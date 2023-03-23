Volvo Fiyat Listesi - 2023

Volvo şirketi; sağlam ve yüksek teknolojiden oluşan otomobillerle sektörde yer alıyor. Ayrıca tasarımlarıyla da çok dikkat çekiyor. Markayı değerli yapan bir başka unsursa yüksek motor gücünden oluşmaları. Güvenlik konusunda asla ödün vermeyen bir markadır. Mühendislik harikası olarak nitelendirebileceğimiz tasarımlardan oluşuyor.

Volvo Fiyat Listesi

Dünyanın önemli otomobil markalarından Volvo’nun güncel fiyat listesini şöyle sıralayabiliriz:

XC60: 2.571.319 TL

S60: 1.862.276 TL

XC40: 1.600.525 TL

S90: 2.548.663TL

XC90: 3.713.559 TL

V60: 1.977.809 TL

C40: 1.795.058 TL

V90: 2.674.333 TL

1. C40 Serisi

C40 Recharge P6: 1.795.058 TL (Elektrikli, otomatik, ultimate)

C40 Recharge P8: 1.980.969 TL (Elektrikli, otomatik, ultimate)

2. V90 Serisi

V90 B6 AWD: 2.875.523 TL (Hibrit, otomatik, Ultimate Bright)

V90 B5 AWD: 2.869.269 TL (Hibrit, otomatik, Ultimate Bright)

V90 B5 AWD: 2.674.333 TL (Hibrit, Plus Bright, Otomatik)

V90 B6 AWD: 2.680.558 TL (Hibrit, otomatik, Plus Bright)

3. V60 Serisi

V60 B5 AWD Plus: 1.977.809 TL (Hibrit, otomatik, Bright)

4. XC40 Serisi

XC40 Recharge: 1.759.658 TL (Elektrikli, otomatik, ultimate)

XC40 Recharge: 1.821.378 TL (Hibrit, otomatik, Plus Bright)

XC40 T2: 1.600.525 TL (Benzinli, otomatik, Plus Bright)

XC40 Recharge: 1.821.378 TL (Hibrit, otomatik, Plus Dark)

5. XC90 Serisi

XC90 B5 AWD: 3.713.559 TL (Hibrit, otomatik, Plus Dark)

XC90 B5 AWD: 3.713.559 TL (Otomatik, hibrit, Plus Bright)

XC90 B6 AWD: 3.741.525 TL (Hibrit, otomatik, Plus Bright)

XC90 B5 AWD: 3.978.145 TL (Otomatik, hibrit, Ultimate Bright)

XC90 B6 AWD: 3.741.525 TL (Hibrit, otomatik, Plus Dark)

XC90 Recharge T8: 3.879.821 TL (Hibrit, otomatik, Plus Bright)

XC90 B5 AWD: 3.978.145 TL (Hibrit, Ultimate Dark, otomatik)

XC90 Recharge T8: 4.129.214 TL (Hibrit, otomatik, Ultimate Dark)

XC90 B6 AWD: 3.990.889 TL (Otomatik, hibrit, Ultimate Bright)

XC90 Recharge T8: 4.129.214 TL (Ultimate Bright, hibrit, otomatik)

XC90 Recharge T8: 3.879.821 TL (Otomatik, Plush Dark, hibrit)

XC90 B6 AWD: 3.990.889 TL (Hibrit, otomatik, Ultimate Dark)

6. XC60 Serisi

XC60 Recharge T8: 3.387.850 TL (Otomatik, hibrit, Polestar Engineered)

XC60 B6 AWD: 2.643.299 TL (Hibrit, otomatik, Plus Bright)

XC60 Recharge T8: 3.122.409 TL (Hibrit, otomatik, Ultimate Bright)

XC60 B4 AWD: 2.571.319 TL (Otomatik, Plus Bright, hibrit)

XC60 B4 AWD: 2.571.319 TL (Otomatik, hibrit, Plus Dark)

XC60 Recharge T8: 2.901. 247 TL (Otomatik, hibrit, Plus Dark)

XC60 Recharge T8: 2.901.247 TL (Plus Bright, otomatik, hibrit)

XC60 B4 AWD: 2.913.106 TL (Otomatik, hibrit, Ultimate Bright)

XC60 B6 AWD: 2.985.116 TL (Hibrit, otomatik, Ultimate Bright)

XC60 B6 AWD: 2.643.299 TL (Plus Dark, otomatik, hibrit)

Volvo plug-in Hybrid otomobili; benzin ve elektrikli motor olarak tasarlanmıştır. Otomobilin elektrik gücü; şarj istasyonu ve evde şarj edebilen bataryadan oluşuyor. Elektrik kablosuyla şarj edilebiliyor. Konvansiyonel motorla da Volvo otomobiller şarj edilebiliyor. Volvo otomobillerde Mild hibrit teknolojisi de bulunuyor. Mild hibrit hem dizel hem de benzinli motorlarda kullanılabiliyor. İçten yanmalı motordan oluşan araçlar için geliştirilmiştir. Yakıt tüketimini azaltacak özellikle dizayn edilmişlerdir.