En sık kullanılan otomobil markalarından biri olan Honda, dünden bugüne birçok defa evrim geçirdi. Fakat, bazı modeller otomobil sevdalılarının kalbinde yer etti. Bu modeller arasında tabi ki de olmazsa olmazlar arasında Civic modeli bulunuyordu. Türkiye'de nereye giderseniz gidin Civic modelini görebilirsiniz. Bir de City modelini de es geçmemek gerekiyor. Peki, Honda fiyat listesinde neler var? Gelin, yakından bakalım.

Honda Fiyat Listesi - 2023

Honda Jazz 1.5 L e:HEV Hybrid otomatik Executive / 883.500 TL

Honda Jazz 1.5 L e:HEV Hybrid otomatik Crosstar Executive / 909.000 TL

Honda City 1.5 L VTEC Benzin otomatik Elegance / 605.000 TL

Honda City 1.5 L VTEC Benzin otomatik Executive / 623.500 TL

Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo ECO otomatik Premium / 870.500 TL

Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo ECO otomatik Elegance / 954.500 TL

Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo ECO otomatik Executive+ / 1.033.500 TL

Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo Benzin otomatik Elengance / 936.000 TL

Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo Benzin otomatik Executive+ / 1.022.500 TL

Honda HR-V 1.5 L e:HEV Hybrid otomatik Elegance / 1.075.000 TL

Honda HR-V 1.5 L e:HEV Hybrid otomatik Advance / 1.110.000 TL

Honda HR-V 1.5 L e:HEV Hybrid otomatik / 1.184.500 TL

Honda Accord 1.5 L VTEC Turbo Benzin otomatik Executive / 1.319.500 TL

Honda Accord 1.5 L VTEC Turbo Benzin otomatik Executive+ / 1.411.000 TL

Honda CR-V 1.5 L VTEC Turbo Benzin otomatik Elegance / 1.262.000 TL

Honda CR-V 1.5 L VTEC Turbo Benzin otomatik Executive / 1.384.000 TL

Honda CR-V 1.5 L VTEC Turbo Benzin otomatik / 1.489.500 TL

Honda CR-V 2.0 L e:HEV Hybrid otomatik Executive + Hybrid 2.374.500 TL

Yukarıdaki fiyatlar zaman içinde artış veya yükseliş gösterebileceğini unutmayın.

Honda Kimin? Honda Ne Zaman Kuruldu?

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kısa bir süre hayatımıza vazgeçemeyeceğimiz bir otomobil markası geldi. Bu marka Honda idi Japon araç markası 1948 yılında kurulmuş ve otomobil ve havacılık üzerine endüstrisi bulunmaktadıydı. İlk olarak motosiklet üreten marka şimdiye kadar birbirinden farklı tasarımlara sahip araçlar ve motorlar üretmiştir.

Bu içeriğimizde Honda fiyat listesi ve kısa bir tarihine değindik. Peki, sizlerin sevdiği Honda modelleri hangileri? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Renault fiyat listesi hakkında merak ettiklerinizi ulaşabilceğimiz yazımıza göz atabilirisiniz.