WhatsApp Web (Masaüstü) Sesli veya Görüntülü Arama Nasıl Yapılır?

WhatsApp, Erlang programlama diliyle tasarlanan bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Bu uygulama ilk 2009 yılında piyasaya çıktı. Uygulama kullanıcılarına birbiri arasında arama, mesajlaşma gibi olanaklar sunuyor.

WhatsApp kullanıcıları, internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak birbirleriyle sesli ve görüntülü şekilde konuşabilirler. Farklı işletim sistemlerinin desteklediği bu uygulama, bilgisayarda da kullanılabiliyor.

Bunun için WhatsApp Masaüstü uygulamasını bilgisayara yükleyebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarda tarayıcı üzerinden de WhatsApp’ın kullanılması söz konusudur.

Peki, WhatsApp web sesli görüntülü arama nasıl yapılır? Bu sorunun cevabını sizler için araştırdık. İşte detaylar!

WhatsApp Web Sesli Görüntülü Arama için Nelere Dikkat Edilmeli?

WhatsApp web sesli görüntülü arama özelliği bazı işletim sistemleri tarafından destekleniyor. WhatsApp Web’ten görüntülü arama yapabilmek için en az macOS 10.13 ve Windows 10 64 bit sürüm 1903 sürümleri gerekiyor.

Ayrıca görüntülü ve sesli aramalar için ses çıkışı ve mikrofona da ihtiyaç vardır. WhatsApp’ın bilgisayarın hem mikrofonu hem de kamerasına erişmesi de çok önemlidir. Bunların yanı sıra WhatsApp için bilgisayarda verilen izinlerde mutlaka kontrol edilmelidir.

WhatsApp’ta görüntü arama yapmadan önce internet bağlantısı mutlaka kontrol edilmelidir. Arama güçlü bir internet bağlantısıyla gerçekleştiği takdirde aramada kesilme gibi olumsuzluklarda yaşanmaz. Aynı zamanda bilgisayarın WhatsApp’ı desteklemesi de çok önemlidir.

WhatsApp Web Sesli Görüntülü Arama

WhatsApp web sesli ve görüntülü arama için ilk olarak “WhatsApp Masaüstü” uygulamasının cihaza yüklenmesi gerekiyor. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz:

WhatsApp Masaüstü uygulamasına giriş sağlayıp telefondan da “ WhatsApp QR kodu ” okutulmalıdır. Böylelikle bilgisayar üzerinden WhatsApp’a giriş yapılmış olacak.

” okutulmalıdır. Böylelikle bilgisayar üzerinden WhatsApp’a giriş yapılmış olacak. WhatsApp’a giriş sağlandıktan sonra sesli görüntülü arama yapılmak istenen kişiyle özel sohbet başlatılır.

Sesli görüntülü aramalar için “Görüntülü Arama” simgesine tıklanmalıdır.

Görüntülü arama esnasında kullanıcılar dilerse mikrofon simgesi üzerinden ses açabilirler. Kamera simgesi üzerinden de görüntü açılıp kapanabilir.

Aramayı sonlandırmak içinde “Aramayı Bitir” butonuna tıklamanız yeterli olacak.

WhatsApp Web'te en iyi sesli ve görüntülü aramalar için WhatsApp’ın son sürümünün yüklü olması gerekiyor.