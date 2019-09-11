Windows 10'da Aygıt Yöneticisi'ni Açmanın 6 Yolu

Windows işletim sisteminde bulunan Aygıt Yöneticisi, çeşitli donanım birimlerine ulaşabileceğiniz ve sorunları çözebileceğiniz bir uygulama. Çeşitli sorunlardan dolayı Aygıt Yöneticisi’ne ulaşamıyorsanız, bu rehberde Windows 10’da Aygıt Yöneticisi’ni açmanın 6 yolunu sizler için hazırladık.

Çalıştır Komutu

Windows tuşu + R klavye kısayolu ile ulaşabileceğiniz Çalıştır konsolu ile Aygıt Yöneticisi uygulamasını başlatabilirsiniz. Bunun için konsola aşağıdaki komutu yazıp Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

devmgmt.msc

Dosya Gezgini

Windows tuşu + E klavye kısayoluyla ya da herhangi bir klasörü açarak ulaşabileceğiniz Dosya Gezgini penceresinde adres çubuğuna devmgmt.msc yazıp enter tuşuna basarak Aygıt Yöneticisi uygulamasını açabilmeniz de mümkün.

Denetim Masası

En basit yöntem olarak Denetim Masası üzerinden Aygıt Yöneticisine ulaşabilirsiniz.

Ayarlar Uygulaması

Windows 10’daki Ayarlar uygulamasını başlattıktan sonra arama bölümüne Aygıt Yöneticisi yazarak ilgili uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Çeşitli uygulamaları burada yer alan arama bölümünü kullanarak başlatabilirsiniz.

Windows 10 Power Menüsü

Başlat menüsüne sağ tıklayarak görüntüleyebileceğiniz Power menüsü ile Aygıt Yöneticisine kolayca ulaşabilirsiniz.

Komut İstemi ve PowerShell

Aygıt Yöneticisini Komut İstemi veya PowerShell ile açabilmeniz de mümkün. Bu uygulamalardan herhangi birini açtıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterli olacaktır.

devmgmt.msc

Bonus Yöntem

Aygıt Yöneticisine ulaşabilmenin bir başka yolu da uygulamanın yer aldığı klasöre ulaşmak. Aşağıdaki adımları izleyerek ya da bu dizini Çalıştır konsoluna girerek ulaşabileceğiniz klasörde devmgmt.msc uygulamasını bulmanız ve çalıştırmanız yeterli olacaktır.