüne sahip Y27, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2388 piksel çözünürlük, yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu ve yaklaşık yüzde 85,4 ekran gövde oranı sunuyor.

5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 164,06 x 76,17 x 8,07 mm boyutlarında. Peki, 190 gram ağırlığındaki vivo Y27 ne kadar fiyata satılıyor?

vivo Y27 Fiyatı

vivo Y27 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.

vivo Y27 modelinin ücreti ve donanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.