Mercedes- Benz EQS SUV Özellikleri ve Fiyatı

Alman otomotiv şirketi Mercedes tarafından 2022 yılında Mercedes-Benz EQS SUV modeli piyasaya sunuldu. Bu SUV model; EQS 450 4MATIC, EQS 580 4MATIC ve EQS 450+ şeklinde üç versiyondan oluşuyor. Biz de bu rehberde Mercedes-Benz EQS özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Mercedes-Benz EQS SUV Özellikleri

Mercedes- Benz EQS 450+ versiyonu, arkadan itişli ve tek elektrik motorundan oluşuyor. Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC versiyonunun iki elektrikli motoru var. Bu motor, dört tekerlekli çekiş düzeniyle dikkat çekiyor. Her iki versiyon, 355 hp (265 kW) güçle tasarlandı. Yalnız versiyonların tork değerleri farklıdır. Mercedes-Benz EQS 450+ versiyonu 568 Nm ve Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC’te 800 Nm tork üretiyor.

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC, modelin en güçlü versiyonu olma özelliği taşıyor. EQS 580 4MATIC, ön ve arka akslardaki iki elektrikli motordan 536 hp (400 kW) güç alıyor. Versiyonun elektrikli SUV tork değeri, 858 Nm’dir. Mercedes-Benz EQS SUV’nin tüm versiyonlarıysa 107.8 kWsa lityum iyon bataryaya sahip.

EQS 450+, WLTP kapsamında 23-18.6 kWsa/100 km aralığındadır. WLTP’ye göre EQS 450 4MATIC ve EQS 580 4MATIC versiyonlarındaysa aralık, 24-20 kWsa/100 km’dir. Sürüş menzili giriş seviyeleri aralığıysa 536-660 km’dir. EQS 450 4MATIC versiyonlarındaysa WLTP’e göre sürüş menzili aralığı, 507-613 km’dir.

Mercedes-Benz EQS SUV, 200 kW hızlı şarj desteği sunuyor. 200 kW’lık hızlı şarj destekli bataryanın kapasitesi, 30 dakikalık şarjla %10’dan %80’e kadar çıkıyor. Aynı zamanda EQS 450+ versiyonunda 200 kW’lık şarjla 15 dakika içerisinde 250 km’lik sürüş menziline ulaşılıyor.

Mercedes-Benz EQS 450+ ve EQS 450 4MATIC versiyonları, 12.8 inç portre stili multimedya ekranla 12.3 inç dijital gösterge panelinden oluşuyor. EQS 580 4MATIC versiyonuysa MBUX Hyperscreen sistemli olarak tasarlandı. MBUX Hyperscreen sistemi, 8 çekirdekli işlemci ve 24 GB RAM şeklinde geliştirilmiştir. MBUX Hyperscreen aynı zamanda mukavemetli cam panel arkasına gizlenen 12.3 inç gösterge ekranına sahip. Bu ekranın yanı sıra ön yolcu koltuğu önünde konumlanan 12.3 inç ekran ve 17.7 inç OLED multimedya ekranda bulunuyor.

Ayrıca ön koltuk sırtlarında yer alan tablet ekranlar ve artırılmış gerçeklik destekli headup display’da var. Mercedes-Benz EQS SUV, standart 5 koltuklu düzenden oluşuyor. Yalnız 7 kişilik üç sıra koltuklu düzen şeklinde de kullanımı söz konusudur. 5 koltuklu düzenin bagaj hacmi, 645 litredir. Aracın arka koltukları katlandığı zaman bagaj hacmi, 2100 litreye kadar çıkıyor. 7 koltuklu düzende bagajın hacmiyse 565 litreye düşüyor.

Mercedes EQS SUV’nin ön tarafı dört noktadan bağlantılıdır. Arka kısmıysa multi-link düzenden oluşuyor. Aracın adaptif amortisörlü Airmatic havalı süspansiyon sistemiyse standarttır. Araçtaki arka aks yönlendirme sistemi, arka tekerleklerin 10 derecelik açılandırılmasını sağlıyor. Dynamic Select sistemiyse şu modları sunuyor;

Bireysel sürüş modları

Konfor sürüş modları

Eko sürüş modları

Spor sürüş modları

Mercedes EQS SUV’nin sürüş asistan teknolojileriyse şunlardır;

Aktif şerit takip ve kör nokta yardımcısı

Çapraz trafik fonksiyonlu aktif fren yardımcısı

Adaptif hız sabitleyici

Aktif dur-kalk yardımcısı

Mercedes-Benz EQS SUV Fiyatı

Mercedes-Benz EQS SUV’un genişliği 1.959 mm, uzunluğu 5125 mm ve yüksekliğiyse 1718 mm’dir. Modelin aks mesafesi, 3210 mm’dir.

Mercedes-Benz EQS SUV fiyatı şu şekildedir;