Volkswagen Taigo Özellikleri ve Fiyatı

Volkswagen’in ilk SUV Coupe modeli olan Taigo, etkileyici sportif tasarıma sahip. SUV model, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Klasik otomobil anlayışından çok farklı olan model; Life, Style ve R-Line donanım seçeneklerinden oluşuyor. Biz de bu rehberde Volkswagen Taigo özelliklerine değindik.

Volkswagen Taigo Özellikleri

Volkswagen Taigo, tek dokunuşlu Keyless Access özellikli olarak piyasaya çıktı. Bu özellik aracın hem anahtarsız çalıştırılmasını hem de anahtarsız girişi sağlıyor. Aracın konforlu kullanılmasını sağlayan bir özelliktir.

Volkswagen Taigo’nun 1.5 metre yakınına gelindiğinde kapı kollarındaki sensörler kullanıcıyı algılıyor. Böylelikle tek dokunuşla tüm kilitlerin açılması sağlanıyor. Anahtar otomobilin içindeyken start butonuyla otomatik olarak çalıştırılır. Aracın güvenli kullanımı için araçtan ayrılırken kapı kollarına konumlanan dokunmatik yüzeyde kullanılıyor.

Volkswagen Taigo’nun 1.5 TSI motoru, “Aktif Silindir Yöntemi” sisteminden oluşuyor. Aktif Silindir Yöntemi sayesinde araç düşük motor gücüyle çalışıp az yakıt tüketiyor. Dört adet silindir motor içerisinden ikisi devre dışı kalarak motorun ultra düşük tüketim moduna geçmesi sağlanır. ACT sistemi sayesinde ortalama olarak yakıttan %16 tasarruf edilir. Aracın düşük yakıt tüketmesinde hafif şanzıman sistemin etkisi çok büyüktür. Bu sistemde çevre sağlığı açısından çok önemlidir.

Gelişmiş teknolojili DSG, yalnızca birkaç milisaniyede üst vitese geçiyor. Üst vitese geçiş hem hızlanma hem de sarsıntı noktasında güç kayıplarını engelliyor.

Model, 1.0 ve 1.5 litre hacme sahip motorlardan oluşuyor. Volkswagen Taigo’da TSI (Turboşarjlı Kademeli Enjeksiyon) teknolojide yer alıyor. Bu teknoloji, en alt düzeyde hem egzoz turboşarjı hem de otomatik benzin enjeksiyon sisteminin çalışmasını sağlıyor. Böyle bir durumda küçük hacimden oluşan motorlardan daha çok çekiş gücüyle PS’nin sağlanmasına olanak tanıyor.

Volkswagen Taigo’daki IQ Light sistemi, birçok led modülden oluşuyor. Araç, IQ Light sistemi sayesinde tüm koşullarda aydınlanır. Araçtaki sinyal, park, geri vites ve fren gibi tüm aydınlatmalar hem modern görünümlü hem de işlevsel led lambalarla çalışıyor.

Taigo, gece yolculuklarına farklı bir boyut kazandıran led ışık şeridinden oluşuyor. Led ışık şeridi, sol ön kapıdan başlayarak aracın önündeki yolcu kabinine kadar devam ediyor. Araçtaki ön ve arka led tavan aydınlatmalarıyla led ayak bölgesi aydınlatmaları da çok kullanışlıdır. Volkswagen Taigo, elektrikli açılıp kapanan UV filtreli renkli cama sahip. Bu özellikte aracın içerisine yeterli düzeyde güneş ışığının girmesini sağlıyor.

Volkswagen Taigo’da yer alan güvenlik sistemleri şu şekilde sıralanabilir;

Kör Nokta Uyarı Sistemi

Yarı Otonom Sürüş Asistanı

Park Assist

Adaptif Hız Sabitleyici

Volkswagen Taigo kokpiti, yolculuk esnasında güvenlik ve hızın kolayca kontrol edilmesini sağlıyor. Kusursuz şekilde tasarlanan dijital gösterge paneli, 8 inç genişlikte LCD ekrandan oluşuyor. Yüksek çözünürlükte tasarlanan ikaz lambaları ve hız göstergeleri hem güvenli hem de konforlu kullanım sunuyor.

Araçta yer alan Driving Profile Selection (Sürüş Profil Seçimi) sürücünün kendi sürüş tarzını belirlemesini sağlıyor. Volkswagen Taigo kokpitte yer alan bilgi-eğlence sistemli dijital ekrandan sürücüler diledikleri profilleri seçebilir. Seçilen profil üzerinden hem vites geçişleri hem de motor ve direksiyon otomatik ayarlanıyor.

Volkswagen Taigo Fiyatı

Volkswagen Taigo teknik özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle iç mekan tasarımı kullanışlılığının yanı sıra gözede hitap ediyor. Aracın arkaya doğru alçalan tavan hattı da aracın tasarımına zenginlik katıyor.

Volkswagen Taigo fiyat seçenekleri şu şekildedir;