WhatsApp silinen mesajları geri getirme mümkün mü, nasıl yapılır? Günümüzün en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumundaki WhatsApp, yediden yetmişe herkesin birbirleriyle iletişimde kalmak için kullandığı bir uygulama haline geldi.

WhatsApp'ın başatlık kazanması da uygulamadaki mesajlaşmaların çok daha önemli hale gelmesini sağladı. Telefonunuzu değiştirir, sıfırlar ya da başka herhangi bir nedenden dolayı mesajlarınızı kaybederseniz onları geri getirmek için yöntemler aramaya başlamanız bu nedenle son derece normal karşılanabilirdir.

Peki, WhatsApp silinen mesajlar nasıl geri getirilir? WhatsApp'ta silinen mesajları kurtarma işlemi aslında oldukça basittir. Uygulamanın yerleşik bir özelliği, bizim bu ihtiyacımızı karşılamaktadır.

WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?

İlk yöntem, WhatsApp'ta silinen mesajları yedekleme özelliğini kullanarak kurtarmaktır. Bu yöntemi eğer yedekleme seçeneğini etkinleştirmediyseniz kullanamazsınız, bu nedenle yedekleme özelliği olmadan mesaj kurtarabileceğiniz ikinci yöntemi kullanmanız gerekir.

Android'de WhatsApp Silinen Mesajları Kurtarma

WhatsApp'ı silin.

Google Play Store'dan WhatsApp'ı tekrar indirin.

İndirme tamamlandıktan sonra WhatsApp'ı açın.

Sizden istenen bilgileri girin.

Yedeklenen mesajları geri yükleme seçeneğine dokunun.

Verileriniz başarılı bir şekilde kurtulduktan sonra ekrandaki talimatları izleyin.

Yukarıdaki ve aşağıdaki adımları uygulamadan önce akıllı telefonunuzda yeterli depolama alanı olduğundan emin olun. Aksi takdirde mesaj yedeklemelerini yükleme işlemi başarılı bir şekilde sonuçlanmayacaktır.

iPhone'da WhatsApp Silinen Mesajları Kurtarma

WhatsApp'ı telefonunuzdan kaldırın.

App Store'a girin.

WhatsApp'ı yeniden indirin.

Uygulamayı indirdikten sonra kurulumu yapın.

Silinen tüm mesajları geri yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra yanlışlıkla da olsa silinen tüm mesajlar geri yüklenecektir.

Yedeksiz WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme

Kullanıcılar bazen WhatsApp bulut yedekleme özelliğini kullanmayabiliyor. Bu durumda da yedeklenmeyen WhatsApp silinen mesajlar nasıl geri getirilir şeklinde sorular yönelterek bir çözüm önerisi bulma arayışına girebiliyor.

Kötü haber şu ki WhatsApp'ın bulut yedekleme özelliği etkin değilse silinen tüm mesajları geri getirmeniz mümkün değildir. İyi haber ise silinen son mesajları bu yöntemle görebilirsiniz.

Peki, WhatsApp silinen son mesajlar nasıl geri getirilir? Android işletim sisteminin yerel bir depolama özelliği vardır. Bu depolama özelliği sayesinde Android kullanıcıları şu adımları takip ederek silinmiş son mesajları geri yükleyebilir:

Dosya yöneticisini açın.

Dahili depolama birimine girin.

WhatsApp'ı açın.

"Databases" klasörünü açın

klasörünü açın "msgstore.db.crypt14" adlı dosyanın ismini "msgstore_BACKUP.db.crypt14" olarak değiştirin.

"msgstore.YIL-AY-GÜN.db.crypt14" (yıl, ay ve günü kendinize göre ayarlayın) adlı dosyayı bulun ve adını "msgstore.db.crypt14" olarak değiştirin.

olarak değiştirin. WhatsApp'ı cihazınızdan silin ve Play Store'dan yeniden indirin.

Yükleme sırasında WhatsApp silinen mesajları kurtarma seçeneğinden yararlanın.

WhatsApp silinen mesajlar nasıl getirilir sorusunun cevabı kısaca bu şekildeydi. Bu yöntemlerin dışında üçüncü taraf uygulama kullanımı gibi yöntemler olsa da bunlara başvurmak kimi zaman tehlikeli olabilmektedir.