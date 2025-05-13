VPNLY İncelemesi: Ücretsiz, Hızlı ve Sınırsız VPN

Ücretsiz olarak kullanılan VPNLY güçlü şifreleme desteği, sınırsız bant genişliği, kayıt tutmama politikası ve hızlı sunucularıyla öne çıkıyor. VPNLY incelemesi ile popüler hizmetin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

VPNLY herhangi bir ücret ödenmeden kullanılabilen bir VPN hizmetidir. Hizmeti kullanmak için hesap oluşturmaya bile gerek yok. Yapmanız gereken yalnızca uygulamayı indirip yüklemek ve bir sunucu seçip kullanmaya başlamak.

Hizmetin hesap oluşturmadan kullanılabilmesi, zaman açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Popüler VPN'in sunduğu bir diğer avantaj ise uyumluluk. Windows, macOS, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen VPNLY Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge dahil çok sayıda web tarayıcısını destekliyor.

Dünyanın dört bir yanında hızlı sunuculara sahip olan VPN hizmeti gizlilik ve güvenliğe de önem veriyor. Kullanıcıların verilerini korumak için güvenli şifreleme protokollerini destekleyen hizmet, verileri izlemediğini ve bağlantı günlüklerini saklamadığını belirtiyor. Yani platformda kayıt tutmama politikası mevcut.

VPNLY ücretsiz olmasına rağmen bazı gelişmiş özellikler içeriyor. DNS trafiğini uçtan uca şifreleme teknolojisiyle koruyan hizmet, tüm DNS sorgularını VPN tüneli üzerinden yönlendirerek anonimlik sağlıyor. Böylece herhangi bir üçüncü tarafın verileri izlemesini engelliyor.

WebRTC sızıntılarını etkili şekilde engelleyerek çevrim içi ortamdaki gizliliğinizi artıran hizmet, dijital dünyada her zaman güvenli şekilde gezinmenize imkân tanıyor.

VPNLY Özellikleri

Windows, macOS, iOS, Android ve web tarayıcılarıyla uyumlu.

Kayıt tutmuyor.

Hesap gerektirmiyor.

7/24 destek

Süre, hız ve bant genişliği sınırı yok.

DNS ve IP sızıntılarına karşı koruma

WebRTC sızıntılarını önleme

Şifrelenmiş sunucular

Kill Switch

Türkçe dil desteği

VPNLY, ücretsiz VPN'lerde görmeye pek de alışık olmadığımız bazı özellikler sunuyor. Dilerseniz gelin, bu hizmet tarafından sunulan özelliklere yakından göz atalım.

Platform Desteği

Bir VPN hizmeti seçerken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri platform desteğidir. Bugün internete sadece bilgisayardan erişmiyoruz, hareket hâlindeyken de internet kullanıyoruz. Nasıl ki bilgisayarda güvenli gezinme amaçlıyorsak diğer cihazların da güvenliğini sağlamak için VPN'e ihtiyaç duyarız.

Çoğu VPN hizmeti sadece belirli platforma yönelikken VPNLY kullanıcıların bu gereksinimini görüyor ve birden fazla platform desteği sunuyor. Bu VPN servisine Windows, macOS, iOS, Android ve web tarayıcılarında kullanabilirsiniz.

Kayıt Tutmama Politikası

Gizlilik ve güvenlik konusuna oldukça önem veren VPNLY'nin kayıt tutmama politikası bulunuyor. Güvenli şifreleme protokollerini destekleyen hizmet, verileri izlemediğini ve bağlantı günlüklerini saklamadığını belirtir.

Hesap Zorunluluğunun Olmaması

VPNLY, kullanıcı deneyimini mümkün olabildiğince basit tutar. Hizmeti kullanmaya başlamak için hesap oluşturma zorunluluğu yoktur. Uygulamayı indirip yükledikten sonra bir sunucu seçip VPN ile güvenli şekilde internette gezinmeye başlayabilirsiniz.

7/24 Destek

VPNLY'de herhangi bir zamanda iletişime geçebileceğiniz destek hizmeti mevcut. Bir sorun yaşadığınızda veya VPN servisiyle ilgilii bir sorunuz olduğunda destek ekibiyle kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Sınırsız Kullanım

VPNLY ücretsiz olmasına rağmen gerek süre gerek hız bakımından herhangi bir sınırlaması bulunmuyor. Bu da kullanıcıların herhangi bir sınıra takılmadan internette rahatça gezinebilmesine olanak tanır.

