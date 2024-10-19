Volkswagen Tayron 2025 Özellikleri ve Fiyatı

Alman otomobil markası Volkswagen, SUV modeli Touareg’ten sonra geçtiğimiz günlerde Tayron’u tanıttı. Yeni Volkswagen Tayron’un 2025 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı açıklandı. Biz de bu rehberde Volkswagen Tayron 2025 özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

Volkswagen Tayron 2025 Özellikleri

Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Volkswagen Tayron 2025’in iç hacmi çok geniş. Esnek oturma düzenli olarak tasarlanan model, standart beş kişilik koltuktan oluşuyor. Kullanıcıların isteğine bağlı olarak 7 kişilik koltuk düzenine sahip oluyor. Böylelikle araç, geniş ailelerin tercih edebileceği bir hale geliyor.

Volkswagen Tayron’un bagaj kapasitesiyse çok geniştir. Uzun yolculuklar ve günlük kullanım için çok uygun olan Volkswagen Tayron 2025, Volkswagen’in gelişmiş hibrit teknolojisine sahip. Tayron eHybrid model, benzinli ve elektrikli motor avantajları sunuyor. Hibrit modellerin diğer dikkat çekici özelliğiyse 272 PS (200 kW) ve 204 PS (150 kW) güç seçeneklerinden meydana gelmesidir.

Hibrit modellerin aynı zamanda 19.7 kWh kapasiteli bataryaları, 100 km üzerinde tamamen elektrikli menzil sunuyor. Modellerin bu özelliği, düşük yakıtımı tüketimi ve çevre dostu sürüş deneyimi avantajlarıyla da öne çıkıyor.

Tayron eHybrid araçların dışarıda ve içeride şarj edilme olanağı da var. Modellerin bataryaları, DC şarj istasyonlarında 50 kW ve AC şarj istasyonlarındaysa 11 kW’lik güçte dolduruluyor. Böylelikle uzun yolculuklarda benzinli motor ve şehir içi sürüşlerdeyse elektrikli mod özelliği bulunuyor.

Volkswagen Tayron 2025, ilk olarak mild hibrit eTSI motorlarla satışa çıkacak. Akabinde iki turboşarjlı dizel (TDI), iki turboşarjlı benzinli (TSI) ve iki farklı plug-in hibrit (eHybrid) motor seçenekleri piyasaya çıkacak. Tüm motorlar, otomatik çift kavramalı şanzıman (DSG) sisteminden oluşuyor. Modelin giriş seviyesindeki motoru, 48V mild hibrit teknolojisine sahip.

Volkswagen Tayron 2025 iç mekanı, premium detaylarıyla daha kullanışlı hale geliyor. Aracın iç mekanında 15 inç dokunmatik multimedya ekran ve 10.25 inç dijital gösterge ekran yer alıyor. Bu özelliklere ek ücret ödenerek head-up display özelliği de eklenebilir.

Volkswagen Tayron 2025’te yer alan diğer özellikleriyse şunlardır;

Android Auto

Apple CarPlay

Dokuz hava yastığı

3D stop lambaları

Üç bölgeli otomatik klima

Light Assist özellikli LED farlar

DCC Pro Adaptif Şasi Kontrol Sistemi

700W Harman Kardon Ses Sistemi

Dinamik Trafik İşareti Tanıma Sistemi

Araçtan Çıkış Uyarısı

LIGHT HD Matrix Farlar

Masaj ve soğutma özellikli deri koltuklar

Geri Görüş Kamerası

ChatGPT entegrasyonlu Sesli Asistan

Travel Assist

Panoramik Cam Tavan

Adaptif Hız Sabitleyici

Şerit Takip Yardımcısı

Şerit Değiştirme Yardımcısı

Park Yardımcısı Plus

Otomatik Acil Durum Freni

Bisiklet ve yaya algılama özellikli Otomatik Acil Durum Freni

Aynı zamanda aracın arka ve ön kısmında aydınlatılmış logo var.

Volkswagen Tayron 2025 Fiyatı

Volkswagen Tayron 2025’in gövde uzunluğu 4770 mm, genişliği 1.852 mm ve yüksekliğiyse 1660 mm’dir. Aracın aks aralığıysa 2791 mm olarak tasarlandı.

Elegace, Life ve R-Line donanım paketleriyle satışa sunulacak Volkswagen Tayron 2025 fiyatı 45.475 euro yani 1.691.064,27 TL’dir. Model, 14-20 Ekim tarihleri içerisinde ilk Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Akabinde ilk olarak Avrupa’da hafif hibrit motor ve Life donanım versiyonuyla satışa çıkacak.