VPN Kullanmadan Engelli Sitelere Giriş Yapmanın 5 Yolu

Engellenen sitelere nasıl erişileceğini bilmek bazen önemlidir çünkü bazı URL'lere veya web sitelerine göz atmaya çalıştığımız anda engellendiğini görürüz. Bu tür URL'ler veya web siteleri, ISS'ler veya hükümet tarafından açıklanan bazı kuralları veya düzenlemeleri ihlal ettikleri için bir İnternet servis sağlayıcısı veya hükümet tarafından engellenebilir. Ancak, bu her zaman geçerli değildir. Çoğu zaman, geçerli bir sebep olmaksızın, ISP tarafından engellenen birçok web sitesi vardır ve bu engellenen sitelere proxy kullanmadan erişmek isteyebiliriz. Bu yazımızda VPN programı kullanmadan engelli sitelere giriş yapmanın yollarını sizlere aktarıyoruz!

VPN Kullanmadan Engelli Sitelere Nasıl Giriş Yapılır?

HTTPS'yi HTTP ile Değiştirme

Engellenen Web Sitesiyle İlişkili IP'yi Kullanmak

DNS Sunucu Değişikliği

Akıllı Telefon Bağlantı Noktasını Kullanarak Wi-Fi'ye Bağlanma

Herkesin internete bağımlı olduğu günümüzde sınırlarımızı zorlamak konusunda bazen hevesli olduğumuz anlar olabiliyor. Web sitelerinin geçerli bir sebep olmadan engellendiği durumlardan kaçınmak için kullanıcı bir VPN veya proxy kullanmayı seçebilir, ancak bunun için bir bedel ödemesi gerekecektir. Bu makale, büyük ölçüde, engellenen siteleri proxy veya VPN olmadan kullanabileceğiniz ve açabileceğiniz bazı yolları not etmeyi amaçlamaktadır. Engellenen web sitelerine erişmenin tek yolu VPN veya proxy kullanmak değildir.

Engellenen siteleri proxy olmadan kolayca açabileceğiniz alternatif yollar hakkında fikir edinmek için makaleyi okumaya devam edin.

HTTPS'yi HTTP ile değiştirmek, bir web sitesinin engellemesini kaldırmanın en basit ve en kolay yoludur. İnternette gezinen herkes, kullanıcıların açtığı her URL'nin HyperTextTransferProtocol(HTTP)'ye sahip olması gerektiğini bilir. HTTP güvensiz iken, HTTPS ise güvenli bağlantı olarak adlandırılır. Olan şu ki, yerel ağlar genellikle HTTP trafiğinin bittiği 80 numaralı ortak bağlantı noktasını engelleyerek web sitelerini engeller. Ancak portlar bloke edilirken birçok kez 443 numaralı port açık bırakılır ve kullanıcılar bu boşluktan faydalanabilir.

Yalnızca HTTP yerine HTTPS kullanarak kullanıcılar proxy'yi atlayabilir ve engellenen sitelere kolayca erişebilir. Ancak bu her zaman geçerli değildir. Bunu herkes bilmez ama evet, her web sitesinin onunla ilişkili özel bir IP'si vardır. Bir site ISS veya hükümet tarafından engellendiğinde, URL alınır ve ilgili sistemlerine girilir ve engellenir. Sitelerin sebepsiz yere engellendiği ve engellenen web sitesiyle ilişkili IP'yi bulabileceğimiz zamanlar işimiz iyice kolaylaşır.

IP adresini bulmak için komut istemini açın ve “ping www.blockedURL.com” yazın ve enter tuşuna basın. Bir kullanıcı,blockURL.com'u engellenen web sitesinin web sitesi adresiyle değiştirmelidir. Enter tuşuna basmak, aynısını tarayıcıya kopyalayıp yapıştırarak kolayca erişilebilen URL ile ilişkili IP adresini verecektir. Genellikle, ISS, web sitesiyle ilgili DNS sunucusunu kısıtlayarak herhangi bir web sitesini engelleyebilir. Bu, kullanıcı DNS sunucusunu üçüncü bir tarafa değiştirirse, proxy sunucuları veya VPN'ler olmadan engellenen sitelere kolayca erişebileceği anlamına gelir.

DNS sunucusunu üçüncü taraf bir sunucuya değiştirmek için, kullanıcılar Kontrol Panelinden Ağ ve İnternet Paylaşımı bölümüne gidebilir ve ardından DNS bölümüne gidebilir. Birinin geçebileceği iki DNS sunucusu, OpenDNS ve Google DNS sunucularıdır. 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 Google DNS sunucuları iken, OpenDNS sunucuları 208.67.222.222 ve 208.67.220.220'dir. Bu sunucular üzerinden engelli siteye giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

Akıllı telefon bağlantı noktasını kullanarak Wi-Fi'ye bağlanma, engellenen siteleri proxy veya VPN olmadan açmanın en kolay yöntemlerinden biridir. Akıllı telefonunuzu bağlayıp bilgisayarınızın İnternete bağlanmak için Kişisel Erişim Noktasını kullanmasını sağlarsanız, engellenen IP'yi kolayca atlayabilir ve engellenen sitelere proxy olmadan kolayca erişebilirsiniz. VPN ve proxy kullanımı, engellenen web sitelerini açmak için en çok kullanılan yöntemlerden bazıları olsa da, tek yol bunlar değildir.

Engellenen sitelere kolayca erişebileceğiniz birçok başka yol vardır. Yukarıda belirtilen yolların amacı, engellenen sitelere proxy kullanmadan kolay erişim sağlamaktır. Bu etkili ve kolay yolları kullanarak engellenen siteleri proxy olmadan kolayca açabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.