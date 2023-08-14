WhatsApp Sesli Grup Araması Nedir? Nasıl Yapılır?

İnsanların iletişim kurmak için tercih ettiği platformların başında WhatsApp geliyor. WhatsApp üzerinden insanlar hem grup sohbetlerine katılabiliyor hem de bireysel olarak mesajlaşabiliyor.

WhatsApp platformunda birden çok kişiyle aynı anda sesli grup araması yapılabiliyor. Platform, 32 kişiye kadar sesli grup araması yapılmasına izin veriyor. Ayrıca internet üzerinden aramalar gerçekleşiyor. WhatsApp sesli grup aramasına katılan kişiler ekrandan gösteriliyor.

Katılımcıların gösterildiği listenin en başındaki kişi sizi ekleyendir. Sesli grup arama geçmişine “Aramalar” sekmesi üzerinden ulaşılabiliyor. Arama geçmişine tıklanarak grup aramasına katılanlar görüntülenebilir.

WhatsApp’ta Sesli Grup Araması Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ta sesli grup araması yapma işlemi aşağıda sıraladığımız kriterler doğrultusunda gerçekleşiyor:

1. Bireysel Sohbet Üzerinden Sesli Grup Araması Yapma

Kimle sesli grup araması gerçekleşecekse onunla olan bireysel sohbet açılmalıdır.

“Sesli Arama” butonuna tıklanmalı.

Kişi aramayı kabul ettiği zaman “Aç” ve “Katılımcı Ekle” butonlarına tıklanmalıdır.

Aramaya eklenmek istenen diğer kişiler bulunarak daha sonra “Ekle” butonuna dokunulmalıdır.

Daha çok kişi eklenebilmek isteniyorsa “Katılımcı Ekle” alanına tıklanır.

2. Sesli Arama Yapmak İstenilen Grup Sohbeti Açılmalı

Grup sohbetinde 33 ya da daha çok katılımcı varsa “Grup Araması” alanına tıklanır. Aramaya eklenmek istenen kişiler bulunarak, “Sesli Arama” butonuna basılır.

Grup sohbeti 32 ya da daha az katılımcıyla gerçekleşiyorsa “Sesli Arama” kısmına basılır. Aramaya sadece grup üyeleri katılım sağlayabilir.

3. Aramalar Sekmesi Üzerinden Sesli Grup Araması Gerçekleştirme

WhatsApp’a giriş yapılarak daha sonra “Aramalar” kısmına giriş yapılır.

“Yeni Arama”> “Yeni Grup Araması” alanına tıklanır.

Aramaya eklenecek kişiler bulunup daha sonra “Sesli Arama” butonu seçilir.

WhatsApp’ta Gelen Sesli Grup Aramasına Nasıl Katılım Sağlanır?

WhatsApp kullanıcıları, sesli grup aramasına davet edildiği zaman bir bildirim alır. Eğer kullanıcı aramaya katılmak istemiyorsa “Yoksay” butonuna tıklayabilir. Arama bildirimi ekranının açılabilmesi için gelen arama bildirim kısmına tıklanmalıdır.

Arama bilgisi ekranı üzerinde aramaya katılanlarla diğer davetli olanların önizlemesi görüntüleniyor. Aramaya katılım sağlamak için “Katıl” butonu seçilir. Arama esnasında arama bilgisi ekranı, “Aç” butonuna basılarak görüntülenir.

Aramaya daha kişi eklemek için “Katılımcı Ekle” butonuna tıklayabilirsiniz. Davet edilen kişilere “Çaldır” butonu üzerinden bildirim gönderilebilir.