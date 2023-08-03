WhatsApp Anlık Görüntülü Mesaj Nedir? Nasıl Gönderilir?

WhatsApp’a gelen yeni özellik sayesinde artık anlık görüntülü mesajlar göndermek mümkün hale geliyor. Konuşma sırasında WhatsApp’tan çıkmadan sesli ve görüntülü mesajlarınızı hızlı bir şekilde kaydedip karşı tarafa göndermenizi sağlayan bu özellik uygulamanın sunduğu iletişim olanaklarını genişletiyor.

Snapchat’in işlevini üstlenen bu özelliğin WhatsApp’ta tıpkı sesli mesaj göndermek gibi kolay kullanılabileceği söyleniyor. Sohbete gelen videoları oynatmak da aynı şekilde son derece pratik ve korunaklı olarak nitelendiriliyor. İşte, WhatsApp deneyiminizi özelleştirecek anlık görüntülü mesaj özelliği hakkındaki detaylar!

WhatsApp Anlık Görüntülü Mesaj Nedir?

WhatsApp anlık görüntülü mesaj, aynı sesli mesajlar gibi sohbet sırasında tek tuşla kaydedebileceğiniz görsel içerikli mesajlar olarak karşımıza çıkıyor. WhatsApp’ın geçtiğimiz günlerde sunduğu rehbere numara kaydetmeden mesaj gönderebilme özelliğine ek olarak yakın bir gelecekte de görüntülü mesaj özelliğini aktif hale getirmesi bekleniyor.

WhatsApp’ta göndereceğiniz anlık görüntülü mesajlarda bir süre kısıtlaması olacağının altını çizmekte fayda var. Maksimum 60 saniyeye kadar yapabileceğiniz video kayıtlarını görüntülü mesaj olarak karşı tarafa iletebileceksiniz.

WhatsApp sohbeti sırasında karşı taraftan size gelen video formatındaki anlık görüntülü mesajlar dairesel formatta gözüküyor olacak. Otomatik bir şekilde sessiz oynatılması planlanan görüntülü mesajlara tıkladığınızda görüntü büyüyerek sesli hale gelecek.

WhatsApp’ta yazılı ve sesli mesajlarda uygulanan uçtan uca şifreleme sistemi anlık görüntülü mesajlaşmalarda da aktif olacak. Böylece görüntülü mesajlarda da WhatsApp’ın güvenlik önlemleri sürdürülecek.

WhatsApp bu özelliği hem iOS hem de Android cihazlarda aşamalı bir şekilde kullanıma sunuyor. Güncelleme geldikten sonra bu özelliği birçok kullanıcının büyük bir ilgiyle karşılaması bekleniyor.

WhatsApp Anlık Görüntülü Mesaj Nasıl Gönderilir?

WhatsApp’a girin.

Mevcut sohbetlerinizden birine giriş yapın veya yeni bir sohbet oluşturun.

Bu ekranda gözüken kamera simgesine tıklayarak video modunu açın.

Kamera tuşuna basılı tuttuğunuzda video kaydı başlayacaktır.

60 saniye uzunluğu geçmeyen video kaydını oluşturun.

Hazırladığınız bu kaydı direkt olarak karşı tarafa ‘anlık görüntülü mesaj’ şeklinde gönderebilirsiniz.

Oluşturduğunuz kaydı beğenmezseniz sürükleyerek çöp kutusuna atabilirsiniz.

Galeride bulunan bir videoyu göndermek veya WhatsApp’tayken video kaydı yapıp çekip atmak yerine böyle bir özelliğin gelmesinin en büyük avantajı hızlı erişim olarak değerlendiriliyor. Bu özellik olmasa da sohbet ekranında kamera butonuna tıkladığımızda video kısmına geçip kayıt yapma şansımız vardı.

Ancak hem süre kısıtlaması hem de erişimin kolay olması bu özelliğin kritik noktaları olarak değerlendiriliyor. Ayrıca normal video kaydından daha düşük çözünürlükte olacağı için daha düşük veri ile görüntülü anlık mesajlaşabilme imkânı sunması bekleniyor.