DNS ve IP Sızıntılarına Karşı Koruma

VPNLY, DNS trafiğini uçtan uca şifreler. Bütün DNS sorgularını VPN tüneli üzerinden yönlendirir. DNS ve IP sızıntılarına karşı koruma sağlar. Üçüncü tarafların izlemesini engeller. Bu da kullanıcının anonim bir şekilde internette gezinmesini mümkün kılar.

WebRTC Sızıntılarını Önleme

Bu hizmet WebRTC sızıntılarını engelleyerek internette her zaman güvende kalmanıza ve gizliliğinizi korumanıza odaklanır. Bu sayede kullanıcılar sızıntılar hakkında endişelenmek yerine çevrim içi ortamda gönül rahatlığıyla gezinmenin keyfini çıkarır.

Şifrelenmiş Sunucular

Hizmetin güvenlik odaklı attığı etkili adımlar arasında şifrelenmiş sunucular da yer alıyor. VPNLY hizmetinde tüm trafik şifrelenmiş güvenli sunuculardan geçer. Bu da hizmetin kullanıcıların gizlilik ve güvenliğine oldukça önem verdiğinin göstergelerinden biridir.

Kill Switch

Kill Switch özelliği, VPN bağlantısı kesildiği anda internet ile iletişim kurulmamasını sağlıyor. Bu sayede gerçek IP adresiniz ortaya çıkmıyor. Ayarlarda ayrıca sistem başlatıldığında VPNLY'nin otomatik olarak başlatılmasını sağlayabilir, Kill Switch özelliğini etkinleştirebilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

Türkçe Dil Desteği

VPN hizmetinin Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da belirtelim. Hizmeti ilk yüklediğinizde İngilizce olarak açılıyor ancak ayarlar menüsünden Türkçe olarak ayarlayabilirsiniz.

VPNLY Artıları

Kullanımı çok kolay.

Kill Switch gibi ek güvenlik özellikleri

DNS ve WebRTC sızıntılarına karşı koruma

Windows, Mac, Linux, iOS, Android ve web tarayıcıyla uyumluluk

20 adet hızlı ve güvenli sunucu

Herhangi bir kısıtlama yok.

VPNLY'nin kullanımı son derece kolay bir arayüzü vardır. Windows, Mac, Linux, iOS, Android ve web tarayıcılarında kullanılabilir. Ayrıca Kill Switch koruması sağlayarak olası bir VPN bağlantısı kesilmesi hâlinde internet bağlantısını da otomatik olarak keser. Söz konusu özellik sayesinde üst düzey güvenliğe sahip olursunuz.

DNS ve WebRTC sızıntılarına karşı koruma sağlar. 20 adet hızlı ve güvenli sunucu sağlamanın yanı sıra süre ve hız sınırlamaları olmadan internette rahat gezinme imkânı sunar.

VPNLY Eksileri

Yalnızca dört konum bulunuyor.

Canlı müşteri desteği yok.

VPNLY bir VPN hizmetinde olması gereken tüm özellikleri sunuyor. Gerek güvenlik gerek gizlilik açısından herhangi bir endişe ya da soru işareti olmadan tamamen güvenli deneyime odaklanmanıza yardımcı oluyor ancak birkaç dezavantaj da söz konusu. Hizmette sadece dört konum bulunuyor. Bununla birlikte, canlı müşteri desteği de sunulmuyor.

Editörün Yorumu

Günümüzde çok sayıda ücretsiz VPN bulunuyor ancak bunların büyük bir kısmı çeşitli kısıtlamalar içeriyor. Bu kısıtlamalar da internette gezinme deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. VPNLY ise ücretsiz olmasına rağmen herhangi bir kısıtlama içermiyor.

VPNLY'de süre, hız ve bant genişliği sınırı bulunmuyor. Üstelik VPN'i kullanmak için hesap oluşturmanıza bile gerek yok. Hizmet ayrıca DNS ve WebRTC sızıntılarına karşı koruma, şifrelenmiş sunucular gibi özellikler ile üst düzey güvenlik sağlıyor.

Geniş platform desteği sayesinde hizmeti ister Windows ister Linux ister iOS isterseniz Android cihaz üzerinden kullanabilirsiniz. VPN'in çok fazla sayıda web tarayıcısıyla uyumlu olduğunun da altını çizelim.

7/24 destek sunulması da önemli. Hizmete dair herhangi bir problemle karşılaştığınızda destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Sonuç olarak herhangi bir kısıtlama içermeyen ücretsiz VPN kullanmak istiyorsanız VPNLY ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Bu içerik VPNLY iş birliği ile hazırlanmıştır.