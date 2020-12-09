Çocuğunuzun WhatsApp Mesajlarını Gizlice Takip Edebilirsiniz

Ebeveynler internetin tehlikelerle dolu dünyasında çocuklarının güvende olduğundan emin olmak istiyor. Tam da bu noktada devreye giren WhatsApp for KidsGuard ile WhatsApp mesajlarını gizlice okumak mümkün hale geliyor. Bu sayede çocuklarınızın kimlerle iletişime geçtiğini, internette nasıl zaman geçirdiğini ve güvende olup olmadığını gizli bir şekilde kontrol altında tutabilirsiniz.

Çocuğunuzun WhatsApp Mesajlarını Gizlice Takip Edin

Eğer çocuğunuzun WhatsApp üzerinde gerçekleştirdiği tüm aktiviteleri kontrol altında tutmak istiyorsanız, hedef telefondaki WhatsApp mesajları nasıl gizlice takip edilir sorusunu soruyor olabilirsiniz. Sunduğu gelişmiş özellikler ile öne çıkan KidsGuard for WhatsApp, tam da aradığınız uygulama olabilir.

Oldukça basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan KidsGuard for WhatsApp, ebeveynler tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Bu noktada root erişimi gibi karmaşık ve riskli işlemlere ihtiyaç duymayan bu uygulama, çocuğunuzun telefonunda gizli bir şekilde faaliyet sürdürüyor ve çocuğunuzun izlendiğinden haberi olmuyor.

Peki ama KidsGuard for WhatsApp kullanıcılara neler sunuyor?

KidsGuard for WhatsApp Özellikleri

- WhatsApp Mesajlarını Okuyun

KidsGuard ile çocuğunuzun gönderdiği ya da aldığı mesajları görüntüleyebilirsiniz. Bu sadece metin mesajlarını değil; emojileri, sesli mesajları, fotoğrafları, videoları ve çok daha fazlasını içeriyor.

- WhatsApp Aramalarını Takip Edin

Çocuğunuzun kimlerle görüştüğünü, ne zaman aradığını ya da arandığını, ne kadar süre görüştüğünü, aramanın videolu mu yoksa sesli mi yapıldığını kontrol edebilirsiniz.

- WhatsApp Aramalarını Kaydedin

Eğer bu çağrılara daha detaylı bir şekilde göz atmak istiyorsanız hem sesli hem de videolu aramaları kaydetme ve uzaktan izleme imkanına sahipsiniz.

- WhatsApp Hikayelerini Görüntüleyin

Çocuğunuzun paylaştığı WhatsApp durumlarını gizli ya da herkese açık olduğu fark etmeksizin anonim bir şekilde görüntüleyebilir ve bu görüntüleri cihazınıza kaydedebilirsiniz.

- Fotoğrafları, Sesleri, Videoları ve Belgeleri Kaydedin

Çocuğunuzun gönderdiği ya da aldığı fotoğrafları, sesleri, videoları ve belgeleri görüntüleyebilir, bunları cihazınıza kaydedebilirsiniz.

- Ekran Görüntüleri Alın

KidsGuard for WhatsApp çocuğunuzun WhatsApp uygulamasından düzenli aralıklarla ekran görüntüsü alır. Bu sayede hiçbir şey kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz.

Neden KidsGuard'ı Tercih Etmelisiniz?

- Root Gerekmiyor

Diğer izleme uygulamalarında bir root erişimi gerekiyor. Bu hem tehlikeli, hem de pek çok kullanıcıyı zorlayacak bir işlem. Öte taraftan KidsGuard for WhatsApp herhangi bir root işlemine ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.

- Tamamı ile Güvenli

Güvenli izleme çözümleri sunmayı hedefleyen KidsGuard hem izlenen telefonda hem de izleyici cihazda herhangi bir zararlı yazılıma yer vermeden güvenli kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca kişisel verilerin gizliliğini önemseyen şirket, gördüğünüz verileri 'sadece sizin' göreceğinizi taahhüt ediyor.

- Tamamen Gizli

KidsGuard yüklendikten sonra ana ekrandan yok oluyor ve bu sayede çocuğunuz, bu uygulamaya dair herhangi bir veri ya da bilgi görüntüleyemiyor. Yani çocuğunuz takip edildiğinin farkında olmuyor.

- Satış Sonrası Destek

Satış işlemlerinden sonra herhangi bir sorununuzda direkt olarak müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Üstelik servisten memnun kalmazsanız ilk otuz gün boyunca tam para iadesi alma şansınız da bulunuyor.

KidsGuard for WhatsApp Hangi Cihazlarda Kullanılabiliyor?

KidsGuard for WhatsApp Android 4.0 ve üstü sürüme sahip herhangi bir Android cihazda kolaylıkla kullanılabiliyor. Bu süreçte hedef telefona yalnızca üç dakika süren bir kurulum yapmanız yeterli oluyor. Bu işlemlerin ardından o telefona bir daha ihtiyacınız kalmıyor. Eğer çocuğunuz iOS kullanıyorsa, KidsGuard Pro for iOS servisine göz atmayı da isteyebilirsiniz.